FW.MEDIA 20 CEOs : 20 CEO qui façonnent le championnat européen 

Revolut pèse désormais plus de 100 milliards de dollars. Mistral AI a franchi 20 milliards d’euros trois ans après sa création. Helsing, Nscale, Lovable ou ElevenLabs ont changé de catégorie en quelques mois. Derrière ces valorisations émerge une nouvelle génération de dirigeants européens, mais aussi plusieurs modèles très différents de création de valeur : software, frontier AI, fintech, défense, robotique, énergie ou infrastructures de compute. FW.MEDIA a identifié les 20 CEO qui dirigent aujourd’hui les entreprises technologiques européennes de nouvelle génération les mieux valorisées.

La hiérarchie de la technologie européenne est en train d’être complètement réécrite, il y a encore quelques années, les entreprises capables de dépasser plusieurs milliards d’euros de valeur appartenaient principalement à trois générations : le software B2B, la fintech et les marketplaces. Les noms étaient Celonis, Checkout.com, Klarna, Revolut, Personio ou Doctolib.

Le cycle ouvert depuis 2022 est très différent, l’intelligence artificielle a raccourci les trajectoires. La défense est redevenue une catégorie technologique majeure, le compute nécessite des milliards de dollars de capital, la robotique et l’autonomie font revenir le hardware, et plusieurs entreprises européennes atteignent désormais en deux ou trois ans des valorisations qui demandaient auparavant une décennie.

C’est cette nouvelle génération, que le FW 20 – CEOs cherche à mesurer.

Méthodologie

Pour ce faire, nous avons retenu les entreprises technologiques fondées en 2015 ou après, dont le centre de décision reste principalement européen et dont la dernière valorisation de référence résulte d’une transaction suffisamment récente, en principe postérieure au 1er janvier 2025.

La valorisation reste le critère de classement principal, nous avons volontairement renoncé à construire un score agrégeant valorisation, croissance et capitaux levés : pondérer ces variables reviendrait à donner une précision artificielle à des modèles économiques difficilement comparables.

Nous ajoutons en revanche trois dimensions.

TRACTION mesure ce qui existe derrière la valorisation : chiffre d’affaires, ARR, clients, actifs administrés, commandes ou déploiements. Une projection ou un carnet de commandes est explicitement distingué d’un revenu réalisé.

SPEED observe le temps nécessaire pour parvenir au niveau actuel.

CAPITAL INTENSITY qualifie la nature économique du modèle : développer un SaaS, entraîner des frontier models, construire des data centers ou industrialiser des drones ne réclame évidemment pas le même capital.

Enfin, une valorisation privée n’est pas une création de valeur réalisée, elle n’indique que le prix auquel une transaction s’effectue entre investisseurs à un instant donné.

Le FW.MEDIA CEO 20 2026:

Rang CEO Entreprise Création Dernière valorisation de référence Traction observable Intensité capitalistique 1 Nik Storonsky Revolut 2015 ~$115 Md $6 Md de CA 2025, $2,3 Md de résultat avant impôt, 80 M+ clients Moyenne 2 Arthur Mensch Mistral AI 2023 >€21 Md ~$1 Md d’ARR visé fin 2026 Élevée 3 Gundbert Scherf & Torsten Reil Helsing 2021 $18 Md contrats militaires significatifs, €441 M de CA 2026 estimé Élevée 4 Josh Payne Nscale 2024 $14,6 Md contrat Anthropic de $45 Md sur six ans Très élevée 5 Christian Hecker Trade Republic 2015 €12,5 Md 10 M+ clients, €150 Md d’actifs, rentable depuis trois ans Moyenne 6 Anton Osika Lovable 2023 $13,3 Md ~$500 M de run-rate annualisé Faible / moyenne 7 Mati Staniszewski ElevenLabs 2022 $11 Md >$500 M d’ARR Moyenne 8 Amir Orad Kraken Technologies 2016 $8,65 Md >$500 M de revenus annuels contractés, 90 M+ de comptes Faible / moyenne 9 Alex Kendall Wayve 2017 $8,6 Md déploiement commercial à partir de 2026-2027 Élevée 10 Florian Seibel & Sven Kruck Quantum Systems 2015 ~$8 Md rentable, croissance à trois chiffres, 1 700+ salariés Élevée 11 Hjalmar Nilsonne Neko Health 2018 ~$7 Md >100 000 scans, >350 000 inscrits ou en attente Élevée 12 David Reger NEURA Robotics 2019 ~$7 Md >$1 Md de commandes Très élevée 13 Jean-Charles Samuelian-Werve Alan 2016 €5,5 Md ~€840 M d’ARR signé, 1,14 M de membres Moyenne 14 Max Junestrand Legora 2020* $5,55 Md >$100 M d’ARR, ~1 500 clients Faible 15 Jan Oberhauser n8n 2019 $5,2 Md 1,7 M de builders actifs/mois, 1 400+ clients enterprise Faible 16 Alan Chang Fuse Energy 2022 $5 Md ~$300 M de revenus annualisés rapportés fin 2025 Très élevée 17 Arthur Waller PENNYLANE 2020* €3,5 Md >1 M d’entreprises, plusieurs milliers de cabinets Faible / moyenne 18 Victor Riparbelli SYNTHESIA 2017 $4 Md ~$140 M d’ARR, 65 000+ entreprises utilisatrices Moyenne 19 Uwe Horstmann STARK 2024 >€3,2 Md contrats militaires, plusieurs milliers de systèmes prévus pour la Bundeswehr Élevée 20 Robin Rombach BLACK FOREST LABS 2024 $3,25 Md 75 M+ de téléchargements de modèles Moyenne / élevée

