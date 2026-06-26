AIRWALLEX lève 320 millions de dollars et ouvre un nouveau front face à Stripe

La frontière entre fintech, banque et éditeur de logiciels continue de s’effacer. Avec une levée de fonds de 320 millions de dollars portant sa valorisation à 11 milliards de dollars, Airwallex ne se contente plus d’accélérer son développement international. La société australienne dévoile une ambition beaucoup plus vaste : devenir le système d’exploitation financier d’une économie où les transactions seront progressivement initiées, négociées et exécutées par des agents d’intelligence artificielle.

Jusqu’à présent Airwallex a été perçue comme un spécialiste des paiements internationaux. La startup construisait une infrastructure destinée à simplifier les transferts transfrontaliers, les comptes multidevises et les opérations financières des entreprises opérant à l’international. Ce positionnement lui a permis de s’imposer parmi les fintechs les plus prometteuses de sa génération, face à Stripe, Adyen ou Checkout.com.

L’annonce de cette Série H marque toutefois une rupture. et se projète en « AI native financial operating system ». La société entend devenir la couche logicielle capable d’orchestrer l’ensemble des opérations financières d’une organisation, y compris lorsqu’elles seront exécutées par des agents autonomes.

Une évolution de son modèle qui ouvre un nouveau front concurrentiel avec Stripe.

Une levée qui récompense une vision plus qu’une performance financière

Sur le plan financier, Airwallex annonce un chiffre d’affaires annualisé de 1,3 milliard de dollars en mars 2026, en progression de 74 % sur un an. Le volume annuel de transactions atteint désormais 287 milliards de dollars, soit une croissance supérieure à 120 %. Plus révélateur encore, 90 % des revenus proviennent désormais de clients utilisant plusieurs produits de la plateforme, signe que la stratégie d’intégration fonctionne déjà.

La levée de 320 millions de dollars est menée par Addition, le fonds de Lee Fixel, déjà présent au capital, accompagné notamment de Baillie Gifford, QED Investors, T. Rowe Price, Hedosophia, Haun Ventures et Amex Ventures. Le retour massif des investisseurs historiques est un signal intéressant sur la solidité de l’entreprise vue de la part de ses actionnaires.

Une confiance qui se retrouve dans la valorisation, qui progresse de 8 à 11 milliards de dollars en seulement six mois. À première vue, cette hausse peut sembler refléter les excellents indicateurs commerciaux de la société, mais elle traduit surtout une évolution du regard porté par les investisseurs sur les infrastructures financières.

Depuis deux ans, les marchés ont largement intégré l’idée que l’intelligence artificielle allait bouleverser les usages logiciels. Une question demeure toutefois largement ouverte : sur quelles infrastructures ces agents IA exécuteront-ils des transactions financières réelles ? Airwallex a la conviction que les infrastructures réglementées construites au cours de la dernière décennie pourraient devenir les rails indispensables de cette nouvelle économie.

Cette hypothèse explique en partie la revalorisation de l’entreprise.

Airwallex cesse d’être un acteur du paiement

Deux annonces produits illustrent ce changement de dimension.

La première concerne T:0, présenté comme un département financier autonome. L’objectif ne consiste plus à automatiser quelques tâches administratives. Airwallex ambitionne de prendre en charge l’ensemble de la fonction finance dès la création d’une entreprise : comptabilité, rapprochements bancaires, prévisions, conformité fiscale, reporting et clôtures comptables. Le dirigeant n’aurait plus à assembler plusieurs logiciels spécialisés ni à migrer ultérieurement vers une infrastructure plus sophistiquée. La plateforme serait conçue dès l’origine pour accompagner la croissance de l’entreprise.

La seconde annonce est sans doute encore plus révélatrice. Avec Airi, Airwallex dévoile un portefeuille numérique pensé pour les agents autonomes. À court terme, le produit améliore les parcours de paiement existants grâce à un système de paiement en un clic. À moyen terme, il doit intégrer des mécanismes beaucoup plus structurants : délégation d’autorisation à des agents logiciels, plafonds de dépenses, contrôle des permissions ou encore gestion native de plusieurs devises.

L’enjeu dépasse largement celui d’un simple wallet, Airwallex prépare une infrastructure où une intelligence artificielle pourra exécuter une transaction tout en respectant les règles de conformité, les limites budgétaires et les politiques internes définies par une entreprise.

Stripe devient un concurrent direct

Cette évolution rapproche naturellement Airwallex de Stripe. Depuis plusieurs années, Stripe poursuit une stratégie similaire d’intégration verticale. L’entreprise américaine ne vend plus seulement une API de paiement, et propose désormais des comptes de trésorerie avec Treasury, des cartes de paiement avec Issuing, des outils de facturation via Billing, la gestion de la fiscalité avec Tax, des solutions d’identité numérique, ainsi que des infrastructures destinées aux plateformes grâce à Connect.

Dans les deux cas, le paiement n’est plus qu’une brique parmi d’autres.

La différence réside aujourd’hui dans le récit stratégique, Stripe continue essentiellement de se présenter comme une plateforme destinée aux développeurs souhaitant intégrer des services financiers dans leurs applications. Airwallex met désormais en avant une promesse différente : construire un système financier pensé nativement pour l’intelligence artificielle et les agents autonomes.

Ce changement déplace la concurrence du terrain historique des paiements vers celui du logiciel financier intelligent. La bataille ne portera plus uniquement sur la capacité à traiter des transactions plus rapidement ou à moindre coût. Elle concernera également la capacité à automatiser l’ensemble du cycle financier d’une entreprise.