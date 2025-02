Akidaia lève 1,3 million d’euros pour sécuriser les accès sensibles sans infrastructure réseau

Fondée en 2020 par Gaël Lededantec, Ouajdi Babay Rouis et Nazim Lahlo, Akidaia propose une solution de contrôle d’accès déconnectée, garantissant une authentification et une identification sécurisées sans recours aux réseaux.

Son approche élimine les risques liés aux failles informatiques et aux interruptions de service tout en simplifiant la mise en œuvre. Cette alternative répond aux exigences des environnements critiques où la continuité d’accès et la cybersécurité sont primordiales, notamment les sites militaires, les opérateurs d’importance vitale (OIV), les chantiers et les bâtiments techniques qui sont en première ligne face à ces enjeux de sécurité.

Pour renforcer son déploiement, Akidaia vient de lever 1,3 million d’euros auprès de Leonard by VINCI, Construction Venture by Bouygues Construction, Advans Group, Bpifrance, ainsi que des investisseurs privés issus des réseaux Paris Business Angels et Provence Angels. Ce financement permettra d’accélérer la commercialisation, d’augmenter les capacités de production et de poursuivre les efforts de recherche et développement pour étendre les cas d’usage.