Pour les comparaisons euro/dollar, l’euro évolue actuellement autour de 1,16 dollar, ce qui place notamment Trade Republic légèrement devant Lovable et Pennylane légèrement devant Synthesia.

1. Nik Storonsky – Revolut

Revolut reste dans une catégorie à part. Le dernier processus secondaire en cours attribue à la fintech une valeur d’environ 115 milliards de dollars, après une transaction achevée fin 2025 qui l’avait déjà valorisée 75 milliards. Le groupe a surtout atteint une dimension économique qui le distingue du reste du classement : environ 6 milliards de dollars de revenus en 2025 et 2,3 milliards de résultat avant impôt. Il revendique désormais plus de 80 millions de clients particuliers.

Revolut n’est donc plus seulement une startup extrêmement bien valorisée, elle devient progressivement un groupe bancaire mondial, avec des licences et des structures distinctes au Royaume-Uni, en France, en Australie et dans d’autres marchés.

Pourquoi il est n°1 : Storonsky a combiné changement d’échelle, internationalisation, diversification et rentabilité sans perdre une vitesse d’exécution inhabituelle pour une institution financière.

2. Arthur Mensch – Mistral AI

Mistral est le dossier qui illustre le mieux l’accélération du nouveau cycle.

Fondée en 2023, l’entreprise française a levé 3 milliards d’euros en septembre 2026 sur une valorisation post-money supérieure à 21 milliards d’euros. La société vise environ un milliard de dollars d’ARR à la fin de l’année.

Mistral mobilise beaucoup plus de capital qu’un SaaS traditionnel : modèles, compute et infrastructures modifient radicalement l’économie du secteur.

Le signal : atteindre plus de 20 milliards d’euros de valeur en trois ans n’était pratiquement pas envisageable pour une startup européenne lors du cycle précédent.

3. Gundbert Scherf et Torsten Reil – Helsing

Helsing a atteint 18 milliards de dollars de valorisation lors de sa série E de 1,8 milliard en juillet. L’entreprise reste majoritairement détenue par des investisseurs européens.

Surtout, Helsing n’est plus uniquement une entreprise de software de défense. Elle développe désormais drones, systèmes sous-marins, aéronefs autonomes et capacités de production.

Son chiffre d’affaires 2026 est estimé à environ 441 millions d’euros et souligne que la valorisation représente un multiple très supérieur à celui de la plupart des industriels de défense.

Le signal : l’Europe commence à produire des « neo-primes » capables de réunir software, IA et fabrication militaire.

4. Josh Payne – Nscale

Nscale est probablement le cas le plus spectaculaire de création de valeur dans les infrastructures.

Créée en 2024, l’entreprise britannique a levé 2 milliards de dollars en Series C en mars 2026, sur une valorisation de 14,6 milliards.

