Les levées de fonds de la French Tech du 14 au 18 septembre 2026 : 42,2 millions d’euros, l’IA capte 82 % des capitaux

Après la levée hors norme de Mistral AI la semaine précédente, le marché français revient à des tickets plus resserrés. Du 14 au 18 septembre, neuf startups implantées en France ont annoncé 42,2 millions d’euros de financements. Six d’entre elles, qui utilisent l’intelligence artificielle au cœur de leur produit ou de leurs opérations, concentrent 34,5 millions d’euros, soit près de 82 % du total. Une opération de capital supplémentaire, autour de HomeExchange, reste hors agrégat faute de montant communiqué.

Sur un périmètre strict allant du lundi 14 au vendredi 18 septembre, le montant corrigé atteint donc 42,2 millions d’euros pour neuf levées, hors opération HomeExchange et hors Kaiko, désormais basée à New York.

Hackuity lève 16 millions d’euros pour automatiser la remédiation cyber

Basée à Lyon, France, Hackuity a été fondée par Patrick Ragaru et Pierre Polette, deux anciens d’Orange Cyberdefense. Sa plateforme agrège les données de plus de 130 outils de sécurité afin de centraliser, hiérarchiser et suivre la correction des vulnérabilités informatiques.

La société a annoncé le 16 septembre une série B de 19 millions de dollars, soit 16 millions d’euros. Le tour est mené par Forgepoint Capital International, avec Bright Pixel, Seventure Partners et Bpifrance, via Bpifrance Deeptech Venture. Il porte le financement cumulé de Hackuity à plus de 36 millions de dollars.

Hackuity revendique plus de 6 000 utilisateurs et la protection de deux millions d’actifs informatiques. Le capital doit financer son expansion en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, mais aussi le lancement de capacités d’IA agentique : un conseiller de remédiation chargé de proposer le meilleur chemin de correction et un agent capable de vérifier qu’une faille est réellement exploitable ou corrigée. L’enjeu n’est plus seulement de détecter davantage de vulnérabilités, mais de réduire le délai entre leur identification et leur traitement.

Delos lève 10 millions d’euros pour exporter ses « employés IA »

Fondée en 2023 par les frères Thibaut de la Grand’Rive et Pierre de la Grand’Rive, et basée à Paris, France, Delos développe des collaborateurs numériques capables de prendre en charge des processus complets : prospection, suivi commercial, mise à jour d’un CRM, back-office, finance ou support. Chaque agent dispose d’un environnement de travail, d’une adresse électronique, d’un numéro de téléphone et d’une mémoire de long terme.

La startup a bouclé une série A de 10 millions d’euros auprès de Bpifrance, C4 Ventures et Founders Future. Delos indique avoir déployé 2 000 collaborateurs virtuels dans 300 entreprises et être passée de 2,5 à 5 millions d’euros de revenus récurrents en un trimestre pour ce produit lancé quatre mois plus tôt.

Le financement servira à recruter des équipes commerciales, à accélérer en France et aux États-Unis et à spécialiser davantage les agents, notamment dans la data et le contrôle de gestion.

Opio réunit 4 millions d’euros pour l’audit financier

Basée à Paris, France, Opio a été fondée en 2025 par Tristan Fulchiron et Olivier Chancé. La startup développe des agents d’intelligence artificielle destinés aux métiers de l’audit financier. Son premier produit se connecte aux data rooms, collecte et structure les données d’une société cible, puis prépare les analyses nécessaires à une due diligence financière.

Opio a levé 4 millions d’euros auprès de Frst, Seedcamp et Global Founders Capital, avec plusieurs business angels, dont Arthur Waller, cofondateur de Pennylane, et Stanislas Polu, cofondateur de Dust.

La startup met en avant que son logiciel réduit de 27 % le temps consacré à une mission et qu’il est utilisé par des équipes Transaction Services dans 15 pays, notamment chez Forvis Mazars et BDO. Les fonds financeront des recrutements d’ingénieurs, un deuxième produit destiné aux commissaires aux comptes et l’expansion au Royaume-Uni et en Allemagne. Opio vise 50 % de chiffre d’affaires à l’international d’ici un an, contre 15 % aujourd’hui.

Laboratoires üma lève 4 millions d’euros sur le marché de la ménopause

Fondés en 2023 par Priscaël Tovolahy-Gauvin et basés à Lyon, France, les Laboratoires üma développent des compléments alimentaires sans hormones fondés sur la micronutrition et la phytothérapie, destinés à accompagner les femmes pendant et après la ménopause.

La société a réuni 4 millions d’euros en amorçage auprès de The Moon Venture, Le DealClub et Kima Ventures. L’entreprise communique sur plus de 100 000 clientes, un modèle direct-to-consumer rentable et un développement en pharmacie.

Cinq tours d’amorçage financent l’industrie, le bâtiment et l’oncologie

Treewater : 2 millions d’euros pour le traitement de l’eau

Fondée en 2017 par Bruno Cedat et basée à Lyon, France, Treewater développe des technologies avancées de traitement des eaux industrielles en cherchant à réduire la consommation de ressources. La greentech a levé 2 millions d’euros auprès d’un family office dont l’identité n’a pas été communiquée.

