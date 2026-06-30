L’IA permet à BLABLACAR d’accélérer… mais surtout de se revaloriser

BlaBlaCar ouvre 20 nouveaux marchés, sa première grande vague d’expansion internationale depuis dix ans.

L’intelligence artificielle réduit le coût de lancement d’un pays et permet d’industrialiser son développement mondial.

L’objectif n’est pas de générer des revenus immédiats, mais de construire des effets de réseau qui seront monétisés dans les prochaines années.

Le covoiturage devient le point d’entrée d’une plateforme multimodale intégrant progressivement bus, train et autres services de voyage.

En renforçant sa présence mondiale et la réplicabilité de son modèle, BlaBlaCar accroît la valeur stratégique de son actif, aussi bien pour les marchés financiers que pour d’éventuels partenaires industriels.

Pendant plus d’une décennie, BlaBlaCar s’est développée avec une discipline presque inhabituelle dans l’univers des plateformes numériques. Là où d’autres multipliaient les lancements internationaux à marche forcée, l’entreprise française privilégiait quelques marchés, y construisait une masse critique, puis attendait parfois plusieurs années avant de commencer à les monétiser. Cette stratégie patiente lui a permis d’installer des positions fortes en France, en Espagne, au Brésil, en Inde ou encore au Mexique.

L’annonce de son arrivée simultanée dans vingt nouveaux pays marque donc une rupture, non parce que BlaBlaCar change de modèle, mais parce qu’elle estime désormais pouvoir le reproduire à grande échelle. L’intelligence artificielle constitue le catalyseur de cette accélération. Elle ne transforme pas le covoiturage lui-même, mais la manière dont l’entreprise ouvre, adapte et opère un nouveau marché.

Derrière cette expansion se dessine l’ambition de bâtir une infrastructure mondiale de mobilité interurbaine.

Dix ans d’apprentissage avant le changement d’échelle

L’expansion annoncée concerne l’Argentine, la Bolivie, le Chili, la Colombie, l’Équateur, le Paraguay, le Pérou, l’Uruguay, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande, le Vietnam, la Grèce, la Bulgarie, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, la Moldavie et le Maroc.

Depuis plusieurs années, les dirigeants de BlaBlaCar expliquent que le développement d’un marché de covoiturage ne peut être accéléré artificiellement. Avant de prélever la moindre commission, la plateforme doit atteindre ce qu’elle appelle la « liquidité » : suffisamment de conducteurs, suffisamment de passagers et suffisamment de trajets pour que le service fonctionne de manière autonome.

C’est précisément ce qui explique pourquoi l’entreprise n’a pratiquement pas procédé à de grandes vagues d’expansion depuis dix ans. Chaque marché servait de laboratoire et chaque lancement enrichissait un playbook opérationnel destiné à être répliqué ailleurs.

L’intelligence artificielle change l’économie du développement international

Blablacar met naturellement l’accent sur l’intelligence artificielle, pourtant, son rôle est moins spectaculaire qu’on pourrait le croire. L’IA ne permet pas de mieux mettre en relation conducteurs et passagers, BlaBlaCar maîtrise déjà cet exercice depuis près de vingt ans. En revanche, elle réduit considérablement le coût de lancement d’un nouveau pays.

La localisation de l’application, la traduction des contenus, l’adaptation des interfaces, la création de supports utilisateurs, une partie du service client, la modération des contenus ou encore la production d’éléments marketing peuvent désormais être automatisées ou fortement accélérées.

Cette évolution modifie profondément l’équation économique. Hier, ouvrir un marché impliquait la constitution d’équipes locales importantes, plusieurs mois d’adaptation et des coûts fixes élevés.

Aujourd’hui, une grande partie de ces opérations devient industrialisable.

L’innovation n’est donc pas visible par l’utilisateur. Elle agit dans les coulisses, sur les processus internes. L’intelligence artificielle devient un multiplicateur organisationnel.

Le Brésil et l’Inde servent désormais de modèle

Cette accélération n’aurait toutefois aucun sens sans les enseignements tirés des marchés historiques.

Le Brésil constitue probablement le meilleur exemple. Dix ans après son lancement, plus de 25 millions de passagers y utilisent BlaBlaCar. Le pays est devenu l’un des principaux marchés mondiaux du groupe, combinant covoiturage et transport par autocar.

L’Inde offre une démonstration encore plus frappante, en 2025, la plateforme y a transporté près de 19 millions de passagers, avec une croissance annuelle de 47 %. Pourtant, BlaBlaCar n’y a longtemps exploité qu’une structure minimale, sans investissements marketing comparables à ceux des grandes plateformes internationales.

Ces deux marchés valident une intuition ancienne de Nicolas Brusson : dans de nombreux pays émergents, le principal obstacle n’est pas l’adoption du covoiturage mais l’absence d’une plateforme suffisamment liquide pour l’organiser.

L’entreprise ne teste donc plus son modèle mais le reproduit.