Mais son modèle rend les comparaisons avec Lovable ou ElevenLabs dangereuses. Nscale finance des data centers, du networking, des GPU et de l’énergie. En mai, elle a par exemple obtenu 790 millions de dollars de financement supplémentaire pour son infrastructure norvégienne, après un term loan de 1,4 milliard.

Son contrat de six ans avec Anthropic représente environ 45 milliards de dollars.

Le signal : la bataille de l’IA crée une nouvelle catégorie de champions européens dont les besoins financiers ressemblent davantage à ceux des infrastructures qu’au SaaS.

5. Christian Hecker – Trade Republic

Trade Republic représente presque l’inverse, en décembre 2025, une transaction secondaire de 1,2 milliard d’euros a valorisé l’entreprise à 12,5 milliards. La société souligne qu’elle n’avait pas besoin de capitaux supplémentaires puisqu’elle était rentable depuis trois ans.

Plus de dix millions de clients lui confient désormais environ 150 milliards d’euros d’actifs.

Le signal : Trade Republic est l’un des rares champions du classement à démontrer simultanément taille, croissance et capacité à ne plus dépendre de tours primaires pour financer son développement.

6. Anton Osika – Lovable

Lovable constitue probablement le record européen actuel de vitesse dans le software.

La société a levé 400 millions de dollars en août à une valorisation de 13,3 milliards, après avoir annoncé en juin environ 500 millions de dollars de revenus annualisés. Elle héberge désormais quelque 60 millions de projets.

Quelques mois plus tôt, Lovable n’employait encore que 146 personnes lorsqu’elle avait dépassé 400 millions de dollars de revenus récurrents annualisés.

Le signal : les agents de programmation produisent des ratios revenu/effectif inimaginables dans la génération précédente du SaaS.

7. Mati Staniszewski – ElevenLabs

ElevenLabs offre peut-être le dossier le plus propre pour mesurer la combinaison vitesse + revenus + capital.

Créée en 2022, l’entreprise a levé 781 millions de dollars au total et vaut désormais 11 milliards. Elle avait terminé 2025 avec 350 millions de dollars d’ARR et dépassé 500 millions au cours des quatre premiers mois de 2026. L’équipe comptait alors 530 personnes.

Le signal : ElevenLabs a réussi à transformer une innovation de synthèse vocale en plateforme enterprise de voice agents et d’IA conversationnelle.

8. Amir Orad – Kraken Technologies

Kraken est l’anomalie la plus intéressante du classement. L’entreprise n’est pas née comme une startup indépendante : sa technologie a été construite à partir de 2016 au sein d’Octopus Energy. Sa séparation a été annoncée en 2025, avec une transaction valorisant Kraken 8,65 milliards de dollars.

La plateforme avait déjà dépassé 500 millions de dollars de revenus annuels contractés, multipliés par quatre en trois ans. Elle équipe aujourd’hui plus de 90 millions de comptes et emploie plus de 2 000 personnes.

Amir Orad n’en est pas le fondateur, il a pris la direction en 2024.

Le signal : un actif technologique construit à l’intérieur d’un industriel peut lui-même devenir une entreprise valant presque 10 milliards.

9. Alex Kendall – Wayve

Wayve vient de lever 1,2 milliard de dollars lors d’une Series D qui la valorise 8,6 milliards, avec des engagements additionnels liés au déploiement commercial.

La société compte plus de 1 000 salariés et a levé au total 2,8 milliards de dollars. Son ambition est de commercialiser une plateforme d’autonomie automobile indépendante du constructeur, avec des robotaxis dès 2026 et des véhicules grand public équipés à partir de 2027.

Le signal : l’IA européenne ne reste pas confinée aux interfaces logicielles et commence à contrôler des systèmes physiques.

10. Florian Seibel et Sven Kruck – Quantum Systems

Quantum Systems a franchi les 8 milliards de dollars en juillet après une Series D de 1,2 milliard. Surtout, l’entreprise revendique une croissance à trois chiffres et une rentabilité à deux chiffres.

Elle emploie désormais plus de 1 700 personnes dans huit pays et développe une famille de systèmes autonomes interconnectés.

L’organisation elle-même est intéressante, le fondateur Florian Seibel partage la direction avec Sven Kruck, une manière de renforcer l’exécution sans pour autant remplacer le founder-CEO.

