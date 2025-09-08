AGENDAToolbox Digital MarketingToolbox Social Marketing

EVENEMENT OPEN DAY : Découvrez le potentiel du live streaming

Avec notre partenaire TikTok

08/09/2025
Moins d'une minute

Vous êtes une agence de marketing, média, influence, ou vous souhaitez lancer votre propre agence dans le digital ?

Venez découvrir le potentiel du live streaming avec TikTok Live et rejoignez notre événement ! 🚀

📅 Le 15 Septembre à Paris.

Pourquoi participer ?

  • Échangez avec nos équipes TikTok et découvrez les coulisses de notre stratégie Live.
  • Bénéficiez de retours d’expérience d’agences partenaires déjà intégrées au programme.
  • Accédez à des ressources exclusives pour accompagner et faire grandir vos créateurs Live.
  • Mieux appréhender le potentiel de monétisation.

Nombre de places limité pour garantir un échange de qualité.

👉 S’inscrire

 

08/09/2025
Moins d'une minute
