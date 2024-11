LINKUP lève 3 millions d’euros pour faire le pont entre IA et les éditeurs de contenus dans un monde post-webscraping

Face à l’hypercroissance de l’intelligence artificielle, le web fait face à un défi inédit : gérer un trafic de plus en plus important de robots qui accèdent aux contenus en ligne via des méthodes comme le webscraping. Ces pratiques, souvent peu robustes et confrontées à des obstacles légaux, menacent l’équilibre entre éditeurs de contenu et utilisateurs. Linkup, une start-up parisienne fondée en 2024, veut proposer un accès maitrisé et légal aux différents protagonistes.

Une solution au service des IA et des éditeurs

Linkup se positionne comme un intermédiaire entre les intelligences artificielles et les éditeurs de contenus. Grâce à des partenariats avec des sources premium, elle fournit un accès rapide, sécurisé et légal aux données, tout en garantissant une juste rétribution des créateurs de contenu. Son API propriétaire permet aux entreprises d’intégrer directement ces données dans leurs outils, évitant ainsi les limites techniques et juridiques du webscraping.

Cette approche crée un écosystème équilibré où les éditeurs conservent la maîtrise de leurs contenus, et où les applications IA bénéficient d’une fiabilité accrue dans leurs interactions en ligne. En quelques mois, Linkup a convaincu 50 partenaires stratégiques, incluant des éditeurs et des fournisseurs de données.

Une infrastructure pensée pour les agents IA

Linkup anticipe un web redéfini par les agents IA, capables de naviguer et d’interagir directement avec des sources numériques. Pour répondre à cette évolution, la start-up investit dans le développement de modèles propriétaires et d’une infrastructure adaptée à un trafic IA croissant. Son objectif : devenir la référence pour l’accès aux contenus en ligne dans un cadre éthique et transparent.

Une levée de fonds pour accélérer son expansion

Linkup a annoncé une levée de fonds de 3 millions d’euros auprès de SEEDCAMP, AXELEO CAPITAL, MOTIER VENTURES et 100 business angels. Ce financement permettra à l’entreprise de renforcer ses modèles, d’étendre son infrastructure et de développer ses partenariats. Linkup prévoit également une expansion aux États-Unis et en Asie.