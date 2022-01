[Serie E] BackMarket détrone Qonto de sa place de startup la mieux valorisée de la FrenchTech

Il aura fallu moins de 5h pour que Qonto soit défait de sa pole position des startups les mieux valorisées de la FrenchTech, et cela par BackMarket une place de marché dédiée aux produits électriques et électroniques reconditionnés.

Avec 450 millions d’euros investis lors de ce 5eme tour de table, Le britanique Sprints Capital vient rejoindre les précédents investisseurs de Back Market: Generation Investment Management, de General Atlantic et des fonds historiques: Daphni, Aglaé Ventures, Eurazeo, le groupe Arnault, rejoints par Goldman Sachs. Depuis sa création, Back Market a réuni environ 870 millions d’euros de financements.

Lancée en 2014 par Thibaud Hug de Larauze, Vianney Vaute et Quentin Le Brouster, Back Market a conçu une plateforme de ventes de produits électroniques reconditionnés (smartphones, ordinateurs, télévisions, produits électroménagers…). La société mise sur l’économie circulaire pour effacer les intermédiaires sur le marché des produits reconditionnés afin de revendre les produits 30% à 50% moins chers en moyenne que les prix neufs. Selon l’institut d’études GfK, un Français sur dix opte désormais pour un appareil de seconde main.

La société emploie plus de 480 collaborateurs, répartis dans 4 bureaux à Paris, Bordeaux, NewYork et Berlin. En 2018 le volume d’affaires était de 230 millions d’euros, depuis la société ne communique plus sur ses chiffres mais annonce une très forte croissance. Le confinement a été une aubaine pour Back Market, qui a vu la demande doubler, portée par le télétravail et les jeux vidéo. « Notre croissance est quasiment deux fois plus forte qu’avant le Covid », affirme M. Hug de Larauze à l’AFP. Back Market compte 5 millions de clients en 2021 (contre 1,5 million en juillet 2019)