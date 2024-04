A la rencontre de Sébastien GOBIN, Head of Quality and Operations chez SNCF CONNECT & TECH

SNCF Connect & Tech, filiale privée de SNCF Voyageurs, est le leader du numérique et du e-commerce français dans le secteur des mobilités. SNCF Connect & Tech a pour ambition d’innover pour rendre les mobilités durables accessibles à tous à travers 2 activités clés :

celle d’e-commerçant et de distributeur de mobilités durables avec le service digital tout-en-un des mobilités : SNCF Connect

et celle de concepteur et d’éditeur de produits et services numériques notamment pour le groupe SNCF, mais aussi pour d’autres marchés comme les territoires, les collectivités, les entreprises.

Grâce à ses deux activités, SNCF Connect & Tech réunit les compétences numériques au service du client et s’appuie sur l’expertise de plus de 1 000 collaborateurs basés à Lille, Nantes et Paris. Cette communauté d’experts des transformations numériques appelés les #DigitalMobilityChangers innovent pour rendre les mobilités durables accessibles à tous.

Nous recevons aujourd’hui Sébastien GOBIN, Head of Quality and Operations, afin de découvrir ses différentes missions et comment conjuguer innovation et qualité de service au sein de SNCF CONNECT & TECH.

