NRF 2025 : Retail’s Big Show Europe, Le rendez-vous majeur du retail

Paris accueillera l’événement majeur du retail en Europe : NRF 2025: Retail’s Big Show Europe.

📆 Du 16 au 18 septembre 2025 à Paris.

Porté par Comexposium et la NRF, ce nouveau format est né de la fusion entre le savoir-faire de Paris Retail Week et la renommée internationale du NRF Retail’s Big Show de New York.

Son ambition : réunir les forces du retail européen et nord-américain autour d’un thème central : « Retail Together ».

Un contexte en pleine mutation.

Cinq ans après la crise sanitaire, le secteur du retail fait preuve d’une résilience remarquable et se réinvente face à une nouvelle génération de consommateurs.

Dans un environnement marqué par l’instabilité géopolitique, la pression sur le pouvoir d’achat et l’émergence de l’intelligence artificielle, les acteurs du retail doivent repenser leurs stratégies, leurs outils et leur modèle de croissance.

Retail Together : un programme ambitieux au service de la transformation.

Pendant trois jours, plus de 15 000 professionnels du retail, décideurs, experts, innovateurs, se retrouveront à Paris pour :

Explorer les modèles de retail unifié

Découvrir les innovations en point de vente

Anticiper les défis logistiques et supply chain

Répondre aux exigences croissantes en RSE

S’adapter à l’ essor des marketplaces

Intégrer les dernières innovations en paiement

Renforcer la relation client

Valoriser la data comme levier de performance

Un événement structurant pour le retail de demain.

NRF 2025: Retail’s Big Show Europe s’annonce comme un accélérateur de transformation pour l’ensemble de l’écosystème.

À travers des conférences stratégiques, des démonstrations technologiques, des zones d’expériences et des espaces de networking, il propose une vision concrète et internationale de l’avenir du retail

Vivez l’expérience « Retail Together » et rejoignez la dynamique mondiale qui façonne le commerce de demain.

