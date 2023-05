Connaissez-vous Stripe, spécialiste américain du paiement en ligne?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Les problématiques liées à la gestion des transactions financières sont nombreuses, allant de la sécurité des paiements à la complexité des opérations en passant par la diversité des moyens de paiement disponibles. Face à ces enjeux, Stripe a lancé une solution spécialisée dans le paiement en ligne qui vise à répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

L’entreprise propose ainsi une gamme complète de services, allant du traitement des paiements en ligne à la gestion de la facturation en passant par la vérification des fraudes et la gestion des abonnements. Stripe permet également à ses clients d’accéder à des outils de reporting avancés, pour suivre en temps réel les transactions et optimiser leur activité. Stripe s’adresse à tous les types d’entreprises, des petites structures aux géants du secteur technologique

Les fonctionnalités clés :

Paiements en ligne

Checkout

Interfaces de paiement personnalisables

Paiements sans code

Gestion de la fraude et du risque

Gestion des abonnements

Factures en ligne

Paiements par TPE

Données des comptes financiers liés

Vérification de l’identité en ligne

Les tarifs :

Offre intégrée : 1,5 % + 0,25 € pour les cartes européennes standard / 2,5 % + 0,25 € pour les cartes britanniques

Offre personnalisée : Disponible pour les entreprises qui opèrent selon un modèle économique unique ou qui gèrent un grand volume de paiements ou un montant élevé de transactions.

Les clients :

Stripe revendique plus de 2 millions de clients dont Google, Amazon, Deliveroo, Booking.com, ManoMano, La Redoute ou encore ASOS Marketplace.

Description de l’entreprise :

Lancé en 2010 à San Francisco par les frères irlandais John et Patrick Collison, Stripe a su s’imposer comme l’un des acteurs majeurs dans le secteur des paiements électroniques. L’entreprise s’est diversifiée dans différents types de paiement et en proposant des outils visant à accompagner plus largement les entreprises dans leur développement. La startup permet de conduire des opérations complexes et s’adresses aux petites structures comme aux géants tels que Facebook ou Salesforce. Stripe est valorisé à 95 milliards de dollars.