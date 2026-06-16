Comment bien choisir sa plateforme intranet en 2026 : le guide pour les décideurs

Choisir un intranet en 2026 n’a rien à voir avec 10 ans plus tôt. Ce qui était un portail d’affichage interne est devenu une infrastructure stratégique : elle structure la communication, conditionne l’engagement des collaborateurs, et impacte directement la productivité au quotidien.

Pourtant, les critères de sélection restent souvent superficiels.

Fonctionnalités, prix, interface : on évalue ce qui est visible, pas ce qui compte vraiment. Avant de comparer les solutions, encore faut-il savoir ce qu’on évalue.

Ce guide propose une grille de lecture pour les DSI et DRH en phase de sélection d’un logiciel intranet et les questions concrètes à poser avant de signer.

Les 5 critères qui comptent vraiment

L’intégration : native, surcouche ou connecteur ?

Un intranet peut s’intégrer à votre environnement existant de trois façons très différentes, et le choix a des implications concrètes sur la maintenance, les coûts et la gouvernance à long terme.

L’intégration native signifie que la plateforme est construite directement sur votre écosystème : par exemple sur Microsoft 365 et SharePoint ou bien Google Workspace pour les entreprises déjà équipées. Pas de synchronisation à gérer, pas de double authentification : les droits d’accès suivent automatiquement ceux définis dans votre annuaire.

La surcouche s’appuie sur vos outils existants mais ajoute une couche applicative distincte. Plus flexible visuellement, elle implique une maintenance supplémentaire et des risques de désynchronisation à chaque mise à jour de l’outil sous-jacent.

Le connecteur tiers relie une plateforme indépendante à votre stack via des APIs. Liberté de choix maximale, mais les connecteurs créent des points de fragilité et souvent des coûts cachés non anticipés au moment de la signature.

La vraie question n’est pas « est-ce que ça s’intègre ? », tout s’intègre sur le papier.

C’est : à quel niveau d’intégration êtes-vous prêt à maintenir, et qui le fera en interne ?

La souveraineté des données : ce que ça veut dire concrètement

La souveraineté des données désigne le contrôle effectif qu’une organisation conserve sur ses informations : où elles sont stockées, qui peut y accéder, dans quel cadre légal elles sont traitées.

Dans le contexte d’un intranet, les enjeux sont très concrets. Les données de vos collaborateurs (annuaire, documents, échanges internes…) transitent-elles par les serveurs de l’éditeur ? Sont-elles hébergées dans l’UE ? L’éditeur peut-il y accéder à des fins de support ou d’amélioration produit et dans quel cadre contractuel ?

Pour les secteurs régulés : banque, santé, secteur public, ces questions ne sont pas optionnelles. Le RGPD impose des obligations précises sur la localisation et le traitement des données personnelles.

La distinction fondamentale, c’est que certaines plateformes hébergent les données de leur client dans leur propre infrastructure cloud (ce qui augmente automatiquement les risques). D’autres fonctionnent entièrement dans l’environnement de l’entreprise dans son tenant cloud, sans que les données ne quittent jamais son périmètre. Ces deux modèles ne sont pas équivalents, ni en termes de risque, ni en termes de conformité.

L’adoption : le vrai critère de succès, rarement mesuré à l’avance

Un intranet non utilisé est un intranet raté, quel que soit son niveau technique. Pourtant, le taux d’adoption est rarement demandé lors de la phase d’évaluation.

L’adoption se lit à plusieurs niveaux. Le taux de connexion initial : combien de collaborateurs se sont connectés au moins une fois dans les 30 premiers jours ? La fréquence d’utilisation régulière : hebdomadaire, quotidienne ? Et surtout la contribution active : est-ce que les collaborateurs publient, commentent, partagent, ou se contentent de consulter ?

Un intranet en lecture seule est un intranet de 2010. Les plateformes modernes visent l’engagement bidirectionnel : l’information circule du haut vers le bas, mais aussi entre pairs, entre services, entre sites géographiques.

Demandez systématiquement à l’éditeur son taux d’adoption moyen à 3 mois et à 6 mois sur des déploiements comparables au vôtre : même secteur, même taille, même contexte de transformation.

L’engagement employé : au-delà des métriques de connexion

Le taux de connexion est une métrique de vanité s’il n’est pas associé à des indicateurs d’engagement réels. Un collaborateur qui ouvre l’intranet chaque matin pour consulter les actualités RH et ne fait rien d’autre n’est pas engagé, il est informé.