Une géographie dictée par les infrastructures

Le choix des nouveaux pays obéit à une logique remarquablement cohérente: en Amérique latine, BlaBlaCar cible des économies où les distances entre métropoles sont importantes, où le réseau ferroviaire reste limité et où le transport collectif demeure souvent coûteux ou insuffisant.

En Asie du Sud-Est, la croissance démographique, l’urbanisation rapide et la montée du taux d’équipement automobile créent une demande comparable à celle observée en Inde quelques années auparavant.

Les Balkans permettent, eux, de compléter progressivement la couverture européenne de la plateforme.

Quant au Maroc, il présente une configuration particulière. Les liens avec les diasporas installées en France et en Espagne génèrent déjà un trafic important sur BlaBlaCar. L’ouverture du marché marocain prolonge donc naturellement un corridor de mobilité existant.

Le véritable investissement porte sur les communautés

L’ouverture de vingt marchés ne vise pas une hausse immédiate du chiffre d’affaires, car le modèle économique de BlaBlaCar repose sur une séquence immuable. D’abord construire une communauté de conducteurs et de passagers, ensuite atteindre une masse critique, enfin seulement introduire progressivement la monétisation.

Cette logique explique pourquoi certains marchés affichent encore une activité très importante avec une contribution limitée aux revenus.

Autrement dit, BlaBlaCar investit aujourd’hui dans des actifs immatériels qui n’apparaîtront pleinement dans ses résultats financiers que plusieurs années plus tard.

Chaque nouveau pays constitue une option stratégique.

Le covoiturage devient un produit d’acquisition

L’évolution la plus profonde concerne sans doute la nature même de BlaBlaCar. Longtemps, le covoiturage constituait le produit, il devient progressivement le point d’entrée. Une fois l’audience constituée, l’entreprise peut y ajouter d’autres services : transport par autocar, train lorsque le marché s’y prête, puis, à terme, hébergement ou autres prestations liées au voyage.

L’acquisition d’Obilet en Turquie illustre parfaitement cette évolution. Le groupe n’y exploite plus uniquement une plateforme de covoiturage mais un acteur dominant de la réservation de transports, désormais présent également dans l’hôtellerie.

La comparaison avec Booking.com devient ainsi plus pertinente qu’avec Uber. Le véritable actif de BlaBlaCar n’est plus seulement son algorithme de mise en relation., mais une audience fidèle, acquise à très faible coût, susceptible d’être progressivement monétisée sur plusieurs verticales.

La prochaine barrière à l’entrée ne sera plus technologique

L’essor de l’intelligence artificielle homogénéise progressivement les capacités techniques des plateformes Créer une interface, traduire un service ou automatiser le support devient accessible à un nombre croissant d’acteurs. La valeurs ajoutée réside désormais dans la capacité à fédérer plusieurs millions de conducteurs, plusieurs millions de passagers, des milliers de trajets quotidiens et une marque suffisamment forte pour devenir le réflexe naturel des utilisateurs.

C’est précisément ce que BlaBlaCar cherche à construire avant ses concurrents. L’intelligence artificielle n’est donc pas l’avantage compétitif de l’entreprise, mais lui permet simplement d’accélérer la constitution de cet avantage.

Une stratégie qui prépare déjà la prochaine décennie

L’annonce de ces vingt nouveaux marchés ne doit pas être interprétée comme une simple opération de croissance, et révèle une transformation beaucoup plus profonde de BlaBlaCar.

Pendant dix ans, l’entreprise a construit patiemment un modèle reproductible, désormais, elle cherche à l’industrialiser.

L’intelligence artificielle lui permet d’abaisser suffisamment le coût marginal d’ouverture d’un pays pour passer d’une logique séquentielle à une logique de conquête mondiale. Les revenus immédiats ne constituent pas la priorité. La véritable bataille se joue autour de la création d’effets de réseau avant les concurrents.

Le covoiturage reste le produit visible, mais il devient progressivement le premier maillon d’une plateforme mondiale de mobilité interurbaine, capable demain d’agréger bus, train, hébergement et d’autres services de voyage. En ce sens, les vingt pays annoncés aujourd’hui ne racontent pas seulement l’expansion d’une entreprise française. Ils dessinent déjà la carte de son modèle économique pour la prochaine décennie.

Cette stratégie poursuit aussi pour objectif d’accroître la valeur intrinsèque de l’entreprise. Plus BlaBlaCar étend son empreinte géographique, enrichit son offre et démontre que son modèle est réplicable à grande échelle, plus elle devient un actif stratégique dans l’écosystème mondial du voyage. Introduction en Bourse, rapprochement industriel ou maintien de son indépendance : il est encore trop tôt pour trancher.

Une chose est en revanche certaine : en se transformant en plateforme mondiale de mobilité interurbaine plutôt qu’en simple spécialiste du covoiturage, BlaBlaCar augmente considérablement son attractivité, aussi bien auprès des marchés financiers que des grands acteurs internationaux du voyage.