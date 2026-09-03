FW DAILIES: DOCTRINE trouve acquéreur, SORARE se refinance, quelle valorisation pour MISTRAL? un nouveau (?) CEO pour AIRCALL

LEXISNEXIS rachète DOCTRINE pour intégrer toute la chaîne de l’IA juridique

LEXISNEXIS finalise l’acquisition de DOCTRINE, pour un montant non communiqué, un peu plus d’un an après que les deux entreprises se sont affrontées devant la justice. Le nouvel ensemble représente 800 collaborateurs et environ 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en France, tandis que DOCTRINE conservera dans un premier temps sa marque et ses équipes. L’opération réunit les contenus juridiques de LEXISNEXIS et les workflows d’IA de DOCTRINE, utilisés par 27 000 professionnels, afin de couvrir la recherche, l’analyse, la rédaction et l’automatisation. L’ambition affichée est d’équiper plus d’un million de professionnels du droit en Europe. Le ministre délégué chargé de la Fonction publique et de la Réforme de l’État, David Amiel, et Guillaume Carrère, président de Doctrine, avait officialisé en novembre 2025, un partenariat à l’occasion du Sommet Adopt AI, qui a pour objectif d’équiper des dizaines de milliers de juristes de l’administration en outils d’analyse, de recherche et de rédaction automatisée.

SORARE se refinance auprès de ses investisseurs historiques et vise la rentabilité fin 2027

SORARE a bouclé un nouveau tour de table d’un montant non communiqué auprès de BENCHMARK, ACCEL, PARTECH et KIBO VENTURES, avec la participation de ses fondateurs. Selon son fondateur, son revenu net a progressé de 85 % sur un an au premier semestre 2026, tandis que plus de 100 000 joueurs ont acheté des cartes et qu’un million de nouveaux utilisateurs ont rejoint la plateforme en dix-huit mois. Les fonds financeront notamment le développement du mode gratuit Arcade et de nouveaux produits, avec l’objectif de retrouver la rentabilité d’ici fin 2027. La startup avait précédement levé 635 millions d’euros

MISTRAL prépare une levée de 3 milliards d’euros à 21 milliards de valorisation

MISTRAL serait sur le point de lever 3 milliards d’euros sur la base d’une valorisation post-money de 21 milliards, selon Sifted. Le tour réunirait SAMSUNG ELECTRONICS, le fonds européen Scaleup Europe géré par EQT, EURAZEO, NVIDIA et ASML, ainsi que plusieurs investisseurs plus modestes. S’il est confirmé, ce financement formerait autour de MISTRAL une coalition mêlant capital européen, semi-conducteurs et infrastructures de calcul, bien au-delà d’un syndicat classique de venture capital.

Olivier Pailhes reprend la direction d’AIRCALL

Olivier Pailhes, cofondateur d’AIRCALL, reprend ses fonctions de CEO avec l’objectif de se rapprocher du produit et des clients. L’entreprise accélère parallèlement dans les agents vocaux IA, conçus pour absorber une partie du volume d’appels et réserver aux équipes humaines les conversations à plus forte valeur. Ce retour aux commandes accompagne ainsi le passage d’AIRCALL de la téléphonie cloud à une plateforme mêlant automatisation vocale et interactions humaines.

NVIDIA rachète HUGGING FACE pour 12,9 milliards de dollars

Le deal est fait! NVIDIA va acquérir HUGGING FACE pour 12,9 milliards de dollars, sa deuxième plus importante opération après les 20 milliards engagés dans les actifs de GROQ. Utilisée par plus de 18 millions de développeurs et 200 000 entreprises, la plateforme doit rester ouverte aux différents clouds et accélérateurs, assure le CEO de NVIDIA Jensen Huang. Le fabricant de GPU prend ainsi le contrôle de l’un des principaux points de distribution des modèles ouverts et remonte encore dans la chaîne de valeur de l’IA.

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