Les indicateurs qui comptent : la durée moyenne de session, le taux de contribution (ratio lectures / publications / réactions), la réduction effective des emails internes… Ces métriques doivent être accessibles nativement dans le tableau de bord analytique de la plateforme.

Autre dimension souvent négligée : l’engagement des collaborateurs terrain, non-desk workers ou itinérants. Ces profils représentent une part significative des effectifs dans l’industrie, la logistique, la santé ou le retail.

Pour eux, l’expérience mobile n’est plus un bonus, c’est un critère éliminatoire. Un intranet mobile digne de ce nom doit être accessible sans adresse email professionnelle, fonctionner hors connexion, et proposer une interface aussi soignée que la version desktop.



Le time-to-value : combien de temps avant que ça serve vraiment ?

Entre la signature du contrat et le moment où vos collaborateurs utilisent quotidiennement la plateforme, il se passe beaucoup de choses : paramétrage, migration de contenus, formation des administrateurs, communication interne, accompagnement au changement.

Le time-to-value réel, c’est le délai avant d’observer un impact mesurable sur les usages et il varie considérablement d’un éditeur à l’autre. Certaines plateformes proposent des templates préconfigurés par secteur qui permettent un déploiement opérationnel en quelques semaines. Quand d’autres nécessitent un projet de plusieurs mois avant la première mise en production.

Ce critère est directement lié au coût total du projet : plus le déploiement est long, plus les coûts internes s’accumulent : temps équipe, formation / onboarding, communication. Et plus le risque d’abandon ou de perte de momentum augmente.

Les questions à poser à un éditeur en phase d’évaluation

Sur l’intégration

Votre plateforme est-elle native, surcouche ou connecteur par rapport à notre stack actuel ? Quelles sont les implications sur la maintenance lors de vos mises à jour ?

Qui est responsable de la maintenance des intégrations, votre équipe ou la nôtre ?

Quels sont les coûts cachés liés aux connecteurs tiers dans votre modèle de tarification ?

Sur la souveraineté des données

Où sont hébergées les données de nos collaborateurs, dans votre infrastructure ou dans la nôtre ?

Avez-vous accès à nos données à des fins de support ou d’amélioration produit ? Dans quel cadre contractuel ?

Pouvez-vous fournir une DPA conforme au RGPD, et dans quel délai ?

Sur l’adoption

Quel est votre taux d’adoption moyen à 30, 90 et 180 jours sur des déploiements comparables au nôtre, même secteur, même taille ?

Pouvez-vous nous mettre en contact avec 2 ou 3 clients de taille comparable pour un retour d’expérience direct ?

Quels mécanismes d’accompagnement au changement proposez-vous et sont-ils inclus dans le contrat ?

Sur l’engagement employé

Quels indicateurs d’engagement sont disponibles nativement dans votre tableau de bord analytique ?

Comment mesurez-vous la différence entre consultation passive et contribution active ?

Quelle est l’expérience proposée pour les collaborateurs terrain ?

Sur le time-to-value

Quel est le délai moyen entre signature et mise en production opérationnelle sur un déploiement de notre taille ?

Proposez-vous des templates préconfigurés par secteur ou cas d’usage et qu’est-ce qu’ils couvrent exactement ? Avez-vous des exemples ?

Quels sont les prérequis côté client pour tenir ce délai ?

Ce que ça donne en pratique

Ces critères ne sont pas théoriques. Voici ce qu’ils donnent sur des déploiements réels avec Powell Intranet :

Toulouse Métropole : 13 000 agents, taux d’adoption multiplié par 6,5 après déploiement du nouvel intranet.

SIX Connect : 55 % d’adoption dès le premier jour, +115 % de durée de session.

La Poste : 40 000 visiteurs uniques par mois, 700 000 pages vues mensuelles.

Dans les trois cas, les données restent intégralement dans l’environnement cloud du client : elles ne transitent jamais par l’infrastructure de Powell. C’est le modèle natif Microsoft 365 / SharePoint, qui répond directement aux enjeux de souveraineté évoqués plus haut, en particulier pour les secteurs régulés.

Conclusion

Choisir un intranet, c’est choisir l’infrastructure de la vie quotidienne de ses collaborateurs pour les 5 à 10 prochaines années. Un mauvais choix ne se corrige pas en quelques semaines.

Les critères présentés ici (intégration, souveraineté, adoption, engagement, time-to-value) ne sont pas exhaustifs, mais ce sont ceux qui font la différence entre un projet réussi et un projet abandonné. Posez les bonnes questions. Demandez des preuves, pas des promesses.