5 outils essentiels pour optimiser votre relation client

Dans un monde où la relation client est un facteur clé de différenciation, les entreprises ne peuvent plus se permettre de négliger leur support client. Une étude de Microsoft révèle que 96 % des consommateurs considèrent le service client comme essentiel pour déterminer leur fidélité à une marque. Une bonne gestion des interactions clients peut augmenter la satisfaction client de 20 % et réduire les coûts d’assistance jusqu’à 30 %, selon McKinsey.

Pour répondre à ces enjeux, de nombreuses entreprises adoptent des solutions dédiées au support client. Ces outils permettent de gérer efficacement les demandes, de centraliser les interactions et d’automatiser des tâches répétitives.

Voici notre sélection de 5 solutions de gestion de la relation client :

👉 Goodays

Goodays, anciennement Critizr, est une solution d’amélioration de l’expérience client, spécialisée dans la collecte et l’analyse des retours clients. Goodays permet aux entreprises de centraliser et d’exploiter les feedbacks clients pour identifier rapidement des axes d’amélioration.

Focus sur le feedback client pour identifier et résoudre les points faibles

Outils collaboratifs qui mobilisent les équipes autour de l’expérience client

Analyse détaillée avec des indicateurs comme le NPS pour mesurer la satisfaction

Clients : Carrefour, Leroy Merlin, TotalEnergies.

👉 Intercom

Intercom est une plateforme CRM conversationnelle combinant marketing, engagement client, et support.

Elle offre des outils de marketing conversationnel, de chat en direct et de support client, répondant au besoin des marques d’interagir de manière personnalisée avec ses utilisateurs.

Automatisation puissante avec des bots intelligents pour réduire la charge des équipes

Expérience utilisateur fluide pour les clients comme pour les agents

Richesse des intégrations, incluant CRM, Slack, etc.

Clients : Shopify, Microsoft, Atlassian.

👉 Freshdesk

Freshdesk est une solution CRM omnicanale pour la gestion centralisée des interactions client. Freshdesk simplifie la gestion des interactions via divers canaux comme les e-mails, le chat et le téléphone, tout en répondant au besoin de centralisation et d’efficacité.

Support omnicanal pour une expérience client cohérente sur plusieurs plateformes

Automatisation intelligente qui accélère la résolution des tickets

Interface moderne et facile à utiliser

Clients : HP, Panasonic, Honda.

👉 Zoho Desk

Zoho Desk est un CRM de support client, pensé pour une intégration fluide avec d’autres outils métiers.

La solution répond au besoin d’automatiser et de structurer les processus de support client, tout en garantissant une expérience homogène aux clients.

Interface intuitive, idéale pour une adoption rapide par les équipes

Intégration native avec l’écosystème Zoho, offrant une gestion unifiée

Automatisation des tâches pour optimiser les flux de travail

Clients : Tesla, Amazon, Netflix…

👉 Tidio

Tidio est une solution de chat en ligne conçue pour la gestion simple et rapide du support client.

Pensé pour les petites entreprises, Tidio répond au besoin de fournir une assistance réactive via un chat facile à utiliser et à intégrer.

Mise en place rapide et facile, même sans compétences techniques

Chatbot personnalisable, parfait pour répondre aux demandes simples

Excellent rapport qualité-prix pour les structures modestes

Clients : Decathlon, IKEA, Canon.

💡Chaque solution offre des avantages en fonction des besoins de votre entreprise, par exemple :

Zoho Desk et Freshdesk conviennent aux entreprises cherchant une gestion omnicanal centralisée

et conviennent aux entreprises cherchant une gestion omnicanal centralisée Tidio est idéal pour les petites structures

est idéal pour les petites structures Intercom pour son engagement conversationnel

pour son engagement conversationnel Goodays met l’accent sur l’expérience client grâce au feedback

Avant de choisir, identifiez vos priorités : automatisation, coûts ou centralisation des canaux, pour trouver la solution qui vous conviendra le mieux. Pour découvrir d’autres solutions, rendez-vous sur TOOLBOX, notre sélection de solutions.