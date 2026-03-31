FREE relance la bataille du mobile avec Free Max, un forfait pensé pour l’après-SFR

Après une nouvelle séquence de guerre des prix sur ses forfaits intermédiaires en ce début d’année 2026, Free Mobile a décidé de changer de registre. L’opérateur, fondé par Xavier Niel, dévoile Free Max, un forfait qui ne se contente plus d’ajuster le tarif ou d’augmenter les volumes de data, mais qui cherche à simplifier l’usage même du mobile en proposant un accès à Internet sans limite, en France comme à l’étranger.

Pour 29,99 euros par mois, et 19,99 euros pour les abonnés Freebox, Free propose un accès illimité à la 5G en France, étendu à plus de 135 destinations dans le monde. Là où le marché s’était progressivement structuré autour d’enveloppes de données toujours plus généreuses, Free supprime purement et simplement la notion de quota. Le forfait ne vend plus une capacité, mais l’absence de contrainte.

Depuis des années, le roaming constitue l’un des derniers irritants majeurs du marché mobile. Les utilisateurs s’autocensurent, coupent leur data ou limitent leurs usages par crainte du hors-forfait. Selon les données avancées par l’opérateur, 81 % des Français désactivent leurs données en voyage, et un tiers ont déjà été confrontés à des surcoûts. En supprimant cette incertitude, Free transforme un frein structurel en proposition de valeur.

Ce repositionnement intervient dans un contexte de marché, longtemps caractérisé par une concurrence intense à quatre opérateurs, et qui entre dans une phase d’incertitude avec la mise en vente de SFR. Depuis plus d’une décennie, cet équilibre a comprimé les marges et homogénéisé les offres. La perspective d’une consolidation, qu’elle passe par un rachat ou un démantèlement, ouvre un nouveau cycle. Moins d’acteurs signifierait mécaniquement moins de pression concurrentielle, et potentiellement une remontée des prix.

Dans ce contexte, le lancement de Free Max apparaît comme un mouvement anticipatif. Plutôt que d’attendre une recomposition du marché, Free cherche à installer un standard difficile à remettre en cause. En introduisant un forfait qui étend l’illimité à l’échelle internationale, l’opérateur se positionne sur un terrain où la concurrence est encore peu structurée et où les barrières à l’entrée sont élevées, notamment en raison des coûts de roaming et des accords d’itinérance.

Cette stratégie s’appuie également sur le fait que le mobile tend à devenir le point d’accès principal à Internet, en particulier chez les plus jeunes. Les données de l’Arcep montrent qu’une part croissante de la population n’a plus de connexion fixe et repose exclusivement sur le réseau mobile. Dans ce contexte, la logique de forfait plafonné apparaît de moins en moins adaptée à un usage continu, hybride et souvent transfrontalier. Free Max s’inscrit dans cette bascule en assumant un modèle d’Internet permanent.

Le prix constitue un autre élément clé de lecture. En maintenant un tarif de 29,99 euros, et surtout en proposant le forfait à 19,99 euros pour les abonnés Freebox, Free aligne son offre premium sur son forfait historique. Ce choix traduit une volonté assumée de cannibalisation, l’opérateur privilégie la valeur globale par client à l’échelle du foyer, en renforçant la convergence entre fixe et mobile, plutôt que de préserver une segmentation tarifaire stricte.

Avec Free Max, Free Mobile ne se contente pas de lancer un nouveau forfait, mais tente de poser un standard de marché, à un momentum de consolidation. Une fois de plus l’esprit pirate d’Iliad est à la gouverne, reste à observer comment Orange et Bouygues Telecom ajusteront leur positionnement face à cette offensive.