Le signal : la défense européenne commence à faire émerger des entreprises capables d’associer croissance de startup et logique d’industrialisation.

11. Hjalmar Nilsonne – Neko Health

Neko Health a levé 700 millions de dollars cet été sur une valorisation proche de 7 milliards.

L’entreprise avait déjà réalisé plus de 100 000 scans au Royaume-Uni et en Suède, tandis que plus de 350 000 personnes étaient inscrites ou en attente. Elle ouvre désormais ses premières cliniques américaines.

Le signal : le modèle combine software, hardware propriétaire, données médicales et réseau physique de cliniques. C’est précisément ce qui le rend plus difficile à reproduire, mais aussi plus capitalistique.

12. David Reger – NEURA Robotics

NEURA Robotics a annoncé en juin une Series C pouvant atteindre 1,4 milliard de dollars. Sa valorisation se situerait autour de 7 milliards.

L’entreprise affirme disposer de plus d’un milliard de dollars de commandes et veut faire passer sa production de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers de robots annuels avant d’aller beaucoup plus loin.

Le signal : l’Europe tente de transformer son héritage industriel en avantage dans le Physical AI.

13. Jean-Charles Samuelian-Werve – Alan

Alan constitue l’un des dossiers les plus avancés opérationnellement du classement.

Sa série G de 480 millions d’euros a porté sa valorisation à 5,5 milliards d’euros. Fin juin, Alan affichait environ 840 millions d’euros d’ARR signé et 1,14 million de membres, en croissance de 55 % sur un an.

L’entreprise emploie plus de 850 personnes et opère désormais sur plusieurs marchés européens et au Canada.

Le signal : Alan s’approche du milliard d’euros de revenus récurrents tout en essayant de transformer l’assurance santé en plateforme mêlant couverture, prévention et soins.

14. Max Junestrand – Legora

Legora est l’un des cas les plus impressionnants du vertical AI.

L’entreprise a levé 550 millions de dollars à 5,55 milliards de valorisation en mars. Un mois plus tard, elle annonçait avoir dépassé 100 millions de dollars d’ARR moins de dix-huit mois après la disponibilité générale de son produit.

La startup revendique désormais environ 1 500 clients, 675 collaborateurs et 800 millions de dollars levés.

Legora indique aujourd’hui 2020 comme année de création, tandis que son produit a été lancé beaucoup plus tard. La date est donc à distinguer de son véritable démarrage commercial.

Le signal : l’IA verticale peut désormais comprimer plusieurs années de développement SaaS en quelques trimestres.

15. Jan Oberhauser – n8n

L’investissement stratégique de SAP en mai a valorisé n8n 5,2 milliards de dollars.

La plateforme revendique 1,7 million de builders actifs chaque mois et plus de 1 400 clients enterprise.

La trajectoire est particulièrement intéressante au moment où les agents se multiplient : plus les entreprises déploient d’IA autonome, plus elles ont besoin de couches capables de connecter agents, applications et données.

Le signal : l’orchestration pourrait devenir l’une des principales infrastructures du monde agentique.

16. Alan Chang – Fuse Energy

Fuse Energy a atteint une valorisation de 5 milliards de dollars trois ans seulement après sa création.

La société fournissait déjà plus de 200 000 foyers britanniques et approchait 300 millions de dollars de revenus annualisés fin 2025.

Mais Fuse est impossible à comparer directement à Lovable : développement renouvelable, production, trading, fourniture et hardware nécessitent des besoins de financement totalement différents.

Le signal : les méthodes issues de la fintech, software, pricing, intégration et rapidité d’exécution, migrent vers des industries physiques comme l’énergie.

17. Arthur Waller – Pennylane

Pennylane a levé 175 millions d’euros en janvier 2026 sur une valorisation de 3,5 milliards, portant à 359 millions d’euros le montant total de ses six tours de financement.

L’entreprise revendique aujourd’hui un écosystème dépassant un million d’entreprises et plusieurs milliers de cabinets d’expertise comptable, avec plus de 1 000 salariés.

Le signal : Pennylane est en train de transformer un outil comptable en système d’exploitation financier pour PME et cabinets.

18. Victor Riparbelli – Synthesia

Synthesia a levé 200 millions de dollars en janvier sur une valorisation de 4 milliards.

