Atmen lève 5 millions d’euros pour automatiser la certification verte des chaînes industrielles

Dans l’ombre des turbines et des réacteurs électrolytiques, une autre infrastructure critique se dessine. Invisible, mais structurante. À mesure que les industriels européens cherchent à prouver la durabilité de leurs produits, un nouveau besoin émerge : disposer d’un système de certification capable de transformer des chaînes d’approvisionnement complexes en preuves conformes, traçables, vérifiables. C’est cette brique manquante qu’Atmen entend fournir.

TL;DR – Atmen veut devenir l’infrastructure invisible de la certification verte industrielle 👥 Pour qui est-ce important ? Pour les industriels européens soumis à des réglementations ESG de plus en plus strictes

Pour les certificateurs et auditeurs cherchant à digitaliser leurs processus

Pour les investisseurs et régulateurs engagés dans la décarbonation des chaînes de valeur

Pour les entreprises de la supply chain souhaitant prouver l’origine et la durabilité de leurs intrants 💡 Pourquoi c’est stratégique ? Les certifications ESG deviennent un levier de compétitivité industrielle dans l’UE

Les méthodes actuelles (audits manuels, échantillonnage) ne suffisent plus face à la complexité des chaînes globalisées

Atmen propose une certification automatisée et en continu, directement intégrée aux données industrielles

L’approche s’aligne sur le CBAM, la CSRD et le Clean Industrial Deal européen 🔧 Ce que ça change concrètement Réduction du coût et du temps des audits ESG

Traçabilité produit à l’échelle industrielle sur plus de 70 000 points de données par an

Extension possible à de nouveaux secteurs à forte intensité carbone : acier, engrais, chimie

Connexion directe entre producteurs, certificateurs et régulateurs dans une plateforme unique

Fondée début 2023 par Flore de Durfort, Quentin Cangelosi et Erika Degoute, Atmen développe une plateforme qui automatise la certification des produits à forte intensité énergétique. En connectant directement les données opérationnelles issues des processus industriels, l’entreprise remplace les audits manuels et l’échantillonnage par une évaluation en continu, exhaustive et numérique. L’objectif est de passer d’une bureaucratie périodique à une infrastructure de transparence temps réel.

Dans un contexte géopolitique tendu, où l’Europe importe encore une part significative de ses engrais ou composants énergétiques depuis des pays tiers, cette capacité à prouver l’origine et les caractéristiques environnementales des produits devient un enjeu stratégique. L’exemple de l’ammoniac, composant central des engrais, est parlant, produit de manière identique, quel que soit son procédé de fabrication, il impose une certification robuste pour distinguer l’ammoniac vert de son équivalent fossile. La plateforme d’Atmen est conçue pour traiter plus de 70 000 points de données par an et apporter une preuve documentée de cette distinction.

Atmen s’inscrit dans un marché en structuration rapide, à la croisée des RegTech ESG, de la traçabilité industrielle et de la conformité réglementaire. Si des acteurs comme Persefoni, Watershed ou Sweep adressent la comptabilité carbone au niveau corporate, peu de solutions s’attaquent à la granularité produit, avec une capacité d’intégration directe dans les chaînes industrielles. Atmen se différencie également des plateformes de traçabilité circulaire comme Circularise ou CarbonChain en ciblant l’automatisation certifiable, au plus près des machines et des sites de production. Là où les approches traditionnelles reposent encore largement sur des estimations, Atmen construit une couche d’infrastructure de données, conçue pour fiabiliser les échanges entre industriels, certificateurs et régulateurs.

« Les industries européennes ont besoin de moyens fiables pour vérifier les produits à l’échelle internationale et dans les chaînes d’approvisionnement. Notre plateforme simplifie et étend la certification des produits, transformant un goulot d’étranglement traditionnel en un avantage concurrentiel », affirme Flore de Durfort, PDG et cofondatrice. Elle ajoute que la plateforme agit comme « une couche d’infrastructure de données au-dessus des chaînes d’approvisionnement industrielles, traitant des lots complets de données opérationnelles tout en réduisant la complexité ».

Cette approche séduit au-delà des cercles techniques. Atmen vient de lever 5 millions d’euros auprès de Project A, avec la participation de ses investisseurs historiques Revent et Vireo Ventures. Des business angels de poids rejoignent également le tour, dont Axel Stepken (ancien PDG de TÜV SÜD), Martina Merz (ex-ThyssenKrupp) et Christian Vollmann (investisseur historique de Trivago et SumUp).

Déjà déployée dans neuf pays, la plateforme « Automate » est utilisée sur des sites industriels traitant hydrogène, carburants bas carbone, et bientôt acier, engrais et produits chimiques. Elle est intégrée aux processus de cinq organismes de certification de premier plan, dont TÜV Nord, et collabore avec des industriels comme Lhyfe, Schneider Electric ou encore Energy & Regulation Partners. La jeune pousse entend désormais étendre son action à de nouveaux secteurs à forte intensité énergétique, tout en renforçant ses capacités de modélisation et ses liens avec les autorités réglementaires.

Atmen a été fondée en janvier 2023 par Flore de Durfort, Quentin Cangelosi et Erika Degoute, tous anciens collaborateurs de l’énergéticien E.ON. Basée à Munich, l’entreprise compte actuellement 11 salariés. Avec ce nouveau tour de table de 5 millions d’euros, elle porte à 6,3 millions d’euros le total de ses fonds levés. Ce tour est mené par Project A, accompagné de Revent, Vireo Ventures et de plusieurs business angels industriels de renom.