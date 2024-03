🛡️ L’UE lance son « bouclier cyber »

Dans un contexte de cybermenaces croissantes, notamment depuis le début du conflit en Ukraine, l’Union européenne a annoncé la mise en place de son premier grand BOUCLIER CYBER. Ce système d’alerte européen, soutenu par un réseau de « cyber hubs » équipés de supercalculateurs et d’IA, vise à améliorer la détection rapide des cyberattaques. Avec un investissement de plus de 1 milliard d’EUR, principalement financé par l’UE, cette initiative entend réduire considérablement le délai de détection des malwares.

Par ailleurs, l’UE prévoit la création d’une « réserve cyber » de volontaires pour renforcer sa défense en cas d’attaques majeures, illustrant un pas significatif vers une stratégie de défense européenne plus autonome et moins dépendante des États-Unis.

📱 X lance les appels audio et vidéo à tous : prudence recommandée

La plateforme X, anciennement connue sous le nom de TWITTER et dirigée par Elon Musk, élargit l’accès à sa fonctionnalité d’appels audio et vidéo à tous ses utilisateurs. Initialement réservée aux abonnés payants, cette option vise à transformer X en une superapplication, à l’instar de WeChat. Disponible sur iOS et Android, cette fonctionnalité soulève néanmoins des préoccupations en matière de sécurité et de vie privée.

Bien que des mesures de protection soient mises en place, comme la nécessité d’avoir échangé des messages directs avant de pouvoir passer un appel, et la possibilité de contrôler et bloquer des contacts, les risques liés aux faux profils et à l’usurpation d’identité demeurent. Les experts en cybersécurité mettent en garde contre les nouvelles voies d’attaque potentielles qu’offrent l’audio et la vidéo.

Google a inauguré un centre de cyberdéfense à Tokyo, son premier dans la région Asie-Pacifique. Ce hub vise à rassembler des experts régionaux pour développer des stratégies contre les cyberattaques.