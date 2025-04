Sekoia lève 26 millions d’euros pour automatiser la réponse aux menaces liées à l’IA

Les systèmes de sécurité d’entreprise doivent désormais faire face à l’explosion du volume des alertes et la sophistication croissante des attaques pilotées par intelligence artificielle. Pour y répondre, la start-up française Sekoia mise sur une automatisation poussée de la détection et une surveillance proactive du paysage des menaces. Son ambition : réduire le bruit, limiter les faux positifs et anticiper les attaques, y compris celles générées par IA.

Sekoia propose deux solutions complémentaires : d’une part, Sekoia Defend, outil de détection et de réponse aux incidents, pensé comme une surcouche intelligente pour les centres d’opérations de sécurité (SOC) ; d’autre part, Sekoia Intelligence, produit de cyberveille stratégique, capable de cartographier l’évolution des menaces et d’éclairer les décisions de sécurité à un niveau macro.

Un million de menaces détectées par IA

Les cas d’usage s’étendent des grands groupes industriels (EDF, Vinci, SNCF) aux institutions européennes (OTAN, Conseil de l’Europe, UEFA). Dans certains cas, Sekoia intervient directement auprès des équipes en charge de la sécurité des systèmes d’information ; dans d’autres, elle agit comme fournisseur de services managés pour des opérateurs de cybersécurité externalisée.

Une accélération provoquée par la menace IA

Face à la montée des attaques automatisées, la start-up française renforce sa capacité de déploiement. Elle revendique un revenu récurrent annuel (ARR) supérieur à 10 millions d’euros en France, avec pour objectif d’atteindre 50 millions d’euros dans les trois à quatre ans.

Le recours à l’IA ne se limite pas à la détection. Il structure aussi les workflows internes : hiérarchisation des alertes, réduction des faux positifs, automatisation des tâches répétitives. Cette approche vise à soulager les équipes humaines sur les aspects les plus routiniers, pour concentrer leur attention sur les incidents critiques.

De nouveaux actionnaires s’invitent au capital de Sekoia

Sekoia a annoncé en avril 2025 une levée de 26 millions d’euros dans le cadre d’un tour de table mené par REVAIA, avec la participation de BRIGHT PIXEL CAPITAL, OMNES CAPITAL, BPIFRANCE et UNEXO. Ce financement porte à 71 millions d’euros le montant total levé par l’entreprise depuis sa création.