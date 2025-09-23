Top 100 des entreprises tech qui recrutent en 2025, le palmarès.

BUILD THE FUTURE

L’édition 2025 de notre liste des 100 entreprises de la tech qui recrutent est à la fois un thermomètre et un miroir d’époque. Longtemps porté par un afflux massif de capitaux, l’écosystème se retrouve contraint depuis 3 ans de viser la rentabilité dans un contexte économique ralenti et une instabilité politique peu favorable à l’expansion des effectifs.

Sur un panel de 2593 sociétés analysées, la tendance générale reste à la contraction avec une forte baisse des créations nettes de postes. La « guerre des talents », leitmotiv des années de croissance, ne concerne plus qu’une poignée d’élus.

Mais cette photographie conjoncturelle masque un basculement plus profond. Le centre de gravité du secteur s’éloigne du SaaS pour se déplacer vers la deeptech. Cette transition s’accompagne d’un changement de profils recherchés et d’un volume d’embauches réduit, au moins dans cette phase initiale.

L’intelligence artificielle accélère ce mouvement. Si les GAFAM ont donné le ton en ajustant leurs effectifs aux gains de productivité générés, la dynamique n’est pas encore pleinement visible dans les entreprises françaises. Les startups se lancent désormais avec des équipes resserrées, intégrant l’IA dès le départ, tandis que les acteurs plus matures, contraints par des exigences de conformité, peinent à déployer ces outils à grande échelle. La question devient celle de la physionomie future des entreprises « IA natives » face aux acteurs historiques de la tech ou aux sociétés traditionnelles. L’impact sur l’emploi devrait être significatif.

Dans ce classement 2025, les grands effectifs continuent de dominer les volumes de recrutement, à l’image de Doctolib ou Mirakl. Mais on observe également le retour d’entreprises en phase de « reboot » comme Devialet ou Bioserenity, ainsi que l’arrivée de nouveaux entrants IA ou deeptech, tels que Mistral, qui recrutent activement malgré des effectifs encore modestes.

L’étude détaillée des offres d’emploi met en évidence une évolution notable, les salaires sont plus souvent affichés, les avantages sociaux occupent une place centrale dans les annonces, et les processus de recrutement se montrent plus transparents. Autant de signes d’un marché qui, malgré ses tensions, continue de se structurer et d’évoluer.

Pour le commenter nous avons interrogé Jacques Froissant, Fondateur du cabinet de recrutement Altaide.

