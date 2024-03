CHANTS OF SENNAAR sacré meilleur jeu vidéo français de l’année

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Un « projet un peu dingue » multi-récompensé: « Chants of Sennaar » a reçu jeudi soir le prix du meilleur jeu vidéo de l’année lors de la 5e édition des Pégases, qui distinguent les créations françaises du secteur sur le modèle des César pour le cinéma.

Développé par le studio indépendant Rundisc, installé à Toulouse, ce titre propose de rétablir le lien linguistique entre les peuples par le biais de traductions et d’énigmes à résoudre dans un univers inspiré du mythe de la tour de Babel.

« On a vraiment créé une expérience de jeu nouvelle » pour mettre l’apprentissage des langues au coeur de ce « projet un peu dingue », a expliqué sur scène l’équipe de production.

Nommé dans cinq catégories, « Chants of Sennaar », disponible sur les consoles PlayStation 4, Xbox One, Switch et sur PC, a remporté deux autres distinctions pour le « meilleur game design » et le « meilleur jeu vidéo indépendant ».

Le jeu « Soldats inconnus: Frères d’armes », développé par le studio montpelliérain d’Ubisoft, a également remporté trois récompenses.

Outre le prix du meilleur jeu vidéo mobile, cette production, aussi disponible sur consoles et PC depuis jeudi et qui suit les aventures de quatre personnages plongés dans les affres de la Première Guerre mondiale, a été sacrée dans les catégories « excellence narrative », et « au-delà du jeu vidéo ».

– « Excellence française », selon Dati –

La cérémonie s’est déroulée à La Cigale, à Paris, en présence de la ministre de la Culture, Rachida Dati, et de la secrétaire d’Etat chargée du Numérique, Marina Ferrari.

« Je découvre par ce ministère la diversité de la culture, toutes ses facettes. Le jeu vidéo en est une immense, c’est la première pratique culturelle des Français. C’est une filière très soutenue par le ministère de la Culture, à laquelle nous tenons. On continue cette structuration de cette filière pour qu’on continue à bénéficier de cette exception, cette excellence française », a déclaré sur scène Rachida Dati.

« Nous avons les meilleurs talents du monde, on peut s’en glorifier », a renchéri Marina Ferrari.

Dans les autres catégories, « Baldur’s Gate 3 » (PlayStation, Xbox, PC) a été sacré meilleur jeu vidéo étranger. Fondé sur l’univers de « Donjons et Dragons », il avait été sacré jeu vidéo de l’année lors des Game Awards 2023 à Los Angeles, en décembre dernier.

Le prix du public a été décerné à « Assassin’s Creed Mirage », dernier opus de la série à succès d’Ubisoft, dont l’intrigue se déroule à Bagdad au IXe siècle.

Mickaël Newton, président de l’association Loisirs Numériques, qui organise notamment le marathon caritatif du Desert Bus de l’Espoir lors duquel des personnalités se relaient pour jouer et lever des fonds, a été désigné « personnalité de l’année ».

Muriel Tramis, l’une des premières créatrices à s’être imposée dans l’industrie vidéoludique et pionnière du secteur dans les années 1980-1990 avec notamment le jeu éducatif « Adibou », a elle reçu le prix d’honneur.

Les Pégases, fondés par le syndicat national du jeu vidéo qui réunit les professionnels français du secteur, sont attribués depuis 2020 à la suite d’un vote effectué par les plus de 1.500 membres de l’Académie des arts et techniques du jeu vidéo.

Le jeu vidéo est la première industrie culturelle française en termes de chiffre d’affaires avec 5,5 milliards d’euros générés en 2022, selon le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (Sell), qui publiera fin mars les chiffres pour l’année 2023.