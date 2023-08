[Série D] la start-up franco-américaine HUGGING FACE lève 235 millions de dollars

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

La start-up franco-américaine Hugging Face, qui propose une plateforme collaborative de modèles d’intelligence artificielle (IA) en source ouverte, a annoncé jeudi une levée de fonds de 235 millions de dollars auprès des géants américains de la tech comme Google, Amazon ou Nvidia.

Avec cette opération, Hugging Face, jeune pousse créée par des Français et partie se financer aux Etats-Unis, est valorisée à 4,5 milliards de dollars, a précisé son patron et cofondateur Clément Delangue. Soit deux fois plus que sa levée de fonds de 100 millions de dollars de 2022.

Les groupes américains (Salesforce, Google, Amazon, Nvidia, Intel, AMD, Qualcomm, IBM et le fonds Sound Ventures) qui participent à ce tour de table, utilisent plus d’un millier de modèles disponibles sur la plateforme de Huggging Face, qui en propose 500.000.

Cette nouvelle levée de fonds lui permettra d’étoffer son équipe (170 personnes actuellement, dont 80 en France) et d’enrichir sa plateforme.

« Presque tous les plus grands groupes américains dans l’IA sont dans notre tour de table, c’est du jamais vu dans le secteur. Ca renforce notre côté neutre », a souligné auprès de l’AFP Julien Chaumond.

Les entreprises utilisatrices (10.000 environ) peuvent se saisir des modèles proposées sur la plateforme de Hugging Face et les adapter à leurs besoins, puis repartager leur version avec la communauté. Hugging Face héberge aussi 200.000 jeux de données, également partagés par la communauté.

Les utilisateurs disposent ainsi d’alternatives en source ouverte à des modèles privés comme ChatGPT (Open AI).

« Ils seront bientôt au même niveau de sophistication », selon Julien Chaumond, pour qui les modèles en source libre prennent le dessus sur les modèles privés. Meta a ainsi mis son modèle Llama en « open source » sur la plateforme de Hugging Face.