Position Société Avantages
1 DOCTOLIB
  • Assurance santé gratuite pour vous et vos enfants
  • Parent Care Program : 1 mois supplémentaire de congé parental au-delà du légal
  • Services gratuits de santé mentale et coaching avec Moka.care
  • Package aidants & travailleurs handicapés : adaptation du télétravail, congés médicaux supplémentaires, soutien psychologique
  • Jours de flexibilité : travail possible depuis l’UE et le Royaume-Uni jusqu’à 10 jours/an
  • Subvention CSE pour abonnement sport ou cours créatif
  • Jusqu’à 14 jours de RTT
  • Tickets restaurant Swile
  • Remboursement transport ou voiture de fonction (commerciaux terrain)
  • Aide à la relocation pour les mobilités internationales
2 CEGID
  • Rémunération transparente dès le recrutement
  • 3 jours de présence flexible sur site
  • Carte Bimpli (10 €/jour, 60 % pris en charge)
  • PEE + prime d’intéressement annuelle
  • 75 % transports en commun ou forfait mobilité durable
  • Avantages CSE complets
  • Accords d’entreprise couvrant toutes les étapes de vie
  • Prime de cooptation 1 500 € brut
  • 3 jours de mécénat d’entreprise
3 INFOPRO DIGITAL
  • Environnement favorisant le développement pro
  • Formations par les experts internes
  • Tickets restaurant, bureaux modernes
4 VOODOO
  • Salaire compétitif
  • Mutuelle premium SideCare 100 %
  • Tickets restaurant Swile
  • Abonnement Gymlib 100 %
  • Activités bien-être au bureau
  • Congés flexibles
  • Jours de télétravail
  • Crèche partenaire
5 SEPTEO
  • Parcours de formation personnalisé + Udemy
  • Événements conviviaux (afterworks, sport, RSE, séminaires…)
  • Engagement égalité des chances, diversité & inclusion
6 OVHCLOUD Non communiqué
7 MIRAKL
  • 1 à 2 jours de télétravail/semaine
  • Mutuelle 100 % prise en charge
  • Collations à volonté
  • RTT / jours de repos
  • Prime de cooptation
  • Allocation sportive
8 MISTRAL AI
  • Mutuelle Alan Blue 100 % pour vous et votre famille
  • Tickets-restaurant 60 %
  • Abonnement Gymlib (au plafond possible)
  • Forfait mobilités durables 600 €/an
  • Places en crèche réservées
9 VEEPEE
  • Bonus variable
  • Intéressement & participation
  • Hybride : min. 3 jours sur site, jusqu’à 2 en télétravail
  • Plateforme d’apprentissage linguistique
  • Avantages CSE (CESU, chèques vacances)
  • Restaurant d’entreprise et cantine connectée
  • Salle de sport
10 EXOTEC
  • Mutuelle & prévoyance compétitives
  • Primes collectives + BSPCE
  • Politique famille avantageuse
  • Mobilité interne & internationale
  • Opportunités de formation & développement
11 PENNYLANE
  • Mutuelle top (Alan Blue & Alan Mind)
  • Tickets restaurant (Swile)
  • 6 à 12 jours de RTT en plus des congés
  • Busuu pour l’anglais
  • Budget mensuel home office/coworking
  • Bureaux proches St-Lazare
  • BSPCE
  • Gymlib
  • Mac fourni
  • Événements réguliers (Tech Days, séminaire)
12 BELIEVE
  • Programme de formation & coaching sur mesure
  • Politique de télétravail
  • Programme bien-être « Pauses »
  • Eutelmed (santé mentale)
  • Restaurant d’entreprise sain
  • Assurance santé individuelle/familiale
  • Avantages CSE
  • Rooftop, salle de sport avec cours gratuits
13 ALICE & BOB /
14 ALAN
  • Organisation flexible : HQ, hubs coworking, ou full-remote (matériel pris en charge)
  • Équipement haut de gamme (MacBook Pro, écran, casque Bose…)
  • Congés & horaires flexibles
  • Avantages transport adaptés
  • Coaching individuel dès le 1er jour
  • Formation & budget livres/conférences
  • Packages d’actions généreux
  • Assurance santé premium 100 % pour vous et votre famille
  • Congé parental étendu
15 FAIRMONEY Non communiqué
16 QONTO
  • Bureaux à Paris, Berlin, Milan, Barcelone, Belgrade
  • Rémunération compétitive
  • Tickets restaurant
  • Remboursement transport (partiel/total)
  • Excellente couverture santé (selon pays)
