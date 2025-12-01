Vivid renforce son ancrage en France avec un IBAN local et ses premiers employés digitaux

Dans un paysage économique où les TPE, PME et indépendants jonglent entre gestion administrative, contraintes réglementaires et pression sur la trésorerie, la simplification devient un enjeu stratégique. Si les outils digitaux se multiplient, peu parviennent à allier fluidité bancaire, automatisation des tâches et véritable accompagnement opérationnel. C’est précisément sur ce terrain que Vivid, plateforme financière européenne née en 2019, accélère son déploiement en France.

L’entreprise annonce le lancement de son IBAN français, une étape clé pour faciliter les opérations bancaires des entrepreneurs, souvent freinés par l’utilisation d’un IBAN étranger malgré le cadre SEPA. Rejets de prélèvements, délais de paiement, méfiance des partenaires : autant d’obstacles que Vivid entend dissiper pour permettre aux dirigeants de gagner en crédibilité et en efficacité dans leur quotidien bancaire.



« Nous sommes ravis de lancer l’IBAN français, car nous savons à quel point il est essentiel pour les entreprises de disposer d’une solution financière pratique et conforme à la réglementation nationale. Ce lancement témoigne de notre engagement concret envers les entrepreneurs et les entreprises françaises », souligne Carole Danancher, Directrice générale France de Vivid.

Avec plus de 50 000 clients professionnels en Europe, dont 5 000 en France, la fintech consolide son ancrage local et adapte désormais ses fonctionnalités aux spécificités du marché français, tant sur le plan bancaire que réglementaire.

Mais Vivid ne s’arrête pas là. La plateforme introduit ses premiers employés digitaux propulsés par l’intelligence artificielle, conçus pour automatiser les tâches chronophages qui pèsent sur les petites structures : gestion administrative, suivi de trésorerie, rédaction de contrats ou coordination de la journée.

Parmi eux :

Anna, Assistante personnelle IA : planifie les réunions, gère les e-mails, structure la journée et optimise le temps.

Lucas, Assistant juridique IA : aide à la rédaction et à la relecture de contrats, vérifie la conformité et identifie les risques potentiels( 1) .

Emma, Assistante financière IA (bientôt disponible) : assurera le suivi de la trésorerie et la génération de rapports financiers( 2) .

Ces collaborateurs digitaux, dotés de leur propre adresse e-mail et intégrés aux outils professionnels, promettent +30 % de gains de productivité, 13 heures gagnées chaque semaine, et jusqu’à 4 000 euros d’économies mensuelles en coûts opérationnels. Des avantages significatifs pour des structures souvent contraintes par des ressources limitées.

« Notre ambition est claire : offrir aux TPE, PME et freelances les ressources d’une grande entreprise, sans en supporter les coûts fixes », poursuit Carole Danancher. « Ces employés digitaux travaillent sans relâche, apprennent à chaque mission et libèrent les dirigeants des contraintes administratives. »

En combinant IBAN français, assistanat intelligent, et ancrage local renforcé, Vivid s’impose comme un nouvel acteur hybride entre plateforme bancaire, assistant opérationnel et outil de pilotage digital. L’entreprise ambitionne désormais de devenir le “compagnon malin” des dirigeants de TPE, PME et indépendants en France, en automatisant les tâches à faible valeur ajoutée pour recentrer les entrepreneurs sur leur cœur de business.

(1) Le collaborateur juridique IA fournit des informations générales et des modèles de documents, sans constituer un conseil juridique.

(2) L’assistante financière IA n’a pas vocation à fournir de conseils financiers. Les utilisateurs sont invités à consulter des professionnels qualifiés pour toute recommandation personnalisée, leurs opérations bancaires.