Son infrastructure de billing a récemment dû absorber un passage d’environ 40 à 140 millions de dollars d’ARR, tandis que le nombre de contrats supérieurs à 100 000 dollars a triplé sur un an et que la net revenue retention dépasse 140 %.

Plus de 65 000 entreprises utilisent ses produits.

Le signal : Synthesia réussit son passage d’outil de génération vidéo vers une plateforme enterprise de communication et de formation.

19. Uwe Horstmann – STARK

Créée seulement en 2024, STARK vient de lever environ 500 millions d’euros, portant sa valorisation au-delà de 3,2 milliards et le capital cumulé autour de 640 millions selon Handelsblatt.

La société est déjà passée de 120 à environ 400 collaborateurs en un an et développe rapidement ses capacités industrielles.

Elle a notamment obtenu un accord-cadre avec la Bundeswehr portant sur plusieurs milliers de systèmes Virtus.

Le signal : le nouveau cycle de défense européen réduit radicalement le temps entre création d’entreprise, contrat militaire majeur et industrialisation.

20. Robin Rombach – Black Forest Labs

Black Forest Labs ferme le Top 20 avec une valorisation de 3,25 milliards de dollars, obtenue lors d’une Series B de 300 millions fin 2025.

La société, créée en 2024 par plusieurs chercheurs à l’origine des techniques ayant mené à Stable Diffusion, a levé 450 millions au total. Ses modèles FLUX dépassent 75 millions de téléchargements et sont intégrés ou utilisés par des acteurs comme Adobe, Canva, Meta ou Microsoft.

Le signal : une partie de la recherche européenne en IA commence enfin à se convertir directement en entreprises frontier AI.

Neuf entreprises qui n’existaient pratiquement pas il y a cinq ans

C’est probablement le premier enseignement du classement. Helsing, Mistral AI, Nscale, Lovable, ElevenLabs, Legora, Fuse Energy, STARK et Black Forest Labs appartiennent toutes au cycle ouvert depuis le début de la décennie. Elles représentent aujourd’hui, à elles seules, plusieurs dizaines de milliards de dollars de valorisation.

La nouvelle génération européenne n’est donc pas uniquement composée d’anciennes licornes devenues plus importantes, un nouvel étage s’est réellement ajouté.

L’IA comprime le temps

Lovable atteint 13,3 milliards de dollars moins de trois ans après sa création.

Mistral dépasse 21 milliards d’euros en trois ans.

Nscale atteint 14,6 milliards en deux ans.

ElevenLabs dépasse 10 milliards en quatre ans.

Black Forest Labs franchit 3 milliards presque immédiatement.

La génération précédente devait généralement franchir successivement les étapes product-market fit, le développement européen, l’implantation américaine, la construction d’une organisation commerciale enterprise puis l’internationalisation.

Les entreprises AI-native peuvent exécuter plusieurs de ces étapes presque simultanément La variable rare n’est plus nécessairement la distribution, mais devient de plus en plus l’accès au talent, au compute et au capital permettant de maintenir la vitesse.

Mais le software ne domine plus seul

L’autre enseignement du Top 20 est la réapparition du monde physique : Helsing fabrique des systèmes militaires, Quantum Systems des drones, Wayve construit une plateforme d’autonomie automobile, NEURA développe des robots, Neko conçoit scanners et cliniques, STARK construit des munitions rôdeuses, Fuse possède et développe des actifs énergétiques, Nscale construit des infrastructures de calcul.

Cette nouvelle génération ressemble donc moins aux champions SaaS de 2015 qu’à des full-stack technology companies. Elles combinent software, données, capital industriel, chaînes d’approvisionnement et parfois installations physiques, ce qui change profondément les métriques à utiliser.

Le piège de la capital efficiency

À première vue, il serait tentant de calculer simplement : valorisation ÷ capitaux levés.

Ce ratio produit effectivement des résultats spectaculaires pour certaines sociétés relativement asset-light. ElevenLabs vaut 11 milliards pour 781 millions de dollars levés. Black Forest Labs 3,25 milliards pour 450 millions. Pennylane 3,5 milliards d’euros pour 359 millions levés. Mais appliquer la même métrique à Nscale, Fuse ou Wayve serait trompeur. Nscale finance des data centers et combine equity et dette. Fuse finance une chaîne énergétique verticalement intégrée. Wayve doit financer une décennie de recherche et de déploiements automobiles. Helsing ou Quantum Systems doivent créer des capacités de production.

