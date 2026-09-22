Avec 30 millions d’euros, BIOLEVATE veut faire de l’IA un outil de conformité pour les laboratoires

Biolevate annonce une série A de 30 millions d’euros pour déployer son intelligence artificielle dans les opérations réglementées des industries de santé. La société parisienne ne se présente plus seulement comme un outil de rédaction médicale, elle veut organiser la manière dont les laboratoires recherchent, documentent, vérifient et valident leurs connaissances scientifiques. Une ambition qui la place face aux plateformes réglementaires établies, mais aussi au cœur de la question de la souveraineté des usages de l’IA en santé.

L’intelligence artificielle promet de raccourcir le temps qui sépare une découverte scientifique de l’arrivée d’un traitement sur le marché. Dans les laboratoires, elle permet déjà de parcourir des publications, de rapprocher des jeux de données, de préparer des premiers jets de documents ou d’identifier des signaux dans une veille réglementaire. Mais, dans ce secteur, produire une réponse n’est que le début du travail. Il faut encore pouvoir en établir la source, comprendre la méthode employée, vérifier les données mobilisées et, surtout, attribuer la décision à un expert identifiable.

C’est sur cette dernière partie, moins visible que la découverte de molécules mais déterminante pour le développement clinique et l’autorisation des médicaments, que Biolevate veut se positionner. La startup annonce une Série A de 30 millions d’euros, co-menée par RAISE France et Orange Ventures, avec la participation d’EQT Ventures, du MSD Global Health Innovation Fund et de Station F. Elle avait levé 6 millions d’euros en amorçage en novembre 2024.

Le financement doit accélérer le développement produit et l’expansion internationale, avec l’ouverture d’un bureau à Boston. Aymar Hénin, entrepreneur et investisseur via RAISE France, prend la présidence du conseil d’administration ; Jérôme Berger, directeur de la stratégie et du venture capital d’Orange, y entre également. La composition du tour donne une indication sur l’étape qui s’ouvre, il ne s’agit plus seulement de financer une technologie, mais de l’installer chez les grands groupes de santé.

Le goulot d’étranglement se trouve après la découverte

L’IA appliquée à la santé est souvent racontée depuis l’amont : une meilleure identification de cibles thérapeutiques, des molécules conçues plus vite, des essais cliniques mieux sélectionnés. Cette partie de la chaîne concentre les annonces et une grande part des capitaux, or les frictions se prolongent bien après le laboratoire de recherche.

Une thérapie doit être documentée dans des milliers de pages de publications, de protocoles, de rapports d’essais, de réponses aux autorités et de dossiers de soumission. Les équipes réglementaires doivent suivre des règles différentes selon les pays, assurer la cohérence de documents produits sur plusieurs années et démontrer que chaque conclusion est étayée. Les gains de temps potentiels sont considérables, et les risques d’une automatisation mal contrôlée le sont tout autant.

Biolevate a d’abord abordé ce marché par le medical writing, c’est-à-dire la préparation de documents scientifiques et réglementaires. La startup élargit désormais son propos à la recherche, aux essais cliniques, aux évaluations des technologies de santé, aux dossiers réglementaires et au développement de médicaments. Biolevate ne cherche plus seulement à aider un rédacteur à aller plus vite, mais à faire circuler une connaissance contrôlée entre plusieurs fonctions du laboratoire.

Des agents, mais surtout une chaîne de preuve

La plateforme revendique une approche fondée sur la connaissance en agrègeant des sources scientifiques, réglementaires et propres à chaque entreprise, puis en les utilisant pour alimenter des workflows dans lesquels les résultats restent reliés aux documents qui les étayent. Les agents peuvent rechercher, extraire, comparer et synthétiser, quand les experts gardent la main sur la revue et la validation.

Dans un environnement réglementé, le sujet n’est pas uniquement de réduire les réponses erronées d’un modèle, mais il consiste à reconstruire le chemin complet qui mène d’une source à une affirmation, d’une affirmation à un document, puis d’un document à une décision. Une réponse non sourcée peut être gênante dans un moteur de recherche ; elle devient un risque opérationnel lorsqu’elle entre dans un dossier destiné à une autorité de santé.

En terme de performances, Biolevate avance des revues de littérature réalisées jusqu’à seize fois plus vite et 80 % de gains d’efficacité dans la veille réglementaire et la conformité, et communique sur la capacité de faire fonctionner 100 000 agents simultanément.

Les clients en production, le vrai signal de la levée

Biolevate indique également compter plus d’une dizaine de clients grands comptes en production, après avoir noué des partenariats avec Sanofi, NVIDIA et Microsoft. Ce sont ces déploiements qui donnent à l’opération sa portée, car si dans la santé, un pilote est facile à lancer, souvent financé par l’innovation ou la direction numérique, un usage mis en production suppose une tout autre discussion : sécurité des données, qualification des fournisseurs, intégration aux outils existants, contrôle qualité et responsabilité des équipes métier.

