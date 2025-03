Cybercriminalité: comment l’IA alimente les escroqueries et redéfinit la cybersécurité

Autre sujet abordé lors de cette édition 2025 du Mobile World Congress, l’essor de la fraude numérique boosté par l’IA. Loin des techniques rudimentaires d’hameçonnage, les cybercriminels exploitent désormais des modèles d’IA avancés pour perfectionner leurs escroqueries. Deepfakes, usurpations d’identité vocales, fraudes téléphoniques automatisées : ces nouveaux outils renforcent l’efficacité des arnaques, rendant leur détection plus complexe.

L’essentiel des fraudes repose aujourd’hui sur les appels téléphoniques et les messages textuels, où les criminels utilisent des techniques de spoofing pour masquer leur identité et gagner la confiance de leurs interlocuteurs. Pour répondre à cette menace, Google a développé Scam Detection, un outil d’intelligence artificielle conçu pour analyser en temps réel les conversations suspectes et alerter les utilisateurs avant qu’ils ne tombent dans le piège.

Lancé aux États-Unis sur les smartphones Pixel 6 et versions ultérieures, Scam Detection repose sur l’analyse sémantique en direct. Lorsqu’un appelant incite son interlocuteur à effectuer un transfert d’argent urgent ou à communiquer des données sensibles, le système déclenche une alerte sonore et visuelle. Cette approche se distingue des protections antispam traditionnelles, qui filtrent les communications avant leur ouverture mais restent inefficaces face aux fraudes qui évoluent au fil de la conversation. Scam Detection fonctionne exclusivement en local, sans stocker ni transmettre d’audio aux serveurs de Google, garantissant une protection des utilisateurs sans compromis sur la confidentialité.

Au-delà des appels téléphoniques, Google étend également ses capacités de détection aux messages textuels, avec une IA capable d’analyser en temps réel le contenu des SMS, MMS et RCS. L’algorithme identifie les schémas frauduleux, tels que les escroqueries à l’emploi ou les faux avis de livraison, et avertit les utilisateurs dès qu’un message suspect est détecté. La technologie, intégrée à Google Messages, est activée par défaut et limite son action aux conversations avec des numéros inconnus.

ScamAdviser, qui collabore étroitement avec la GASA, adopte une approche complémentaire en intégrant ses capacités anti-fraude directement au sein des services financiers et télécoms. Son kit de développement logiciel analyse le comportement téléphonique et les données transactionnelles pour repérer les activités anormales. Cette technologie est utilisée par des entreprises de premier plan pour sécuriser les transactions en ligne et anticiper les tentatives de détournement de fonds.

L’ampleur du phénomène impose une réponse concertée entre acteurs privés et institutions publiques. Les escroqueries ne sont plus l’apanage de cybercriminels isolés : elles s’inscrivent dans un écosystème structuré, directement lié au crime organisé et au blanchiment d’argent. Jorij Abraham, directeur général de la GASA, insiste sur la nécessité d’un partage de renseignements intersectoriel pour améliorer la détection des menaces en temps réel. Les banques, opérateurs télécoms et plateformes numériques doivent coordonner leurs efforts pour identifier les schémas frauduleux et contrer l’adaptabilité des fraudeurs.

Un autre aspect de l’intelligence artificielle qui devient le terrain d’affrontement central entre fraudeurs et spécialistes de la cybersécurité.