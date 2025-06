Email marketing : 6 leviers pour performer en 2025 !

L’email reste l’un des outils les plus rentables en marketing digital. Mais entre baisse des taux d’ouverture, filtres anti-spam et messages trop génériques, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous.

Dans cet épisode du Podcast du Marketing, Estelle Ballot reçoit Rebecca Dvash, Marketing Manager chez ActiveTrail, pour partager sur les leviers qui permettent réellement d’améliorer l’impact de vos campagnes.

Rebecca Experte dans l’email marketing et le Marketing Automation, y partage sa vision orientée performance de l’email marketing, autour de piliers comme :

La personnalisation intelligente des messages

Une segmentation stratégique et évolutive

L’analyse des données comportementales pour mieux engager

La mise en place de scénarios d’automation efficaces

L’optimisation de la délivrabilité

Et le choix d’outils emailing simples et performants

💡ActiveTrail est un logiciel emailing et de marketing automation complet et en français. Créé en 2004, ActiveTrail se démarque par son expertise dans le domaine de l’email marketing avec une présence renforcée à l’international. La plateforme vous permet de créer un parcours client automatisé et puissant adapté aux besoin de chacun des contacts.