AbTx : 1,7 million d’euros pour miniaturiser les anticorps conjugués

Basée à Dijon, France, AbTx a été créée en 2024 par Meddy El Alaoui, Claudine Vermot-Desroches et Boris Vuillermoz. Sa plateforme brevetée Therano-Stick produit des versions miniaturisées d’anticorps conjugués, appelées Fragment Drug Conjugates, destinées aux tumeurs solides en impasse thérapeutique.

La biotech a annoncé une levée de 1,7 million d’euros réunissant financements privés et publics. Calyseed, Capital Cell et Covalab sont cités parmi ses investisseurs et partenaires, aux côtés de soutiens de Bpifrance, de la Région Bourgogne-Franche-Comté, de Dijon Métropole et du concours i-Lab 2026. Le financement doit conduire la plateforme vers ses prochains jalons précliniques, notamment sur le cancer du pancréas, avant une levée plus importante.

Kompa : 1,5 million d’euros pour l’administratif des artisans

Fondée en 2025 par Pierre Marneffe et Tristan Daeschner, et basée à Paris, France, Kompa conçoit une plateforme de gestion administrative pour les artisans du bâtiment. La startup a bouclé un amorçage de 1,5 million d’euros auprès de Welovefounders, Imagination Machine et Super Capital. Son pari consiste à utiliser l’IA pour automatiser les tâches qui ralentissent les petites entreprises du BTP, dans un marché où la qualité de l’intégration avec les devis, les factures, les chantiers et la comptabilité fera la différence.

Wasoria : 1,5 million d’euros pour sécuriser les centres de tri

Fondée en 2020 par Franck Lafontaine et basée au Creusot, France, Wasoria installe dans les centres de tri des portiques dotés de capteurs et de modèles d’intelligence artificielle. Ils analysent les flux et détectent les objets dangereux susceptibles de provoquer un incendie, une explosion, un bourrage ou un arrêt de production.

La société a réuni 1,5 million d’euros auprès de business angels, dont les noms n’ont pas été communiqués. Les fonds doivent soutenir l’industrialisation et le déploiement de ses équipements.

Bravi : 1,5 million d’euros pour les agents IA de l’habitat

Basée à Cholet, France, et fondée en 2025 par Anas Bouassami et Pierre-Habté Nouvellon, Bravi développe des solutions d’intelligence artificielle pour les entreprises de la menuiserie et de l’habitat. Elle a levé 1,5 million d’euros en amorçage auprès de Y Combinator, Rebel, Embedding VC, Deel Ventures, Bpifrance et plusieurs business angels.

Le tour doit accélérer le développement d’agents spécialisés dans les tâches commerciales et administratives des professionnels de l’habitat.

HomeExchange : un LBO au montant non communiqué

Fondée en 2011 par Emmanuel Arnaud et Charles-Édouard Girard, et basée à Paris, France, HomeExchange exploite une plateforme d’échange de logements présente dans 155 pays. Le 15 septembre, la société a annoncé l’entrée de Verlinvest à son capital pour accélérer en Amérique du Nord et en Europe occidentale.

L’opération est structurée comme un LBO autour de Verlinvest, des fondateurs et de Ternel. Ternel, actionnaire depuis 2015, réinvestit ; ISAI cède sa participation ; les dirigeants Emmanuel Arnaud et Charles-Édouard Girard restent aux commandes et renforcent leur exposition. Le montant n’a pas été communiqué et la part de capital primaire n’est pas détaillée. Cette transaction est donc suivie séparément des neuf levées agrégées.

Kaiko : une entreprise d’origine française, désormais new-yorkaise

Fondée en France en 2014 par Pascal Gauthier, Kaiko se présente aujourd’hui comme une société basée à New York, États-Unis. Elle fournit aux institutions financières des données et indices sur les cryptoactifs couvrant plus de 150 plateformes et protocoles.

Le 14 septembre, Kaiko a annoncé un financement mené par S&P Global, avec BNP Paribas, Nasdaq, Royal Bank of Canada, Bpifrance et Susquehanna. Reuters présente l’opération comme un tour de 110 millions de dollars, tandis que la communication de l’entreprise parle d’une extension portant sa série B à 110 millions de dollars au total. Tech.eu évalue la nouvelle tranche à environ 49 millions d’euros. Parce que le siège est désormais américain et que le montant de capital nouveau fait l’objet de présentations différentes, Kaiko n’entre ni dans le nombre ni dans le total français de la semaine.

Une semaine concentrée, mais moins parisienne qu’il n’y paraît

Les deux plus gros tours, Hackuity et Delos, représentent 26 millions d’euros, soit près de 62 % des capitaux annoncés. L’IA élargit toutefois son empreinte bien au-delà des agents généralistes. Elle apparaît dans la cybersécurité avec Hackuity, l’audit financier avec Opio, l’administratif du bâtiment avec Kompa, le tri des déchets avec Wasoria et les logiciels métiers de Bravi.

