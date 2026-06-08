BACK MARKET change de CEO : l’heure des comptes après les années d’hypercroissance

La nomination de Clément Petit au poste de CEO de Back Market intervient à un moment charnière pour l’entreprise. À compter du 1er septembre 2026, l’actuel directeur financier prendra la direction opérationnelle du groupe, tandis que le fondateur Thibaud Hug de Larauze conservera la présidence exécutive et la responsabilité de la vision stratégique.

Présentée comme une évolution naturelle de la gouvernance, cette transition intervient surtout à l’issue d’un cycle entamé il y a plusieurs années. Après avoir consacré une décennie à construire le marché du reconditionné, Back Market entre dans une phase où les investisseurs attendent moins des promesses de croissance que des preuves de création de valeur.

Le choix d’un directeur financier pour piloter l’entreprise reflète une évolution plus profonde : celle d’une génération de licornes européennes confrontées à la nécessité de justifier les valorisations acquises durant les années d’abondance du capital-risque.

De la conquête à la rentabilité

Lorsque Back Market célèbre son dixième anniversaire en octobre 2024, l’entreprise annonce vouloir atteindre la rentabilité en Europe avant la fin de l’année. Après plusieurs années d’hypercroissance financées par près de 795 millions d’euros levés et une valorisation culminant à 5,7 milliards d’euros en 2021, la priorité n’est plus uniquement l’expansion.

Le groupe explique alors avoir engagé un important travail d’optimisation opérationnelle avec une réduction des coûts, amélioration des processus internes, montée en gamme de l’offre et partenariats stratégiques afin de permettre de restaurer les marges sans remettre en cause la croissance.

L’accord signé avec Sony autour de la reprise des consoles PlayStation illustre cette nouvelle approche. Il ne s’agit plus seulement d’attirer des consommateurs mais de sécuriser des flux d’approvisionnement et d’améliorer la qualité de l’offre. Dans le même esprit, les partenariats avec Bouygues Telecom en France ou Visible aux États-Unis visent à renforcer l’accès aux appareils destinés au reconditionnement.

À l’époque, la rentabilité apparaît encore comme un objectif à atteindre. Deux ans plus tard, le discours a changé.Back Market revendique désormais sa meilleure année depuis sa création. L’entreprise annonce avoir franchi le seuil des 3 milliards d’euros de GMV en 2025, enregistré une croissance de 32 % et atteint la rentabilité. Le contraste est saisissant. En 2024, l’enjeu était de démontrer que le modèle pouvait devenir rentable. En 2026, le groupe présente cette étape comme acquise.

Ce que les chiffres disent, et ce qu’ils ne disent pas

Cette progression mérite néanmoins d’être examinée avec attention, le communiqué officiel met en avant deux indicateurs : un GMV (Valeur brute des marchandises vendues) supérieur à 3 milliards d’euros et une croissance annuelle de 32 %.

Ces chiffres témoignent incontestablement d’une dynamique commerciale solide, et confirment également la place occupée par Back Market sur le marché mondial du reconditionné, mais ils ne répondent que partiellement aux questions qui se posent aujourd’hui.

Le GMV mesure la valeur totale des transactions réalisées sur la plateforme. Il ne correspond ni au chiffre d’affaires de Back Market ni à sa rentabilité réelle. Une croissance du volume d’affaires n’implique pas mécaniquement une amélioration des marges ou de la génération de trésorerie.

De la même manière, l’entreprise annonce avoir atteint la rentabilité sans préciser les indicateurs retenus ni le périmètre concerné. En octobre 2024, l’objectif affiché portait explicitement sur la rentabilité européenne. Le communiqué de 2026 évoque une rentabilité atteinte mais ne détaille ni les résultats opérationnels, ni le résultat net, ni les performances par région. Comme toute communication, les chiffres absents sont aussi importants que ceux mis en avant.

Les investisseurs qui ont financé la croissance du groupe cherchent aujourd’hui à comprendre la qualité économique du modèle. Ils s’intéressent aux marges, au cash-flow, au rendement du capital investi et à la capacité de l’entreprise à financer son développement sans dépendre de nouveaux apports de capitaux.

L’époque où la progression du GMV suffisait à elle seule à soutenir le récit de croissance semble révolue.

Pourquoi un directeur financier devient CEO

Dans ce contexte, la nomination de Clément Petit prend une dimension particulière, durant les années d’expansion, les profils les plus recherchés étaient ceux capables de recruter rapidement, d’ouvrir de nouveaux marchés et de convaincre investisseurs et partenaires.

Avec 700 salariés répartis dans 17 pays et plusieurs milliards d’euros de transactions annuelles, Back Market doit désormais arbitrer ses investissements, améliorer son efficacité opérationnelle et préserver sa rentabilité tout en continuant à croître.

La promotion de Clément Petit peut être interprétée comme un signal adressé au marché. Le groupe considère que son principal défi n’est plus la conquête mais l’optimisation. Il ne s’agit plus seulement d’accélérer mais de transformer cette croissance en valeur durable.

Cette logique n’est pas propre à Back Market et traverse aujourd’hui une partie importante de l’écosystème technologique européen.

La question de la valorisation reste entière

Cette nomination intervient également dans un contexte où la question de la valeur réelle des licornes européennes est redevenue centrale.

La valorisation de 5,7 milliards d’euros obtenue par Back Market en 2021 reflétait les conditions de marché de l’époque, depuis, le paysage financier a profondément changé.

Or l’entreprise n’a pas encore été confrontée à un véritable mécanisme de réévaluation. Aucune introduction en Bourse, aucune levée majeure récente, aucune transaction significative ne permet aujourd’hui de mesurer comment les marchés apprécieraient la valeur de Back Market dans l’environnement actuel.

Cette interrogation dépasse largement le cas de l’entreprise française, une grande partie des licornes européennes de la génération 2018 / 2021 ont démontré leur capacité à lever des fonds et à conquérir des marchés. Beaucoup doivent encore démontrer leur capacité à produire durablement des rendements à la hauteur des capitaux investis.

L’heure des comptes

Le changement de CEO ne constitue donc pas seulement une évolution de gouvernance, mais marque l’entrée dans une nouvelle séquence.

Pendant dix ans, Back Market a participé à la construction d’un marché mondial du reconditionné. L’entreprise a démontré qu’il existait une demande, construit une marque reconnue et atteint une taille critique à l’échelle internationale.

Les défis qui s’ouvrent sont d’une autre nature, il s’agit désormais de maintenir la croissance tout en améliorant les marges, de transformer une position dominante en création de valeur durable et de démontrer que les milliards investis depuis une décennie ont permis de bâtir un modèle économique capable de résister à un environnement plus exigeant.

À ce titre, la nomination de Clément Petit raconte moins une succession qu’un changement d’époque. Pour Back Market comme pour une partie de la tech européenne, l’heure est désormais à la démonstration économique.