Comment bâtir une communication RP qui prépare réellement une levée de fonds?

Très souvent, le plan de communication d’une levée de fonds se réduit à l’annonce elle-même, un moment de visibilité intense, mais éphémère. Passé ce quart d’heure de célébrité, il provoque surtout un flot de sollicitations commerciales, souvent mal ciblées.

Or, un plan de communication bien conçu se doit surtout d’aider à réaliser cette levée de fonds, et ce qui va être tout le propos de notre article. Si sur-communiquer est un redflag, ne pas communiquer l’est tout autant, les investisseurs recherchent des entrepreneurs qui sauront vendre leurs projets quand ils voudront sortir de la captable, et comme vous allez le découvrir dans cet article bien communiquer implique une courbe d’apprentissage qu’il convient de construire dès le démarrage.

Penser comme un investisseur

Avant d’investir, un business angel ou un fonds d’investissement commence par observer et cherche des signaux pour sélectionner les startups qui l’intéressent. Son premier réflexe : Google, Google News, et désormais ChatGPT. Les informations qu’il y découvre déterminent immédiatement la perception de votre entreprise.

Articles, interviews, communiqués, présence dans les médias sectoriels ou sur LinkedIn, chaque contenu (owned, earned, paid) est une brique de crédibilité à soigner. À vous de choisir les messages essentiels à faire remonter, traction commerciale, solidité de l’équipe, vision marché, gouvernance, croissance ou technologie.

Gardez aussi à l’esprit que votre regard n’est pas celui de l’investisseur. Là où vous parlez conviction, lui cherche la cohérence avec sa stratégie d’investissement, la scalabilité et des preuves d’exécution. Inversez par conséquent le raisonnement et demandez-vous quelles informations lui sont utiles, quelles données renforcent votre dossier, quels signaux valident votre trajectoire.

Se positionner face à ses concurrents

Observer la présence médiatique de vos concurrents permet également d’ajuster votre propre narration. Comprendre comment ils sont perçus dans la presse éclaire vos angles morts, affine vos messages et clarifie votre place dans le paysage sectoriel. L’essentiel est de développer votre singularité et d’éviter de reprendre des codes déjà attribués.

Construire un rétroplanning : démarrer 18 à 10 mois avant

Ce travail préparatoire doit s’inscrire dans un calendrier réaliste. Un tour de table prend aujourd’hui entre 8 et 14 mois. Pour un closing en janvier 2027, la communication commence maintenant, cela parait lointain, mais il faut l’avoir en tête, d’autant que vous connaissez vos échéances.

Avant d’approcher les médias, il faut travailler sa crédibilité personnelle, le fameux personnal branding, et cela démarre par un profil LinkedIn documenté sans excès, une empreinte digitale maîtrisée, du contenu publié sur vos propres canaux (tribunes, notes d’expertise), une présence ciblée dans des podcasts spécialisés, des interventions lors d’événements. Ce socle construit une visibilité authentique, perçue par les journalistes avant même votre premier contact.

Le but de cette phase d’amorcage est de préparer le terrain de la crédibilité, car venu le moment des premiers contacts, votre profil doit déjà être suffisament consistant et surtout lisible.

Entrer dans la roue médiatique

Une fois ce travail effectué, vous pouvez chercher à exister dans le débat public. En phase d’amorcage, il vous faudra remonter les manches, toutefois pour les levées de fonds suivantes, collaborer avec une agence RP ou un consultant est non seulement un gain de temps dans votre agenda, ce sera surtout un accélérateur. Leur rôle est de vous accompagner dans la définition stratégique, affiner vos messages, éviter les angles déjà saturés, valider les sujets pertinents et faciliter l’accès aux rédactions, non pas par un fichier presse, mais par la qualité de la relation qu’ils auront tissé au fil des années et qui vous offrira un précieux raccourci.

Si les médias économiques constituent une première porte d’entrée, les medias européens sont désormais un impératif, même si votre développement se limite pour le moment à l’hexagone.

Les créateurs de contenus et leurs podcasts verticaux sont également devenus des relais crédibles. Parallèlement, vos propres canaux doivent rester actifs : tribunes, interviews, études, interventions en hors media

Ajuster ses angles aux attentes des médias

Chaque prise de parole doit nourrir un récit cohérent, même si certains messages doivent être répétés pour être ancrés, l’angle doit s’adapter au média et à son lectorat. Trois approches dominent :

Produit et innovation : le problème adressé, votre proposition de valeur,

: le problème adressé, votre proposition de valeur, Marché et expansion : la traction, les parts de marché, l’ambition.

: la traction, les parts de marché, l’ambition. Équipe et gouvernance : les fondateurs, le management, la culture.

Chaque média a son appétit propre, comprendre sa ligne éditoriale est essentiel.

