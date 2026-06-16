Les fonds d’investissement face à l’IA : de l’expérimentation à la construction d’un système d’exploitation

Dans le premier épisode de cette série consacrée à l’intelligence artificielle dans le capital-risque, la question était celle de l’adoption. Pourquoi les fonds doivent-ils s’intéresser à l’IA ? Quels risques prennent-ils à rester spectateurs ? Qui doit piloter le sujet en interne ?

Le débat se déplace désormais vers l’exécution, car après les démonstrations et les promesses, une question demeure : où l’intelligence artificielle crée-t-elle réellement de la valeur dans un fonds d’investissement ?

Pour Adrien Chaltiel, la réponse ne se résume pas à l’automatisation de quelques tâches administratives. L’enjeu est beaucoup plus profond. L’IA conduit les investisseurs à réexaminer l’ensemble de leur chaîne de valeur, depuis le sourcing jusqu’au suivi des participations, en passant par la due diligence, les valorisations, les reportings aux LPs ou encore la gestion des connaissances.

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