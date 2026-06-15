Assurance digitale : BELFIUS veut construire un champion européen depuis la Belgique

Pendant des années, le débat européen sur l’innovation s’est concentré sur la capacité du continent à faire émerger davantage de startups. L’acquisition de Leocare par Belfius Insurance invite à regarder le problème sous un autre angle. La question n’est peut-être plus de savoir si l’Europe sait créer des acteurs technologiques, mais de savoir qui sera capable de les agréger, de les financer à l’échelle du continent.

En annonçant l’acquisition de l’insurtech française Leocare, Belfius réalise sa première opération de croissance externe hors de Belgique et affiche ouvertement ses ambitions européennes, déjà engagée avec la prise de participation dans ALAN. Le groupe belge, détenu par l’État fédéral, considère la France comme un marché prioritaire pour développer son expertise dans l’assurance digitale. Avec près de 200 milliards d’euros de primes collectées chaque année, la France constitue le deuxième marché européen de l’assurance, tout en conservant un niveau de digitalisation que Belfius juge encore inférieur aux attentes des consommateurs.

L’opération marque également le début d’une nouvelle phase pour l’assurance européenne, celle de la consolidation.

Leocare n’est pas une jeune startup en phase d’expérimentation. Fondée en 2017 par Christophe Dandois et Noureddine Bekrar, la société a levé plus de 133 millions de dollars auprès de fonds d’investissement et s’est imposée comme l’un des acteurs les plus visibles de l’assurance digitale française. En 2022, elle revendiquait 160 000 clients assurés pour 44,2 millions d’euros de chiffre d’affaires. À l’époque, l’entreprise ambitionnait d’atteindre rapidement les 100 millions d’euros de revenus annuels. Comme beaucoup d’acteurs de sa génération, elle a toutefois dû composer avec un environnement radicalement différent de celui qui prévalait lors de ses premières levées de fonds : remontée des taux d’intérêt, raréfaction du capital-risque et hausse du coût d’acquisition des clients.

Cette évolution explique probablement pourquoi l’acquisition mérite d’être analysée sous un angle financier autant qu’industriel. Le communiqué publié par Belfius met en avant un chiffre spectaculaire : 1,3 million d’utilisateurs de l’application Leocare. Pourtant, un autre indicateur a disparu de la communication officielle : le nombre d’assurés actifs. La nuance est loin d’être anecdotique, d’autant que dans l’assurance, la valeur économique repose moins sur le nombre de téléchargements que sur le nombre de contrats en portefeuille, le volume de primes encaissées et la rentabilité du portefeuille clients. Entre les 160 000 assurés revendiqués en 2022 et les 1,3 million d’utilisateurs annoncés aujourd’hui, l’écart est suffisamment important pour soulever des interrogations.

En appliquant aux chiffres historiques les rythmes de croissance observés chez les principaux acteurs européens du secteur, Leocare pourrait aujourd’hui compter entre 250 000 et 400 000 assurés actifs. Une telle fourchette resterait cohérente avec sa trajectoire de développement et permettrait d’approcher ou de dépasser les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires visés il y a quelques années. Pourtant, aucun chiffre financier récent n’est communiqué, et cette absence est d’autant plus notable que Belfius n’a pas davantage dévoilé le montant de l’acquisition.

Cette discrétion alimente une autre question sur les investisseurs historiques ? Leocare fait partie de cette génération d’insurtechs qui ont bénéficié de l’abondance du capital durant les années 2018-2022. Pour les fonds qui ont participé à son financement, cette opération constitue désormais un test grandeur nature. La transaction permettra-t-elle de dégager des multiples attractifs ? S’agit-il d’une sortie exceptionnelle ou simplement honorable ? Sans valorisation publique, il est impossible de mesurer la création de valeur générée au cours des neuf années d’existence de la société.

L’acquisition soulève également une question récurrente dans l’écosystème français. Pourquoi la France produit-elle régulièrement des entreprises suffisamment attractives pour être rachetées, mais relativement peu d’acteurs capables de mener eux-mêmes ce type d’opérations ?

Leocare rejoint une liste déjà longue de sociétés technologiques françaises ayant atteint une taille significative avant de rejoindre un groupe étranger ou d’être financées principalement par des capitaux internationaux. Dans le cas présent, l’acquéreur n’est ni américain ni britannique, mais belge. Le symbole mérite d’être souligné. Alors que les débats sur la souveraineté technologique se concentrent souvent sur les infrastructures cloud, les semi-conducteurs ou l’intelligence artificielle, cette opération rappelle qu’une autre dimension de la souveraineté réside dans la capacité à consolider des marchés.

Belfius joue précisément ce rôle, le groupe ne rachète pas seulement une marque ou une technologie. Il acquiert une base clients, une connaissance réglementaire du marché français, un réseau de plus de 750 partenaires et courtiers ainsi qu’une plateforme de distribution déjà opérationnelle. Plus encore, il met la main sur un actif stratégique : la donnée. Les synergies annoncées portent d’ailleurs principalement sur la tarification du risque, l’exploitation des données et le développement de nouveaux produits.

Cette dimension est essentielle car l’assurance devient progressivement une industrie pilotée par les algorithmes. La qualité des modèles de tarification, la capacité à détecter les fraudes, la personnalisation des contrats ou encore l’automatisation de la gestion des sinistres reposent de plus en plus sur la maîtrise des données. Dans ce contexte, atteindre une taille européenne n’est plus seulement une question commerciale, mais une condition pour rester compétitif.

L’opération pourrait ainsi être interprétée comme le premier mouvement visible d’une stratégie plus ambitieuse. Belfius présente Leocare comme une première étape de son développement européen. Rien n’indique aujourd’hui que cette expansion s’arrêtera à la France. Au contraire, la logique économique qui sous-tend l’acquisition suggère qu’un acteur cherchant à mutualiser données, technologie et capacités de souscription pourrait être tenté de reproduire ce schéma dans d’autres pays européens.

L’histoire de Leocare raconte ainsi moins l’avenir de l’assurance digitale française que l’émergence d’une nouvelle génération de consolidateurs européens. Pendant deux décennies, l’Europe a cherché à créer davantage de startups. La décennie qui s’ouvre pourrait être celle des acteurs capables de les rassembler. Sous cet angle, l’acquisition de Leocare constitue peut-être moins la fin d’une aventure entrepreneuriale que le début d’une stratégie continentale dont Belfius espère devenir l’un des principaux architectes.