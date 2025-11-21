Donnerstag.ai lève 4,3 millions d’euros pour réduire à zéro les écarts de facturation

Fondée en 2025 à Francfort par Barbaros Özbugutu et Volkan Özkan, Donnerstag.ai développe une plateforme d’automatisation des comptes clients capable de détecter, en temps réel, les écarts entre prestations, factures et paiements.

L’entreprise s’attaque à résoudre les erreurs de facturation, doublons, lignes manquantes ou mauvais montants qui génèrent des retards de paiements et assèchent la trésorerie des fournisseurs. Sa technologie connecte ERP, logiciels comptables, systèmes bancaires et données opérationnelles pour réconcilier automatiquement chaque transaction.

Cette approche d’“AR automation” gagne du terrain dans les environnements industriels et logistiques, où les volumes de factures explosent et où les écarts non détectés s’avèrent très couteuse. Avec l’apprentissage automatique intégré, la plateforme s’améliore à mesure que le volume de transactions augmente, renforçant sa capacité de prévention et d’alerte sur les anomalies financières.

Pour accélérer sa croissance dans la région DACH, Donnerstag.ai vient de lever 4,3 millions d’euros dans un tour de seed mené par Speedinvest, avec le soutien de QED Investors, Crestone VC et plusieurs business angels européens. Les fonds serviront à renforcer les algorithmes de détection d’écarts, automatiser davantage les workflows financiers et industrialiser l’onboarding des nouveaux fournisseurs.