  • Moka Care + offres sport/bien-être
  • Politique handicap & parentalité + garde d’enfants
  • Événements d’équipe mensuels
17 SKELLO
  • Swile 55 % pris en charge
  • Mutuelle SideCare (enfant sans coût sup.)
  • CSE HappyPal 20 €/mois
  • Prime de naissance 175 €
  • 8 à 10 jours de RTT
  • Télétravail + 150 € home office
  • Sport collectif & salle
  • Budget formation, onboarding
  • 5 jours congés sup., diversité 60/40, formations anti-sexisme
  • 2 séminaires/an, événements, bureaux centraux
18 GOJOB Non communiqué
19 ELECTRA Non communiqué
20 SPENDESK
  • 4 jours de télétravail/mois + 3 semaines/an (non consécutives)
  • Déjeuner 60 % via Swile
  • Assurance santé Alan
  • Pass Gymlib
  • Moka.care
  • Accès Vendredi (actions à impact)
  • Équipement Apple
  • Snacks au bureau
21 BIOSERENITY Non communiqué
22 HELLOWORK
  • Séminaire annuel (ski/soleil)
  • Moments conviviaux (Fridays web, etc.)
  • Choix du matériel (Mac/PC)
  • 2 jours de télétravail/semaine
  • 11 RTT + TR + mutuelle
  • Mobilité douce & aides vélo
23 LEDGER
  • Jusqu’à 3 jours de télétravail/semaine
  • Assurance santé & vie
  • Possibilité de devenir actionnaire + avantages financiers
  • Indemnité transport
  • Large offre de formations
24 LUCCA
  • Intéressement attractif
  • Prime de vacances
  • RTT
  • CE, titres-resto (Lucca), mutuelle Benefiz 100 %, Gymlib préférentiel
  • Événement collectif trimestriel
25 SCALEWAY
  • Hybride : jusqu’à 3 jours télétravail/semaine
  • Bureaux modernes, terrasses, parkings vélo
  • Restauration (chef au siège), petit-déj, carte Swile
  • Bien-être : salle de sport, crèche, services préférentiels
  • Environnement international
  • Mobilité interne + passerelles groupe Iliad
26 ORISHA Non communiqué
27 DOCTRINE Non communiqué
28 DOUGS COMPTA Non communiqué
29 BREVO
  • RTT, 50 % transport, FMD, Swile 12,50 €/j
  • Cours d’anglais, Udemy (155k+), partage de connaissances
  • Télétravail friendly, budget home office, relocation
  • Mutuelle haut de gamme (70 %)
  • 6 semaines congé second parent, enfant malade
  • Prévention & bien-être via Welii
  • Culture engagée & inclusive, avantages CSE via Leeto
30 LYDIA Non communiqué
31 ALMA
  • Bureaux Paris 10e & EuraTechnologies Lille
  • Déjeuners thématiques mensuels
  • Mutuelle Kenko 100 % pour vous et votre famille
  • Swile
  • FMD 518,40 €/an
  • Choix du matériel (Mac/Windows)
  • Fruits frais, afterwork mensuel
32 CRITEO Non communiqué
33 JOKO Non communiqué
34 WIFIRST
  • Management de proximité, ambiance conviviale
  • Engagement RSE (Ecovadis, TechforGood, bilan carbone)
  • Carte Swile, mutuelle, participation, PEE
  • 25 jours CP + 10,5 RTT
  • Locaux modernes Paris 8e
35 360 LEARNING
  • Salaire fixe + variable + equity
  • Allocation télétravail, RTT, TR, assurance santé, salle de sport
  • 1 mois de congé parental second parent
  • Horaires flexibles, full remote FR
  • 6 ERGs, charte RSE, onboarding & cadre Convexity
36 DEEZER
  • Diversité & inclusion (conférences, groupes)
  • Formations, cours d’anglais/français
  • Compte Deezer Premium Famille gratuit
  • Sport, allocation sport, voyages & culture
  • Tickets restaurant, Moka.care
  • Bureaux modernes, télétravail hybride
37 DAILYMOTION
  • Hybrid Work Framework
  • Plan d’épargne Canal+
  • Extension congé paternité/coparental
  • Vie d’entreprise : événements, all-hands
  • Dév. carrière : formations, mobilités, 360°
  • Assurance santé haut de gamme + CESU
  • CP + RTT + CET
  • Chèques-repas + transports/vélos
  • Avantages CSE, Gymlib
38 AIRCALL Non communiqué
39 DFNS Non communiqué
40 ESSOR Non communiqué
41 EQUATIV (ex SMARTADSERVER) Non communiqué
42 MALT Non communiqué
43 CONTENTSQUARE
  • Onboarding virtuel, hackathons, événements d’équipe
  • Flexibilité (hybride/télétravail)
  • Congés généreux
  • Congé parental accessible immédiatement
