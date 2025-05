Stripe et Adyen ont un nouveau rival : Airwallex lève 150 millions de dollars pour bâtir la plateforme bancaire nouvelle génération

Airwallex veut faire de l’ombre à Stripe et Adyen avec sa plateforme bancaire intégrée

En moins de dix ans, Airwallex s’est imposée comme l’un des challengers les plus crédibles aux géants du paiement international. Fondée en 2015, la fintech a construit sa propre infrastructure en connectant directement les entreprises aux réseaux de paiements locaux. Elle permet aujourd’hui de déplacer de l’argent plus vite, avec moins d’intermédiaires, et à moindre coût.

Mais la proposition de valeur ne s’arrête plus aux flux. Airwallex a élargi son offre pour devenir une plateforme bancaire complète, pensée pour les entreprises en croissance qui opèrent à l’international. Comptes multidevises, cartes d’entreprise, paiements en masse, gestion automatisée des dépenses, conversions monétaires au taux interbancaire, connecteurs comptables et APIs personnalisables. La société ne se contente pas de faciliter les paiements. Elle veut permettre à ses clients de piloter l’ensemble de leur fonction finance dans un environnement unifié.

Une suite financière conçue pour les entreprises globales

Airwallex propose l’ouverture instantanée de comptes dans plus de vingt devises, avec la possibilité de recevoir et d’envoyer des paiements dans plus de cent quatre-vingts monnaies. La plateforme offre également des cartes Visa physiques et virtuelles, contrôlables à distance et paramétrables par équipe ou par entité. L’entreprise cible aussi bien les scale-ups que les groupes multi-filiales avec une logique multi-entité intégrée.

Les fonctionnalités de gestion des dépenses incluent la soumission de justificatifs, les circuits d’approbation à plusieurs niveaux, les restrictions de dépenses par catégorie, et le rapprochement automatique avec les outils comptables. Des intégrations natives sont proposées avec Xero, QuickBooks, Netsuite et d’autres ERP. La solution est accessible sans code via interface, mais aussi par API pour les entreprises qui souhaitent automatiser leurs workflows.

fpeloUn positionnement plus large que le paiement

Là où Stripe reste focalisé sur l’encaissement en ligne et Adyen sur le commerce omnicanal, Airwallex avance une vision plus globale. Elle se présente comme une plateforme financière centralisée pour toutes les opérations du quotidien. Elle vise à remplacer non seulement les solutions de paiement mais aussi les services bancaires fragmentés, les outils de gestion de dépenses comme Pleo, et les connecteurs FX externes.

La stratégie repose sur une logique de verticalisation complète. Airwallex contrôle son infrastructure, ses interfaces, ses APIs et ses outils d’orchestration. Elle développe également un modèle de langage propriétaire pour automatiser certaines fonctions financières, comme la catégorisation, la génération de rapports ou la gestion prédictive de trésorerie.

Un tour de financement pour accélérer son développement européen

Airwallex a levé 150 millions de dollars en capital, assortis de 150 millions en ventes secondaires. Cette opération porte sa valorisation à 6,2 milliards de dollars contre 5,6 milliards lors de son précédent tour en 2022. Les fonds serviront à renforcer l’offre logicielle, à accélérer l’expansion notamment en Europe, et à poursuivre les investissements dans l’intelligence artificielle.

La société sert aujourd’hui 150 000 clients dans le monde. Elle revendique 720 millions de dollars de chiffre d’affaires annualisé et un volume de paiements de plus de 130 milliards de dollars par an. Elle vient d’ouvrir de nouveaux bureaux à New York, Toronto et Paris. Parmi ses investisseurs figurent Square Peg, DST Global, Salesforce Ventures, Visa Ventures et Lone Pine Capital.