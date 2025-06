Penser contre son époque, la philosophie de Peter Thiel

À Miami, dans un bureau discret loin de la Silicon Valley, Peter Thiel ne construit plus seulement des startups mais bâtit une contre-société. Il finance des candidats radicaux, investit dans des technologies de défense algorithmique, et défend une vision très hiérarchisée de l’Occident. Ce virage stratégique trouve sa source dans Zero to One, un ouvrage fondateur qui n’est ni un guide pour entrepreneurs, ni un éloge du capitalisme traditionnel, mais un véritable manifeste de dissidence.

Création vs itération : rompre plutôt qu’optimiser

Zero to One n’enseigne pas comment réussir dans un monde concurrentiel. Il part du principe que ce monde est déjà saturé. Pour Peter Thiel, innover, ce n’est pas améliorer, mais c’est rompre, passer de l’inexistant à l’unique.

« Chaque entreprise qui réussit le fait de manière unique. »

De la même manière, créer de la valeur ne consiste pas à affiner des produits ou à capturer des parts de marché, c’est avant tout découvrir un territoire vierge. C’est là que commence l’entrepreneuriat, là où personne n’est encore allé, une philosophie digne de la conquète de l’ouest.

Secret vs consensus : la vérité est ailleurs

Peter Thiel structure sa pensée autour d’un triptyque :

Les conventions : ce que tout le monde pense. Les mystères : ce que personne ne peut comprendre. Les secrets : ce que peu voient, mais qui peut être révélé.



Pour lui ce sont ces secrets, négligés, dissimulés, parfois absurdes, qui fondent la vraie innovation. Il cite PayPal comme exemple, une idée à l’époque jugée farfelue, fusionner email et monnaie numérique, qui deviendra, à force de conviction, un standard mondial.

Monopole vs marché : l’éloge du pouvoir absolu

Contrairement à l’orthodoxie libérale, Peter Thiel ne célèbre pas la concurrence mais la méprise.

« Competition is for losers. »

Dans un marché saturé, où chaque acteur est interchangeable le vrai pouvoir se trouve selon lui dans le monopole, non pas celui du privilège hérité, mais celui conquis par une proposition radicalement nouvelle. Un produit, un service, une technologie qui rend les autres totalement obsolètes.

C’est une vision de l’innovation comme véritable prise de pouvoir.

Verticalité vs égalitarisme : repenser la société comme une architecture

Ce rejet de la concurrence s’accompagne d’un refus plus large, avec celui du nivellement social. Peter Thiel critique un Occident devenu frileux, confiné dans l’optimisation et la conformité, où la croissance serait terminée, la conquête achevée. Il oppose à cette stagnation une vision verticale du monde, plus hiérarchique, élitiste, et véritablement conquérante.

« Nous voulions des voitures volantes, nous avons eu 140 caractères. »

Ce constat amer ne vise pas seulement la tech. Il accuse toute une culture de se satisfaire de gains marginaux au lieu d’affronter les grands défis scientifiques, politiques ou existentiels.

Techno-politique vs État administratif : une guerre assumée

Depuis 2016, Peter Thiel a franchi un cap et ne se contente plus d’influencer. Il soutient Donald Trump, finance le sénateur James David Vance, puis le candidat Vivek Ramaswamy. Il aurait investi plus de 30 millions de dollars dans les élections de mi-mandat. Son but étant de bâtir une contre-élite, capable de contester l’hégémonie institutionnelle.

Il ne s’en cache plus, pour lui, l’État administratif est une force d’inertie et veut une technologie au service d’un pouvoir politique affirmé, aligné, stratégiquement souverain.

Palantir, Anduril, Oasis : le complexe techno-militaire

Cette vision prend forme dans l’industrie. Palantir, pour le renseignement algorithmique, Anduril, pour l’IA militaire, Oasis Labs, pour la cryptographie souveraine. Ces entreprises ne sont pas simplement des startups mais sont des outils de projection stratégique. Elles matérialisent la volonté de Peter Thiel de bâtir un complexe techno-militaire capable de rivaliser avec la Chine, hors des logiques de marché, et hors des consensus démocratiques.

Entrepreneur, investisseur et idéologue de la Silicon Valley dissidente

Né le 11 octobre 1967 à Francfort-sur-le-Main, Peter Andreas Thiel est un entrepreneur germano-américain naturalisé néo-zélandais, investisseur de capital-risque, fondateur de PayPal, premier soutien financier de Facebook, et figure controversée du mouvement techno-conservateur américain.

Installé dès son enfance aux États-Unis après des années passées en Afrique australe, Peter Thiel développe très tôt une aversion pour l’uniformité et l’autorité, influencé par ses expériences scolaires rigides et ses lectures précoces. Il étudie la philosophie à Stanford, où il est marqué par la pensée de René Girard et sa théorie du désir mimétique, avant de décrocher un Juris Doctor à Stanford Law School en 1992.

En 1998, il cofonde Confinity avec Max Levchin, qui devient PayPal en fusionnant avec X.com la banque en ligne créée par Elon Musk. Vendu à eBay pour 1,5 milliard de dollars en 2002, ce succès lance la “PayPal Mafia” — réseau d’anciens fondateurs et collaborateurs devenus investisseurs influents. Thiel crée ensuite Clarium Capital, puis Founders Fund (2005) et devient le premier investisseur extérieur de Facebook, dont il reste administrateur pendant plusieurs années.

En 2004, il cofonde Palantir Technologies, entreprise spécialisée dans l’analyse de données à des fins de renseignement, aujourd’hui valorisée à plusieurs milliards. Il participe à des dizaines d’investissements notables dans des startups comme LinkedIn, Slide, IronPort, Stripe, Qonto ou Shares, via ses fonds Valar Ventures et Founders Fund.

Au-delà de la tech, Peter Thiel cultive un agenda idéologique. Libertarien converti à un national-conservatisme assumé, il soutient dès 2016 Donald Trump, devient son conseiller officieux, et investit massivement dans les campagnes de figures proches de la droite dure américaine, comme James David Vance ou Blake Masters. Il défend une vision verticale du pouvoir et critique le consensus démocratique, affirmant que liberté individuelle et démocratie sont devenues incompatibles.

Fondateur de la Thiel Foundation, il promeut la recherche de rupture via des projets comme Thiel Fellowship, Breakout Labs ou le Seasteading Institute, qu’il finance pour créer des îles libertariennes en haute mer. Il soutient aussi la lutte contre le vieillissement biologique et la recherche transhumaniste.

Proche de penseurs néoréactionnaires comme Curtis Yarvin, lié au mouvement national-conservateur, Thiel affirme son influence politique, tout en investissant dans des technologies à portée militaire (via Anduril, Palantir, Clearview AI) ou transgressive (comme le projet des Enhanced Games, jeux sportifs dopés sous contrôle médical).

En 2021, Business Insider révèle qu’il agit en parallèle comme informateur du FBI, sous le nom de code Philosopher. En 2022, sa fortune est estimée à 4,3 milliards de dollars.