  • Allocations bien-être & home office
  • Stock-options pour CDI
  • Employee Resource Groups
44 NABLA Non communiqué
45 SWAN
  • 25 jours + RTT
  • Carte Swile
  • Forfait mobilité mensuel
  • Mutuelle Alan
  • Réductions Classpass & Gymlib
  • Télétravail hybride (2 j/sem.)
  • Offsite annuel
  • Culture diversité & inclusion
46 YOOZ Non communiqué
47 PELICO Non communiqué
48 FINARY Non communiqué
49 LE COLLECTIONNIST
  • Swile 8 € (50 %)
  • 50 % pass transport
  • Mutuelle Alan (58 %)
  • Mac + téléphone
  • 1 jour off anniversaire
  • Jusqu’à 2 jours TT/semaine
  • CSE en ligne (Happypal, EGYM Wellpass)
  • Événements internes (Christmas, Raclette, Summer…)
50 KILN Non communiqué
51 INQOM (FRED DE LA COMPTA) Non communiqué
52 GEOSAT Non communiqué
53 LOFT ORBITAL Non communiqué
54 BOTIFY
  • Bureaux neufs (Gare St-Lazare)
  • Politique hybride
  • Rémunération attractive + BSPCE
  • Culture conviviale (off-sites, kick-off, déjeuners, Thursdays…)
  • TR, 50 % transport, cours de sport, CSE
  • Perspectives de croissance
55 RINGOVER
  • Fixe + variable déplafonné
  • Outils (Salesforce, Enablement, Sales Navigator)
  • Mutuelle isolée 100 %
  • 6 semaines de congés
  • Hybride + 20 €/mois
  • Mobilité durable jusqu’à 700 €/an (incl. 50 % Navigo) ou indemnité carburant
  • Ambiance conviviale, afterworks, espaces détente
  • 1 journée bénévolat/trimestre
56 BACKMARKET
  • Mission à impact
  • 2 jours TT/semaine, 1 semaine/trimestre + 3 jours flex
  • Employee Resource Groups, accessibilité, diversité
57 SEYNA Non communiqué
58 LA BELLE VIE Non communiqué
59 ONESTOCK Non communiqué
60 SOCIABBLE Non communiqué
61 DESCARTES UNDERWRITING Non communiqué
62 PARTOO Non communiqué
63 SWILE Non communiqué
64 ALGOLIA Non communiqué
65 CLARANET
  • Cadre convivial : sport, relaxation, ateliers, afterworks
  • Hybrid working sans contrainte
  • Onboarding personnalisé & séminaire
  • Formations certifiantes, Claranet Academy
  • Accompagnement RH Partner
  • Engagement RSE, charte diversité & déconnexion
  • Mutuelle & prévoyance, carte resto, primes, RTT, CET, CSE
66 BLABLACAR
  • Hybride (Paris)
  • Swile
  • 50 % transport + FMD
  • Covoiturage & bus gratuits illimités
  • Formations, mentorat, mobilité interne
  • Team buildings
  • Moka.care
  • 1 jour pour tester les produits
  • 1 journée de solidarité
67 WANDERCRAFT Non communiqué
68 DATADOME Non communiqué
69 HIPAY Non communiqué
70 MATERA
  • Équipe ambitieuse
  • Communication transparente (update hebdo)
  • Implication stratégique (réunions C-levels & investisseurs)
  • Onboarding 2 semaines
  • Télétravail flexible (1 jour présence/sem. selon poste)
  • Congé menstruel, enfants malades, TTR (trajets bas carbone)
  • Bureaux multi-sites
71 SPARTOO Non communiqué
72 SHIFT TECHNOLOGY
  • Télétravail flexible, organisation hybride
  • Salaire compétitif + variable
  • Accès au capital
  • Focus Fridays (½ journée/mois)
  • Congés généreux
  • Avantages santé mentale
  • 2 MAD Days/an (bénévolat)
73 SILAE
  • Scale-up leader (fortes opportunités)
  • Fixe + Participation
  • TR Sodexo 9 €/j
  • Mutuelle Alan
  • Télétravail 2 j/sem.
  • CSE actif (Leeto), Gymlib
74 SIS ID Non communiqué
75 PRETTO Non communiqué
76 SARBACANE Non communiqué
77 INDY
  • Onboarding premium à Lyon
  • Télétravail + horaires flexibles
  • Vie d’équipe (événements, dog at work…)
  • Égalité salariale 94 %, grille transparente
  • BSPCE pour tous
  • 50 % TCL/Navigo via FMD ; déplacements pro 100 %
  • Mutuelle Alan 50 %
  • 5 semaines + 7 RTT + 3 jours sup. + 1 mois d’ancienneté
  • Swile 10 €/j (50 %)
  • Parentalité : 1 mois paternité payé 100 % + 12 jours sup. la 1re année
78 DENTAL MONITORING
  • Carte déjeuner Swile
  • Mutuelle Alan
  • Plan d’actions gratuites
  • Flexibilité congés
  • Urban Sports Club
  • Événements internes
  • Prime de cooptation
