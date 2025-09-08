AGENDAToolbox Digital MarketingToolbox Social Marketing
EVENEMENT OPEN DAY : Découvrez le potentiel du live streaming
Avec notre partenaire TikTok
Vous êtes une agence de marketing, média, influence, ou vous souhaitez lancer votre propre agence dans le digital ?
Venez découvrir le potentiel du live streaming avec TikTok Live et rejoignez notre événement ! 🚀
📅 Le 15 Septembre à Paris.
Pourquoi participer ?
- Échangez avec nos équipes TikTok et découvrez les coulisses de notre stratégie Live.
- Bénéficiez de retours d’expérience d’agences partenaires déjà intégrées au programme.
- Accédez à des ressources exclusives pour accompagner et faire grandir vos créateurs Live.
- Mieux appréhender le potentiel de monétisation.
Nombre de places limité pour garantir un échange de qualité.
