Cybersécurité : Qevlar AI accélère l’avènement du SOC autonome avec une levée de 13 millions d’euros

Face à la multiplication et à la sophistication des cybermenaces, les centres d’opérations de sécurité (SOC) traditionnels atteignent leurs limites. Incapables de traiter plus de deux tiers des alertes quotidiennes et confrontés à une pénurie structurelle de talents, ils sont pris dans une équation impossible. Qevlar AI y répond par un SOC autonome, piloté par des agents d’intelligence artificielle.

Fondée en 2023, la société parisienne déploie une plateforme d’investigation automatisée, capable de mener des analyses complètes d’alertes en moins d’une minute. Là où un analyste humain consacrait quarante minutes à chaque incident, Qevlar ramène ce délai à trois minutes, avec un taux de précision de 99,8 %, supérieur à celui des experts humains. La solution intègre une API d’investigation autonome s’appuyant sur un double socle : un large modèle de langage (LLM) couplé à un knowledge graph propriétaire. Cette structure hybride garantit une réponse rapide, traçable et cohérente.

La promesse n’est plus l’automatisation partielle des tâches répétitives, mais une délégation complète des investigations de bas niveau. Les alertes sans danger sont fermées automatiquement. Les analystes de niveaux 1 et 2 peuvent se recentrer sur les menaces complexes. À terme, la fonction même de SOC pourrait s’éloigner de la logique défensive pour se rapprocher d’un rôle de « chasseur proactif », selon les termes de son CEO, Ahmed Achchak.

La proposition de valeur séduit déjà plusieurs grands MSSP (Managed Security Service Providers), dont Nomios et Global Connect. Le premier rapporte une division par dix du temps d’analyse. Le second souligne l’intégration fluide à son infrastructure sans effort d’adaptation, un point clé dans un environnement déjà saturé d’outils hétérogènes.

Qevlar se distingue également par sa capacité à industrialiser ses gains. Le produit, lancé depuis moins de deux ans, est déjà utilisé à l’échelle industrielle pour défendre plus de 2 000 clients, via ses partenaires. L’équipe a quadruplé ses effectifs en un an et prépare une offensive internationale, avec une présence annoncée à la RSA Conference de San Francisco fin avril.

Levée de fonds et profil de l’entreprise

Qevlar AI vient de lever 14 millions de dollars, soit 13 millions d’euros, auprès de EQT Ventures et Forgepoint Capital International, avec la participation de plusieurs figures du secteur : Olivier Pomel (CEO de Datadog), Florian Douetteau (CEO de Dataiku) et Mehdi Ghissassi (ex-Google DeepMind). Le Managing Director de Forgepoint, Damien Henault, rejoint le conseil d’administration. La société a été incubée par Meta et Microsoft. Elle est basée à Paris.