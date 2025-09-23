Top 100 des entreprises tech qui recrutent en 2025, le palmarès.

L’édition 2025 de notre liste des 100 entreprises de la tech qui recrutent est à la fois un thermomètre et un miroir d’époque. Longtemps porté par un afflux massif de capitaux, l’écosystème se retrouve contraint depuis 3 ans de viser la rentabilité dans un contexte économique ralenti et une instabilité politique peu favorable à l’expansion des effectifs.

Sur un panel de 2593 sociétés analysées, la tendance générale reste à la contraction avec une forte baisse des créations nettes de postes. La « guerre des talents », leitmotiv des années de croissance, ne concerne plus qu’une poignée d’élus.

Mais cette photographie conjoncturelle masque un basculement plus profond. Le centre de gravité du secteur s’éloigne du SaaS pour se déplacer vers la deeptech. Cette transition s’accompagne d’un changement de profils recherchés et d’un volume d’embauches réduit, au moins dans cette phase initiale.

L’intelligence artificielle accélère ce mouvement. Si les GAFAM ont donné le ton en ajustant leurs effectifs aux gains de productivité générés, la dynamique n’est pas encore pleinement visible dans les entreprises françaises. Les startups se lancent désormais avec des équipes resserrées, intégrant l’IA dès le départ, tandis que les acteurs plus matures, contraints par des exigences de conformité, peinent à déployer ces outils à grande échelle. La question devient celle de la physionomie future des entreprises « IA natives » face aux acteurs historiques de la tech ou aux sociétés traditionnelles. L’impact sur l’emploi devrait être significatif.

Dans ce classement 2025, les grands effectifs continuent de dominer les volumes de recrutement, à l’image de Doctolib ou Mirakl. Mais on observe également le retour d’entreprises en phase de « reboot » comme Devialet ou Bioserenity, ainsi que l’arrivée de nouveaux entrants IA ou deeptech, tels que Mistral, qui recrutent activement malgré des effectifs encore modestes.

L’étude détaillée des offres d’emploi met en évidence une évolution notable, les salaires sont plus souvent affichés, les avantages sociaux occupent une place centrale dans les annonces, et les processus de recrutement se montrent plus transparents. Autant de signes d’un marché qui, malgré ses tensions, continue de se structurer et d’évoluer.

Pour le commenter nous avons interrogé Jacques Froissant, Fondateur du cabinet de recrutement Altaide.

