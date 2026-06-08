OQC lève près de 300 millions d’euros : la bataille du quantique entre dans une nouvelle phase géopolitique

Le britannique OQC (Oxford Quantum Circuits) vient de réaliser la plus importante levée de fonds privée jamais enregistrée dans l’informatique quantique en Europe. La société issue de l’University of Oxford a annoncé un tour de table de 260 millions de livres sterling, soit près de 299 millions d’euros, auprès de Bullhound Capital, de la British Business Bank, de J.P. Morgan et de plusieurs investisseurs institutionnels.

À première vue, l’opération ressemble à une nouvelle levée de fonds dans un secteur technologique émergent, en réalité, elle illustre une évolution plus profonde : le calcul quantique rejoint progressivement le cercle restreint des technologies considérées comme stratégiques par les États, aux côtés des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle et des infrastructures énergétiques.

Cette levée intervient alors même que l’industrie quantique n’a pas encore démontré sa capacité à générer des revenus comparables à ceux des grands marchés du logiciel ou du cloud. Les investisseurs financent moins une activité existante qu’une position stratégique dans un marché appelé à redéfinir les équilibres technologiques des prochaines décennies.

Du laboratoire à la politique industrielle

L’entrée de la British Business Bank dans le capital d’OQC constitue un signal fort pour l’écosystème quantique anglais, le gouvernement britannique ne considère plus le quantique comme un simple domaine de recherche, mais comme un actif industriel susceptible de renforcer l’autonomie technologique du pays.

La logique rappelle celle observée dans les semi-conducteurs depuis l’adoption du CHIPS Act américain ou des différents programmes européens de soutien à l’industrie des puces. Dans les trois cas, les gouvernements cherchent à sécuriser des technologies dont dépendront à la fois la compétitivité économique, les capacités militaires et la cybersécurité.

Cette approche répond à une inquiétude croissante. Les pays occidentaux observent la concentration des capacités industrielles dans certaines régions du monde, qu’il s’agisse des usines de fabrication de semi-conducteurs en Asie ou des infrastructures d’intelligence artificielle aux États-Unis, et le calcul quantique apparaît comme l’une des rares filières où les positions restent encore ouvertes.

Une compétition qui dépasse largement l’Europe

L’annonce d’OQC s’inscrit dans une course mondiale déjà bien engagée.

Aux États-Unis, les investissements publics et privés se comptent en dizaines de milliards d’euros. Des groupes comme IBM, Google, Microsoft ou Amazon financent leurs propres programmes tandis que des acteurs spécialisés comme IonQ ou PsiQuantum bénéficient d’importants contrats publics.

La Chine poursuit une stratégie différente mais tout aussi ambitieuse. Pékin considère le quantique comme une composante de sa montée en puissance technologique et investit massivement dans les infrastructures de recherche, les communications quantiques et les applications militaires.

Face à ces deux blocs, le Royaume-Uni tente de valoriser ses atouts historiques. Les universités d’Oxford et de Cambridge figurent parmi les principaux centres mondiaux de recherche quantique. Le défi consiste désormais à transformer cette avance scientifique en capacité industrielle durable.

L’histoire récente de la technologie montre que la qualité de la recherche ne garantit pas la création d’un champion mondial. L’Europe dispose d’excellents laboratoires en intelligence artificielle depuis plusieurs décennies, la majeure partie de la valeur économique créée par cette technologie est pourtant aujourd’hui concentrée aux États-Unis.

Le véritable enjeu : la cryptographie

Si les gouvernements s’intéressent autant au quantique, ce n’est pas uniquement en raison de ses promesses industrielles. L’un des principaux enjeux concerne la sécurité des communications. Une machine quantique suffisamment performante pourrait, à terme, remettre en cause une partie des mécanismes cryptographiques utilisés aujourd’hui pour sécuriser les transactions financières, les communications gouvernementales ou les infrastructures critiques.

Même si ce scénario reste éloigné de plusieurs années, il influence déjà les décisions d’investissement. Les États financent simultanément le développement d’ordinateurs quantiques et la migration vers des standards de cryptographie post-quantique destinés à résister à ces futures capacités de calcul.

Dans ce contexte, maîtriser les technologies quantiques revient à maîtriser une partie de l’architecture de sécurité numérique mondiale. L’équation explique pourquoi les ministères de la Défense, les agences de renseignement et les institutions financières figurent parmi les premiers clients potentiels du secteur.

Du quantique comme service

Au-delà de la dimension géopolitique, OQC cherche également à résoudre une question économique essentielle : comment commercialiser une technologie dont l’infrastructure reste extrêmement coûteuse ?

La réponse adoptée par la société reprend un modèle désormais bien établi dans l’industrie numérique.

Plutôt que de vendre des ordinateurs quantiques, OQC fournit un accès à distance à ses machines à travers des déploiements dans des centres de données. Les clients accèdent à la puissance de calcul via le cloud, sans avoir à financer eux-mêmes les systèmes cryogéniques nécessaires au fonctionnement des processeurs.

Cette approche rapproche davantage OQC des opérateurs de cloud que des fabricants traditionnels de matériel informatique.

La comparaison avec l’intelligence artificielle est éclairante. La valeur économique de l’IA ne s’est pas concentrée uniquement dans les modèles mais également dans les infrastructures capables de les faire fonctionner à grande échelle, le calcul quantique pourrait suivre une trajectoire comparable.

Dans cette perspective, la bataille ne porte plus uniquement sur les qubits. Elle porte sur la capacité à exploiter des infrastructures quantiques fiables, sécurisées et intégrées aux systèmes d’information des entreprises et des administrations.

Une nouvelle génération d’investissements stratégiques

La participation de J.P. Morgan illustre également l’évolution du secteur. Les grandes institutions financières ne s’intéressent plus uniquement aux applications théoriques du quantique. Elles cherchent à comprendre comment cette technologie pourrait transformer l’optimisation de portefeuille, la gestion des risques ou la simulation de marchés complexes.

Le même raisonnement apparaît dans l’énergie, la chimie, l’aéronautique ou la défense. Dans chacun de ces secteurs, le quantique est perçu comme une capacité potentielle susceptible d’offrir un avantage compétitif majeur à long terme.

Cette logique explique pourquoi des montants aussi importants continuent d’être investis malgré l’absence de modèles économiques matures. Le capital ne finance pas seulement des revenus futurs mais l’accès à une technologie jugée stratégique.