La startup compte désormais 50 collaborateurs, et prévoit de doubler de nouveau ses effectifs.

Enfin Biolevate a par ailleurs engagé sept demandes de brevet, dont deux sont déjà déposées en Europe.

La concurrence possède déjà soit les dossiers, soit les équipes

Biolevate arrive sur un terrain loin d’être vierge, dans la rédaction médicale et réglementaire, Yseop, Certara et Indegene ont déjà construit des offres d’automatisation, de génération de documents et d’accompagnement des équipes de rédaction. Yseop, également français, est le comparable le plus direct sur la promesse d’une IA traçable capable de produire des documents cliniques et réglementaires.

Plus haut dans la chaîne, Veeva et ArisGlobal disposent d’un avantage structurel : leurs plateformes gèrent déjà, chez de nombreux laboratoires, les informations produit, les versions de documents, les validations et les échanges avec les autorités. Toutes deux ajoutent désormais des capacités de GenAI et d’agents à leurs propres environnements. Clarivate, de son côté, détient des bases d’intelligence réglementaire et scientifique que les laboratoires utilisent pour prendre leurs décisions.

Enfin, les grands prestataires de services, d’Indegene à IQVIA, possèdent les équipes qui exécutent encore une partie considérable du travail de rédaction, de vigilance et d’affaires réglementaires. Leur enjeu est simple : transformer une expertise vendue en jours-hommes en workflows logiciels qu’ils contrôlent eux-mêmes.

La place de Biolevate ne sera donc pas de remplacer à elle seule tous ces acteurs. Elle doit démontrer qu’elle peut devenir la couche qui relie la connaissance aux opérations, au-dessus des systèmes de référence existants et sans créer un outil supplémentaire que les équipes doivent administrer. C’est une proposition de valeur plus difficile à vendre qu’un assistant de rédaction, c’est aussi, si elle fonctionne, une position beaucoup plus défendable.

Une startup stratégique pour la France, à certaines conditions

Le caractère stratégique de Biolevate ne tient pas au fait qu’elle utilise de l’IA dans la santé. La France compte déjà des startups de découverte de médicaments, d’imagerie médicale ou de données hospitalières. Il tient à l’endroit de la chaîne de valeur qu’elle vise : l’organisation et la validation de connaissances sensibles au sein d’industries qui dépendent largement de logiciels, de données et de modèles étrangers.

Une telle plateforme peut donner aux laboratoires européens la possibilité de déployer des agents sur leurs propres corpus, dans des environnements maîtrisés, avec une politique explicite sur les sources, les données et les personnes qui valident. L’enjeu de souveraineté ne se limite donc pas au choix d’un modèle de langage, il concerne la couche applicative où s’inscrivent les règles métier, les droits d’accès, les procédures de contrôle et la mémoire des décisions.

Cette qualification de startup stratégique reste toutefois conditionnelle. Elle suppose que Biolevate conserve et approfondisse sa maîtrise des workflows, de l’évaluation et de l’intégration, plutôt que de devenir une interface interchangeable au-dessus de modèles conçus ailleurs. Elle suppose aussi que le centre de décision, la propriété intellectuelle et la capacité à servir les clients européens restent ancrés en France et en Europe, tout en permettant à la société de gagner le marché américain.

Boston est, de ce point de vue, un passage presque obligé. La ville concentre les laboratoires, les biotechs et les compétences réglementaires qui peuvent faire de Biolevate un fournisseur mondial. La difficulté consiste à s’y développer sans que le centre de gravité de l’entreprise ne quitte Paris, comme tant de jeunes pousses européennes lorsque commence la commercialisation à grande échelle.

Une trajectoire ouverte entre indépendance et consolidation

Cette série A n’ouvre pas un scénario de sortie imminent, et donne à Biolevate les moyens de tenter de s’imposer comme une plateforme indépendante. Pour y parvenir, l’entreprise devra convertir ses premiers déploiements en contrats durables, renforcer ses intégrations et montrer que sa technologie s’applique à plusieurs aires thérapeutiques et réglementations sans multiplier les projets sur mesure.

Si cette trajectoire aboutit, plusieurs familles d’acquéreurs pourraient se présenter. Les fournisseurs de logiciels réglementaires auraient intérêt à intégrer une couche de raisonnement et de preuve plus avancée. Les groupes de services et de CRO pourraient, eux, chercher à industrialiser une part de leurs opérations. Un fournisseur de modèles ou d’infrastructure pourrait aussi voir dans Biolevate une porte d’entrée vers une verticale régulée, à condition de préserver la neutralité technologique exigée par les laboratoires.

Cette dernière hypothèse ne dépendra pas seulement de la performance des modèles, mais de la capacité de Biolevate à devenir un actif difficile à reconstruire : une équipe qui comprend les affaires réglementaires, des clients qui utilisent réellement la plateforme et des processus dont les résultats sont acceptés par les fonctions qualité.