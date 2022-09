Cybersécurité : F5 s’associe à STATION F

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

F5, société basée à Seattle spécialisée dans la sécurité et la fourniture d’applications multi-Cloud, conclut un partenariat avec le campus de startups STATION F. Ce rapprochement entre les deux entités permettra aux plus de 1000 startups hébergées au sein du campus créé par Xavier Niel d’accéder gratuitement à la solution F5 Distributed Cloud Web Application and API Protection (WAAP) pour protéger leurs sites web, leurs applications et leurs API. François Locoh-Donou, PDG de F5 et Roxanne Varza, Directrice de STATION F ont inauguré le projet aujourd’hui au sein du campus.

Ce partenariat intervient alors que les cyberattaques ne cessent d’augmenter. Le dernier rapport du CESIN indique en effet qu’une entreprise française sur deux a subi une cyberattaque en 2021. 6 entreprises sur 10 ont connu un impact sur leur business, avec pour principaux retentissements une perturbation de la production (21%), et/ou une compromission d’information (14%), et/ou une indisponibilité du site web pendant une période significative.

Pour une startup, cela peut potentiellement signifier la mort de l’entreprise : toujours d’après le rapport du CESIN, 80% des entreprises attaquées, que ce soit par hameçonnage, ransomware ou menace interne, déposent le bilan dans les 6 mois suivant l’attaque.

« Parmi les innombrables défis et contraintes auxquels sont confrontées les startups, le risque cyber est sans doute l’un des plus grands », indique Sébastien Weber, DG France de F5. « Or, même si le temps et le budget sont parfois contraints, il est indispensable pour ces acteurs d’identifier le risque cyber et de s’en protéger. Une préoccupation d’autant plus forte que ces structures sont extrêmement vulnérables face à des cyberattaques d’ampleur, pouvant avoir un impact conséquent voire dévastateur sur leur activité naissante ».