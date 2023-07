[Série A] Comptabilité: DOUGS réalise une première levée de fonds de 25 millions d’euros

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Dougs, une solution SaaS d’expertise comptable en ligne, a récemment annoncé sa première levée de fonds de 25 millions d’euros auprès du fonds britannique Expedition Growth Capital. La levée de fonds permettra à Dougs de consolider sa position en investissant principalement dans la technologie.

Depuis ses débuts en 2015 à Lyon, Dougs a su se développer en étant autofinancée et rentable. Aujourd’hui, la scaleup emploie 250 personnes et compte 14 000 clients. Elle affiche également un revenu annuel récurrent (ARR) de 15 millions d’euros. Concrètement, accompagne les entrepreneurs dans la gestion de leur entreprise, le choix de la structure juridique, ou encore l’optimisation de la rémunération et la réduction de la fiscalité.

Dans ce secteur, on trouve d’autres startups françaises bien établies, telles que Pennylane et Compta Clémentine, qui offrent également des services d’accompagnement comptable aux petites entreprises. Pennylane se positionne comme une plateforme de gestion financière pour les entrepreneurs, qui met l’accent sur l’automatisation des tâches comptables et offre des services de conseil personnalisé grâce à une équipe d’experts-comptables, tandis que Compta Clémentine se présente comme une solution en ligne dédiée aux professions libérales et aux petites entreprises. Elle offre des services de comptabilité, de fiscalité et de gestion financière, combinant une plateforme numérique avec le soutien d’experts-comptables et de conseillers dédiés.

Après ce premier tour de table, Dougs ambitionne désormais d’accélérer son développement, notamment d’un point de vue technologique. « Une grosse partie sera investie dans la Tech », confie en effet Patrick Maurice, co-fondateur de Dougs. « La deuxième grande partie sera sur la structuration de notre société d’expertise comptable. Nous allons recruter davantage de personnes pour conseiller nos clients ». « Puis on gardera une troisième partie pour penser à notre croissance externe ».

Dougs a également des projets d’expansion à l’international, notamment en Allemagne dans les deux prochaines années. L’entreprise vise à renforcer sa présence en Allemagne et en Angleterre, en mettant l’accent sur ces marchés pour poursuivre son développement et étendre son influence.

Retrouvez l’interview complète de Patrick Maurice, co-fondateur de Dougs:

DOUGS ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS les solutions DE CRM Secteur d'activité Comptabilité Année de création 2015 Fondateurs Patrick Maurice, Florent Galland, Véronique Maurice, Sarah Jaouani Fonds levés Série A: 25 millions d'euros Site web https://www.dougs.fr Effectif +250 collaborateurs Siège social Lyon, France Investisseurs Expedition Growth Capital Équipe de direction – Patrick Maurice (Président), Florent Galland (DG) Véronique Maurice (DAF), Sarah Jaouani (COO)