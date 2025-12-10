Quels sont les avantages du TPE Android ?

Les terminaux fonctionnant sous le système d’exploitation Android font partie des appareils les plus innovants du marché de la monétique. Ils offrent une solution d’encaissement différente des terminaux traditionnels et du TPE via smartphone. Comment se différencient-ils ? Quels sont leurs avantages ? Explications.

Une solution de paiement innovante

Avec le TPE Android, les commerçants retrouvent les mêmes fonctionnalités que les terminaux classiques : acceptation de différents moyens de paiement, paiement sans contact, impression du ticket, etc. En revanche, ce type d’appareil se différencie par des services innovants.

Le terminal de paiement Android permet un parcours de paiement plus fluide . La transaction est rapide : le client appose son moyen de paiement (avec ou sans saisie du code PIN) et le paiement est immédiat.

Le mode offline offre plus de sérénité aux commerçants. Il est possible d’effectuer des transactions (jusqu’à 200) lorsque le terminal Android n’est pas connecté à un réseau Internet. La batterie longue durée permet de travailler en cas de panne d’électricité.

L’appareil centralise les données des transactions, y compris en offline. Quand le mode online est établi, les flux encaissés remontent en temps réel pour une télécollecte automatique.

Selon l’offre souscrite auprès du prestataire de services de paiement (PSP), les commerçants peuvent avoir accès à des services personnalisés. L’encaissement des pourboires par carte, par exemple, est une possibilité.

Un TPE portable compact et sécurisé

La portabilité du terminal Android est un autre grand avantage. Les commerçants qui ne souhaitent pas transformer leur smartphone en TPE grâce à une application d’encaissement s’orienteront vers ce choix.

Les professionnels qui se déplacent dans le cadre de leur activité emportent leur TPE Android partout. La seule obligation est se connecter à un réseau Internet pour faire remonter les données. C’est un appareil qui répondra aux besoins des commerçants ambulants (sur les marchés ou en camion, par exemple) et des professionnels qui se rendent au domicile de leurs clients.

Les professionnels amenés à parcourir de longues distances au sein de leur point de vente utiliseront leur terminal en le connectant au WIFI ou à un réseau mobile. Ainsi, dans un restaurant ou un bar, le TPE Android permet d’encaisser en terrasse ou en salle. Il est également utile dans les entrepôts, sur les exploitations agricoles, etc.

Le format du terminal Android est appréciable. Il offre une bonne prise en main et se glisse facilement dans une grande poche, sur un plateau ou dans une sacoche de travail. La saisie du montant du paiement se fait grâce à un écran tactile. Celui-ci donne accès à un journal digital afin de visualiser l’ensemble des transactions en temps réel.

Les paiements s’effectuent dans un environnement sécurisé garanti par le PSP. Rappelons que ce professionnel de la monétique a l’obligation de se conformer à la réglementation européenne. Les PSP doivent s’assurer de la mise en place des protocoles de sécurité et de lutte contre la fraude.

Un tarif attractif

Selon les formules proposées par les prestataires de paiement, le TPE Android est une solution d’encaissement au tarif attractif. Pour choisir la meilleure offre, il est nécessaire de calculer le coût total, c’est-à-dire :

le taux de frais de transaction (qui n’est pas nécessairement le même pour tous les PSP et dépend souvent du volume des transactions) ;

les éventuels frais d’achat du matériel (qui n’est pas toujours obligatoire) ;

les options payantes (par exemple, des moyens de paiements ou des fonctionnalités de gestion supplémentaires, une maintenance, etc.).

Il est important aussi de se renseigner sur les modalités de souscription au contrat de prestations : offre avec ou sans abonnement mensuel, durée d’engagement éventuelle, obligation de signer une convention de compte, etc.

Points essentiels pour choisir un TPE Android

Les commerçants convaincus des avantages des terminaux Android ont tout intérêt à faire le comparatif des offres disponibles sur le marché avec notamment :

le mode de connexion et la possibilité d’encaisser en offline ;

la praticité de l’appareil ;

les moyens de paiements acceptés (marques de cartes MasterCard, CB, Visa, portefeuilles électroniques, etc.) ;

les fonctionnalités et les services inclus ;

les mises à jour automatiques ;

le service d’assistance fourni par le PSP ;

les modalités de souscription.

En conclusion, les avantages du terminal Android concernent sa rapidité d’encaissement, son mode offline, son ergonomie et sa portabilité. Les commerçants qui hésitent entre ce TPE et la solution avec smartphone pourront prendre conseil auprès de leur PSP.