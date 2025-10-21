Xavier Niel s’attaque à la galère du streaming, Free réinvente la télévision gratuite avec Free TV

« Regarder la télé, en 2025, c’est une galère. On a décidé de changer tout ça. » Xavier Niel veut mettre de l’ordre dans l’accès aux programmes tv aujourd’hui saturé d’abonnements, de plateformes et de comptes multiples avec Free TV, une application gratuite, sans engagement et libre d’accès.

Une simplicité d’accès qui n’interdit pas l’exhaustivité, l’opérateur veut offrir la plus vaste offre télévisuelle gratuite de France, accessible sur tous les écrans, et compte plus de 170 chaînes, dont 16 de la TNT, un catalogue de 25 000 programmes en replay, ainsi qu’un service de vidéo à la demande financé par la publicité, Free Ciné, réunissant quelque 500 films et 1 000 épisodes de séries.

La télévision redevenue universelle

L’application, disponible sur téléviseurs connectés, smartphones, tablettes, ordinateurs et players Free, marque aussi une rupture dans l’approche du groupe, elle ne dépend plus d’un matériel ou d’un abonnement préalable. Chacun peut désormais accéder à la télévision via Free TV, qu’il soit client ou non.

Les fonctionnalités jusque-là réservées aux box, contrôle du direct, reprise d’un programme depuis le début, deviennent accessibles à tous.

Free TV+, le pari du modèle hybride

En parallèle, Free dévoile Free TV+, une version enrichie de son service. Proposée à 0,99 euro par mois pendant un an, puis 5,99 euros, elle offre plus de 300 chaînes, dont l’ensemble de la TNT et plusieurs chaînes payantes habituellement réservées aux bouquets premium, comme Disney Channel, CNN International ou National Geographic.

Le retour en force du modèle FAST

Free TV s’inscrit dans la montée en puissance du modèle FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) qui connaît une forte croissance en Europe. Ce format combine diffusion linéaire, gratuité et financement publicitaire. En France, plus de 600 chaînes FAST sont aujourd’hui disponibles, soit une multiplication par trois en deux ans. Pour les diffuseurs, l’intérêt est de monétiser leurs catalogues sans dépendre des abonnements. Pour les marques, ces chaînes offrent un nouvel espace publicitaire mesurable, ciblé et moins coûteux que la télévision classique. Le marché français du streaming gratuit financé par la publicité pèse déjà environ 170 millions d’euros, avec une croissance annuelle estimée à plus de 30 %.

Free rejoint donc une tendance mondiale portée par Pluto TV, Samsung TV Plus ou Rakuten TV, mais en l’adaptant à l’écosystème français. Là où ces plateformes dépendent souvent de fabricants de téléviseurs ou de catalogues internationaux, Free dispose d’un lien direct avec 23 millions d’abonnés et une marque déjà solidement installée dans le quotidien des foyers.

Une concurrence qui a ouvert le marché

Le marché du streaming gratuit n’est pourtant plus un terrain vierge. Pluto TV, filiale de Paramount, a ouvert la voie dès 2018 avec un catalogue massif de chaînes thématiques. Samsung TV Plus est aujourd’hui présent sur des millions de téléviseurs connectés, tandis que Molotov, pionnier français, conserve une forte notoriété.

Mais Free TV se distingue par sa distribution universelle et sa cohérence d’écosystème. En réunissant réseau, box, application et régie publicitaire, Free peut capter toute la chaîne de valeur : de l’accès aux contenus à la monétisation des audiences.

Cette intégration offre aussi une arme économique qu’est la data. Les usages de visionnage, les préférences et les durées d’écoute deviennent autant de leviers pour affiner la publicité et optimiser les recettes sans recourir à la saturation publicitaire. Dans un marché encore en structuration, cette maîtrise technique et commerciale peut s’avérer décisive pour ILIAD;

De l’opérateur à la plateforme

Avec 23,1 millions d’abonnés en France à mi-2025, dont 15,5 millions mobiles, le groupe iliad poursuit son développement. Après la connectivité, la télévision ; après la box, la plateforme. En France, en Italie et en Pologne, Iliad bâtit un modèle intégré où les frontières entre télécom, média et publicité s’effacent, un pari que beaucoup ont fait et peu réussi