La géographie est plus équilibrée que le nombre d’opérations ne le suggère. Paris concentre trois tours et 15,5 millions d’euros. Lyon, Dijon, Le Creusot et Cholet réunissent ensemble 26,7 millions d’euros, soit 63 % du total. Cette part régionale tient en grande partie à Hackuity, mais elle montre aussi la présence de projets industriels et scientifiques hors de l’écosystème logiciel parisien.

Autre signal : Bpifrance intervient directement dans trois des neuf tours (Hackuity, Delos et Bravi) et figure aussi dans les soutiens d’AbTx. Les investisseurs étrangers sont particulièrement visibles dans les dossiers d’IA et de cybersécurité, tandis que plusieurs tours industriels restent financés par des investisseurs non nommés ou des véhicules locaux.

Société Fondateur(s) Ville et pays Montant Stade / instrument Date annoncée ou recensée Investisseurs Prochaine étape financée Concurrents et comparables internationaux Hackuity Patrick Ragaru, Pierre Polette Lyon, France 16 M€ Série B 16 sept. 2026 Forgepoint Capital International, Bright Pixel, Seventure Partners, Bpifrance Expansion internationale et remédiation cyber agentique Outpost24 (Suède), Nucleus Security et Brinqa (États-Unis), XM Cyber (Israël) Delos Thibaut de la Grand’Rive, Pierre de la Grand’Rive Paris, France 10 M€ Série A 16 sept. 2026 Bpifrance, C4 Ventures, Founders Future Déploiement en France et aux États-Unis, spécialisation des agents UiPath (États-Unis/Roumanie), Lindy (États-Unis), Relevance AI (Australie), Manus (Singapour, origine chinoise) Opio Tristan Fulchiron, Olivier Chancé Paris, France 4 M€ Amorçage 16 sept. 2026 Frst, Seedcamp, Global Founders Capital, business angels Recrutement d’ingénieurs, audit légal, Royaume-Uni et Allemagne Keye, Dili, Hebbia et AuditBoard (États-Unis) ; périmètres fonctionnels différents Laboratoires üma Priscaël Tovolahy-Gauvin Lyon, France 4 M€ Amorçage 18 sept. 2026 The Moon Venture, Le DealClub, Kima Ventures Allocation détaillée non communiquée ; développement clinique et commercial à suivre Wild Nutrition (Royaume-Uni), Womaness, Bonafide Health et O Positiv (États-Unis) Treewater Bruno Cedat Lyon, France 2 M€ Amorçage ; instrument non détaillé 18 sept. 2026 Family office non nommé Industrialisation et déploiement à préciser Nijhuis Saur (Pays-Bas), Organica Water (Hongrie), Aquacycl et Cyclopure (États-Unis) AbTx Meddy El Alaoui, Claudine Vermot-Desroches, Boris Vuillermoz Dijon, France 1,7 M€ Amorçage mixte privé-public 17 sept. 2026 Calyseed, Capital Cell, Covalab ; soutiens Bpifrance, Région BFC, Dijon Métropole et i-Lab Jalons précliniques de Therano-Stick et préparation d’un tour plus important Tubulis (Allemagne), NBE Therapeutics (Suisse), Zymeworks (Canada/États-Unis), Seagen/Pfizer (États-Unis) Kompa Pierre Marneffe, Tristan Daeschner Paris, France 1,5 M€ Amorçage 18 sept. 2026 Welovefounders, Imagination Machine, Super Capital Automatisation administrative des artisans du bâtiment Vertuoza (Belgique), BigChange (Royaume-Uni), ServiceTitan (États-Unis), Buildxact (Australie) Wasoria Franck Lafontaine Le Creusot, France 1,5 M€ Amorçage 18 sept. 2026 Business angels non nommés Industrialisation des portiques et déploiement en centres de tri Greyparrot et Recycleye (Royaume-Uni), AMP Robotics (États-Unis), ZenRobotics (Finlande) Bravi Anas Bouassami, Pierre-Habté Nouvellon Cholet, France 1,5 M€ Amorçage 18 sept. 2026 Y Combinator, Rebel, Embedding VC, Deel Ventures, Bpifrance, business angels Agents IA pour la menuiserie et l’habitat Cyncly (Finlande/États-Unis), Vertuoza (Belgique), ServiceTitan et Buildertrend (États-Unis)

Méthodologie

Ce relevé couvre les annonces identifiées entre le 14 et le 18 septembre 2026 pour des startups technologiques ou innovantes dont le siège ou la principale implantation opérationnelle se trouve en France. Les montants correspondent au capital nouveau annoncé pendant la période, lorsqu’il peut être isolé.

Les opérations secondaires, LBO, subventions, concours et financements mixtes sont distingués des tours de capital-risque classiques. Un montant non communiqué n’est pas estimé. Une entreprise fondée en France mais désormais basée à l’étranger est signalée séparément.

Les concurrents sont sélectionnés selon le produit et le marché adressé ; ils constituent parfois des comparables fonctionnels plutôt que des concurrents parfaitement superposables.