Le classement révèle donc moins un modèle unique de champion qu’au moins quatre architectures de création de valeur : logiciel/IA asset-light, services financiers régulés, frontier AI/compute, et technologie industrielle.

Les founder-CEO restent aux commandes

Autre caractéristique frappante : le Top 20 reste très largement dirigé par ses fondateurs. Storonsky, Mensch, Payne, Hecker, Osika, Staniszewski, Kendall, Nilsonne, Reger, Samuelian-Werve, Junestrand, Oberhauser, Chang, Waller, Riparbelli et Rombach dirigent encore les entreprises qu’ils ont contribué à créer.

Même lorsque l’organisation grandit significativement, les entreprises privilégient souvent l’ajout de dirigeants autour du fondateur plutôt que son remplacement.

Quantum Systems pousse cette logique plus loin, Florian Seibel partage désormais la fonction de CEO avec Sven Kruck afin de séparer davantage produit et technologie d’un côté, exécution opérationnelle de l’autre.

Kraken représente l’un des rares contre-modèles, Amir Orad a été recruté comme CEO professionnel avant la séparation avec Octopus.

Cette question pourrait devenir l’une des plus intéressantes à suivre dans les prochaines années : combien de ces CEO seront encore aux commandes lorsque leur entreprise atteindra 5 000 ou 10 000 salariés ?

Une valorisation ne suffit plus

Ce classement fait aussi apparaître un clivage croissant entre les sociétés dont la valorisation repose déjà sur une machine économique visible et celles qui restent essentiellement valorisées sur leur potentiel futur.

Revolut génère plusieurs milliards de revenus et de profits. Trade Republic est rentable. Alan approche le milliard d’euros d’ARR. Lovable et ElevenLabs affichent plusieurs centaines de millions de dollars de revenus annualisés. Legora a franchi 100 millions d’ARR.

À l’autre extrémité, Nscale est principalement valorisée sur les infrastructures et engagements futurs qu’elle doit encore exécuter. Les industriels de défense disposent de carnets de commandes dont la conversion en revenu s’étalera sur plusieurs années.

Mistral occupe une position intermédiaire,son niveau de valorisation repose à la fois sur sa croissance commerciale et sur la valeur stratégique attribuée à l’existence d’un acteur européen de frontier AI.

Le prochain classement devra donc suivre non seulement la valeur, mais surtout la conversion de cette valeur en revenu et en cash-flow.

Ceux qui restent aux portes

Le cutoff autour de 3 milliards de dollars laisse déjà plusieurs dossiers importants en dehors. Parloa vaut environ 3 milliards de dollars et a franchi 50 millions de dollars d’ARR. Isar Aerospace vaut environ 2 milliards d’euros, mais vient de réaliser un jalon industriel majeur avec Spectrum. The Exploration Company pourrait rapidement rejoindre la liste à mesure que ses financements et contrats augmentent.

D’autres entreprises comme Qonto ou Personio resteraient naturellement candidates, mais leurs dernières valorisations publiques significatives remontent à 2022.

Fluidstack constitue enfin un cas frontière, née à Londres et désormais valorisée autour de 18 milliards de dollars, l’entreprise a déplacé son siège mondial vers New York. Son exclusion pose une question qui deviendra de plus en plus importante : qu’est-ce qu’une entreprise technologique européenne lorsque son capital, ses clients et progressivement son centre de gravité se déplacent aux États-Unis ?

Après les licornes, les champions

Pendant une décennie, l’Europe a essentiellement mesuré son écosystème technologique en nombre de licornes. Cette métrique est en train de perdre de son intérêt. Le véritable sujet devient désormais la capacité à produire des entreprises dépassant durablement 5, 10 puis 20 milliards d’euros de valeur, tout en conservant en Europe une partie significative de leurs équipes, de leur technologie, de leur gouvernance et de leur capital économique.

Le FW.MEDIA 20 CEOs 2026 montre que le continent commence à constituer cette deuxième génération, mais il montre également le défi suivant.

Créer une valorisation de plusieurs milliards est désormais possible en deux ou trois ans. La transformer en champion industriel ou technologique durable prendra beaucoup plus longtemps.