ISAR AEROSPACE : entre la Bavière et la Norvège, une nouvelle ambition spatiale européenne

Une première mise en orbite dès le deuxième vol, cinq autres lanceurs déjà en production et une usine conçue pour changer d’échelle : Isar Aerospace vient de franchir une étape majeure. Le succès de Spectrum donne une traduction concrète à l’émergence d’une nouvelle génération d’entreprises spatiales européennes, capables de réunir technologie, capitaux et moyens industriels pour ouvrir de nouvelles possibilités d’accès à l’espace.

Dix-sept mois après un premier vol interrompu au bout d’une trentaine de secondes, Spectrum a atteint avec succès l’orbite. Le 5 septembre 2026, à 22 h 12, le lanceur d’ISAR AEROSPACE a décollé d’Andøya, en Norvège. Une réussite obtenue dès sa deuxième tentative, qui apporte à l’Europe spatiale un nouvel acteur capable de rejoindre l’orbite.

Dans son bilan de mission, Isar annonce avoir accompli les principales séquences du vol, jusqu’à la séparation des charges utiles après la manœuvre de circularisation. L’entreprise indique poursuivre avec ses clients la confirmation de l’état des satellites. Pour la société fondée en 2018, le résultat marque déjà un changement de dimension : son lanceur dispose désormais d’une première référence orbitale.

L’Europe dispose désormais d’un nouvel acteur pour élargir ses capacités de lancement. Elle possédait déjà les familles Ariane et Vega ; Isar enrichit cette base en y ajoutant une entreprise, une organisation industrielle et un site de départ capables de contribuer à de nouvelles missions.

Pour les équipes, c’est aussi une nouvelle base de travail. Le premier essai avait déjà nourri cet apprentissage. Dans son bilan publié en septembre 2025, Isar avait identifié les événements à l’origine de l’échec et décrit les corrections apportées au contrôle du lanceur. Le parcours accompli entre les deux vols montre l’importance de cette expérience.

À Parsdorf, une usine pour passer à la production en série

La prochaine étape possède déjà une adresse : Parsdorf, près de Munich. Isar y développe une usine conçue pour produire jusqu’à 40 Spectrum par an. L’entreprise a choisi de réaliser presque entièrement en interne la conception, la fabrication et les essais de ses lanceurs, avec une place importante donnée à l’automatisation. L’ambition est de disposer des moyens nécessaires à une production en série.

Ce choix permet de rapprocher au plus près les équipes qui dessinent les véhicules de celles qui les fabriquent et les testent. Chaque problème observé peut être relié à une pièce, à un procédé ou à une décision de conception. L’expérience d’une campagne peut ainsi alimenter la préparation de la suivante. Cette organisation est faite pour accumuler des connaissances et les transformer en améliorations du produit.

Pour l’Europe, la réunion de ces moyens constitue un actif durable significatif, avec des équipes formées, des équipements installés, des procédures maîtrisées et une capacité à conduire des projets complexes. Le développement d’Isar enrichit un tissu industriel qui permettra de préparer les prochaines missions et, à terme, de nouvelles générations de véhicules.

Cette dynamique mobilise déjà d’autres spécialistes européens. La société berlinoise Exolaunch avait assuré l’intégration des cinq satellites du deuxième vol dans son système de déploiement, avant leur acheminement vers Andøya. Les charges utiles réunissaient des projets allemands, autrichiens, slovènes, norvégiens et bulgares. La préparation de la mission associait ainsi le constructeur du lanceur, un spécialiste de l’intégration et plusieurs équipes de satellites.

Le succès de Spectrum donne une perspective supplémentaire à ces coopérations. De nouvelles missions peuvent créer des débouchés pour les fournisseurs, entretenir les compétences et faciliter le passage de projets scientifiques ou technologiques à leur expérimentation en orbite. Un lanceur devient aussi une infrastructure utile au développement d’autres entreprises.

L’axe Allemagne-Norvège élargit l’accès européen à l’espace

Le couple Allemagne-Norvège élargit la géographie des capacités spatiales européennes, Andøya est conçu pour desservir les orbites polaires et héliosynchrones. Associé à Spectrum, qui vise jusqu’à 1 000 kg en orbite basse, le site ouvre une voie supplémentaire pour les petits satellites et certaines missions dédiées.

Cette diversification prolonge une orientation explicite de l’ESA, qui veut développer un éventail plus large de services aux côtés d’Ariane et de Vega, qui opèrent depuis la Guyane. Détenir plusieurs lanceurs, plusieurs sites et plusieurs organisations industrielles donne à l’Europe davantage de possibilités pour répondre aux besoins des opérateurs.

Astroscale et Planet Labs confient de premières missions à Spectrum

Les premiers contrats d’Isar montrent que cette proposition intéresse au-delà de l’Europe, ainsi le 1er septembre, l’entreprise a annoncé un accord avec Astroscale Japan pour lancer ADRAS-J2 en 2027-2028. Cette mission de retrait de débris, développée dans le cadre d’un programme de l’agence japonaise JAXA, exige une insertion orbitale adaptée et un profil de lancement spécifique, des exigences auxquelles Isar est capable de répondre.

L’accord annoncé en juillet avec Planet Labs Germany ouvre également une autre perspective, dans l’observation de la Terre. La filiale allemande du groupe américain prévoit de confier à Spectrum le lancement d’un satellite Pelican, qui doit être assemblé dans ses nouvelles installations berlinoises. Un projet qui rapproche ainsi la fabrication d’un satellite et celle de son lanceur sur le territoire allemand.

Ces missions donnent une direction à l’effort industriel. Elles relient les investissements dans les usines à des besoins identifiés et à des clients engagés. La réussite orbitale arrive donc au moment où Isar construit les moyens de servir une demande déjà matérialisée par plusieurs accords.

Des capitaux privés et un contrat européen pour financer la montée en capacité

Cette croissance s’appuie sur des capitaux et sur un engagement européen désormais concret. En juin, ISAR AEROSPACE a annoncé une série D de 270 millions d’euros destinée notamment à développer ses opérations et la production en série. Les investisseurs financent ainsi la montée en capacité de l’entreprise, avec l’objectif de transformer ses développements technologiques en activité industrielle.

Fin août, l’ESA a annoncé un contrat de 197,8 millions d’euros avec Isar dans le cadre de l’European Launcher Challenge, principalement financé par l’Allemagne, avec des contributions de l’Autriche et de la Norvège.

L’Europe organise de cette manière les conditions d’émergence d’une offre plus diversifiée. Le programme associe services de lancement et démonstrations d’amélioration des capacités. Rocket Factory Augsburg et PLD Space figurent également parmi les premiers opérateurs contractualisés. Le développement de plusieurs entreprises élargit les compétences et les solutions sur lesquelles les institutions et les clients commerciaux pourront s’appuyer.

Après l’orbite, le défi de la cadence

Pour ISAR AEROSPACE, le prochain enjeu sera celui de la cadence : achever les véhicules, les tester et enchaîner les campagnes dans les délais des clients. Cette étape donnera progressivement sa pleine portée au succès orbital et permettra d’accumuler des références déterminantes, d’améliorer les procédés et d’inscrire le lanceur dans les projets de ses utilisateurs.

En moins d’une décennie, les équipes d’Isar ont accompli un travail exceptionnel. Entre l’usine bavaroise, le pas de tir norvégien, les partenaires européens et les clients internationaux, ISAR AEROSPACE construit une activité qui donne à l’Europe de nouvelles raisons d’affirmer ses ambitions spatiales.