79 PAPERNEST
  • 46 nationalités
  • BSPCE dès l’arrivée
  • Perks assurance habitation & énergie verte
  • Alan 50 %
  • Swile 9 €/j (50 %), petit-déj du mardi, frigo, réductions
  • Formations personnalisées
  • Évolution (expertise/mobilité)
  • 2 jours TT/semaine
  • Accès Ekie (juridique/fiscal)
80 AGICAP
  • Full remote (ou partiel Lyon) + 300 € home office
  • 20 % du temps dev pour la tech
  • Unconferences internes
  • Réunions « Shadow » clients
  • Agenda partagé, retours d’expérience
  • Mutuelle Baloo
  • Swile
  • Nouveaux locaux Lyon (rooftop)
81 IVALUA
  • Salaire compétitif
  • Bonus semestriels/trimestriels
  • Actionnariat salarié
  • Plans retraite/pension/401k
  • Congés payés illimités
  • Assurance santé complète
  • Plan de développement & mobilité internationale
82 WEBEDIA Non communiqué
83 LEGALPLACE Non communiqué
84 PHOTOROOM Non communiqué
85 EVANEOS Non communiqué
86 HOMA GAMES
  • Assurance, TR, transport, sport (selon localisation)
  • Siège parisien (WeWork) + avantages
  • Accès WeWork Europe
  • Équipe internationale (35+ nationalités)
  • Retraites d’équipe & workations
  • Entretiens progression semestriels
  • Équipement dès J1 + budget home office
87 QUANDELA /
88 WEEZEVENT /
89 CLEVERCONNECT
  • Mission à impact, B-Corp, DEI
  • Bureaux inspirants Paris
  • Salaire compétitif
  • Travail hybride flexible
  • Mutuelle AXA
  • Swile 10 €/j (50 %)
  • Pass Mobilité Durable 500 €/an
90 PIGMENT
  • Salaire compétitif
  • Equity
  • Alan
  • Horaires flexibles
  • Remote-friendly
  • Bureaux neufs à Paris
91 ANKORSTORE
  • Hybride : 3 jours bureau (Paris)
  • SideCare santé & prévoyance
  • Swile
  • Leeto (réductions, culture, chèques vacances)
  • CP + RTT
  • Bureaux modernes (Opéra)
  • Apprentissage via Sana Labs
92 VESTIAIRE COLLECTIVE
  • 2 jours solidaires
  • Investissement formation & développement
  • Package rémunération & avantages compétitif
  • Attribution gratuite d’actions
93 YOUNITED
  • 2 à 3 jours TT/semaine
  • Incentives long terme
  • Congés payés supplémentaires
  • Prime de cooptation
  • Soutien à la parentalité
  • Parking vélo
94 ARAMIS AUTO Non communiqué
95 RESILIENCE
  • Télétravail FR/ES, hubs de coworking (1-4 j/mois)
  • Vendredis après-midi pour formation/bien-être
  • Services santé mentale & dev. personnel
  • BSPCE pour tous
  • Mutuelle Alan 100 %
  • Carte Swile (10 €/jour, même en TT)
  • 80 € Seazon à la naissance
96 GITGUARDIAN Non communiqué
97 DEVIALET
  • Horaires flexibles
  • 1 à 2 jours TT/semaine
  • Prime de cooptation
  • RTT / jours de repos
  • Allocation sportive
  • Parking vélo
98 OWKIN Non communiqué
99 AGRYCO
  • Opportunités d’évolution et responsabilités significatives
  • Rémunération attractive avec un variable déplafonné
  • Intéressement : 1 mois de salaire supplémentaire en cas d’atteinte des objectifs annuels du groupe Agryco
  • Mobilité possible dans nos bureaux régionaux et européens
  • Team building annuel, événements et activités d’équipe
  • Avantages sociaux compétitifs : tickets restaurant, mutuelle, prévoyance, et plus…
  • Environnement de travail idéal et culture d’entreprise forte
  • AgrycoLife : Apéros, tennis de table, séances d’ostéos, accès salle de sport et piscine, tireuse à bière, rencontres inspirantes…
100 YOUSIGN

  • Une scale-up dynamique qui place l’humain au premier plan

  • Un style de management favorisant l’autonomie et la cohésion, grâce aux objectifs et résultats clés (OKR)

  • Une culture de travail et des méthodes de haut niveau

  • Des événements d’équipe réguliers et deux rassemblements annuels de l’entreprise

  • De nombreux avantages : journée de bénévolat offerte, ESOP, équipement pour le télétravail, assurance santé et prévoyance privée (Alan), programmes de formation et de développement des talents, CSE, abonnement Moka.Care et plus encore

 