Construire un plan d’action médiatique

Il s’agit ensuite d’identifier les titres réellement consultés par les investisseurs : presse financière (CFNEWS, Capital Finance), médias business (Les Échos, FrenchWeb, BFM Business), médias sectoriels, qui valident votre légitimité sur votre marché.

Le ciblage doit être fin, chaque rédaction a son spécialiste. Repérez les journalistes dont vous connaissez et surtout appréciez les angles, les formats et le style. Lisez leurs dernières publications avant de les solliciter, cela évite de proposer un sujet qu’ils viennent de traiter et d’avoir un article ou deux en tête lorsque vous les rencontrerez.

Soyez également attentif aux appels à témoins publiés sur LinkedIn ou X : c’est souvent le moyen le plus direct d’entrer en contact avec eux, tout en ayant en tête que vous ne serez pas seul à répondre, à vous bien adapter votre prise de contact en partageant un point de vue documenté qui va attirer leur attention plus que de vendre votre solution.

Préparer des messages clairs et exploitables

Préparer ses éléments de langage consiste à définir les formulations qui traduisent au mieux votre activité. Rédigez des fiches thématiques, listez les mots qui incarnent votre ADN, identifiez ceux à proscrire, ayez en tête ce qui est confidentiel.

Les chiffres clés sont essentiels : croissance, clients, chiffre d’affaires, rétention, effectifs, vous devez les avoir en tête sans aucune hésitation.

Préparez une iconographie professionnelle (portraits, visuels produits, logos). Faciliter le travail du journaliste augmente vos chances d’être repris. Et s’il vous manque une donnée, dites simplement : « Je reviens vers vous dès que je l’ai. » plutôt que de commettre une erreur.

Soigner sa relation presse

La relation avec un journaliste se construit dans un cadre professionnel, sans flatterie pernicieuse. Un simple et authentique « J’ai bien aimé votre article sur… » suffit pour initier un échange positif, ils décèlent immédiatement les bluffeurs. Soyez attentif à ce que recherche le journaliste, son planning, comment il va vous intégrer ou non dans son sujet. Demandez lui les prochains sujets qui l’intéresse et n’hésitez pas à lui apporter de la valeur : données, contacts, ….

Le media training : un passage essentiel

L’exercice de media training est essentiel. Je vous passe le nombre d’entrepreneurs qui loupent leur interview à cause du stress, ou tout simplement qui n’ont pas pu délivrer leur message de manière efficiente, n’ayant pas compris le format.

Le media training prépare la posture, le ton, et la capacité à rester centré sur ses messages. Il corrige les automatismes, renforce la confiance et aide à gérer le stress de la caméra.

Il repose sur trois piliers :

Posture et présence : voix posée, gestuelle mesurée, respiration contrôlée.

: voix posée, gestuelle mesurée, respiration contrôlée. Clarté du message : trois messages essentiels, reformulés selon les questions.

: trois messages essentiels, reformulés selon les questions. Maîtrise des points sensibles : anticiper les questions difficiles (retards, business model, gouvernance).

Les mises en situation filmées permettent d’ajuster le fond et la forme, un investissement qui s’avère toujours très rentable.

Préparer son interview : presse, podcast, télévision

Chaque format a ses exigences. La presse écrite demande un propos structuré. Le podcast impose un rythme plus lent. La vidéo sollicite davantage la présence, le regard et la respiration.

Relisez les productions du média avant d’intervenir : vous identifierez les codes, les enchaînements, et les moments où placer vos messages.

Préparez vos points d’entrée et vos points de sortie : les phrases qui cadrent votre propos au début, et celles qui le résument. Enfin une ou deux bonnes punchlines font toujours mouche à condition de ne pas en abuser.

Clore l’échange avec le journaliste

Une fois l’interview terminée, ne partez pas trop vite. Prenez quelques instants pour vérifier que le journaliste dispose de toutes les informations nécessaires : chiffres, visuels, éléments de contexte. Demandez-lui s’il souhaite des compléments, ou s’il prévoit d’aborder d’autres angles dans son article. Cette attention facilite son travail et renforce la qualité du rendu final.

Même si vous travaillez avec une agence, laissez toujours vos coordonnées directes. Cela permettra au journaliste de vous joindre rapidement en cas de doute ou de besoin de précision. Ce contact direct instaure un climat de confiance et de responsabilité personnelle, souvent apprécié.

Si vous pouvez demander à relire vos citations (ce qui peut éviter les versions tronquées pour faire du sensationalisme) ne le demandez pas sur l’article complet.

Enfin, acceptez la mise en perspective, voire que votre marque ne soit pas expressement citée, un article n’est pas un communiqué et a fortiori une publicité : il doit comporter des nuances, des points de vue divergents, et des comparaisons avec vos concurrents. C’est la nature même du travail journalistique.

Et n’oubliez pas communiquer sur sa levée de fonds c’est pour la réussir, pas seulement la célébrer (même si cela a un intérêt et nous y reviendrons dans un autre article.)

