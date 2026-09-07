NSCALE : la bataille du cloud IA se joue aussi sur l’accès au capital

Avec environ 103 milliards de dollars de contrats présentés aux investisseurs, Nscale doit réunir les capitaux nécessaires pour fournir le calcul promis. Sa recherche de financement avant une éventuelle introduction en Bourse éclaire une condition de la concurrence dans le cloud IA : la capacité à obtenir des commandes doit s’accompagner des moyens de les exécuter. Capitaux privés, dette et soutien de Nvidia participent à la construction de cette offre.

Cent trois milliards de dollars de contrats, et encore des capitaux à trouver. Selon Bloomberg, Nscale discute d’un financement pouvant atteindre 3,5 milliards de dollars avant son introduction en Bourse. Le groupe londonien chercherait à placer jusqu’à 1,5 milliard d’obligations convertibles auprès d’investisseurs et à obtenir environ 2 milliards de financement de Nvidia. Les discussions restent en cours.

Nscale fournit du calcul pour entraîner et faire fonctionner les modèles d’IA. Pour ce faire, l’entreprise associe énergie, centres de données, GPU et services logiciels, dans des installations qu’elle possède ou utilise avec des partenaires. Son développement suppose de réunir ces moyens au rythme des engagements pris auprès de ses clients.

Des contrats à financer avant de pouvoir les honorer

Les contrats s’étalent sur plusieurs années, tandis qu’une partie des dépenses doit être engagée avant le début des prestations. La croissance du carnet de commandes peut donc accroître les besoins de financement bien avant l’encaissement des revenus correspondants.

L’accès au capital influence ainsi la capacité à prendre de nouvelles commandes. Un opérateur peut conjuguer plusieurs sources de financement afin de disposer de davantage de latitude pour développer son offre.

Le contrat avec Anthropic, évalué à 45 milliards de dollars selon Bloomberg, représenterait à lui seul près de 44 % de la valeur contractuelle annoncée, à périmètre comparable. Si un engagement de cette taille peut contribuer à rendre plusieurs déploiements finançables, il concentre aussi une part importante du risque commercial sur un client, dont les garanties de paiement et les conditions de livraison deviennent déterminantes.

Nscale combine fonds propres, dette et soutien de Nvidia

Pour faire face à cette croissance, Nscale mobilise plusieurs formes de capitaux. En mars, l’entreprise a levé 2 milliards de dollars en série C, lors d’une opération menée par Aker et 8090 Industries, avec notamment la participation de Nvidia. Ces apports donnent des moyens au développement du groupe, tandis que des financements par dette sont destinés à ses équipements et à ses déploiements.

L’entreprise a ainsi annoncé en février un prêt à tirage différé de 1,4 milliard de dollars garanti par des GPU. Fin août, environ 3 milliards d’engagements de prêts garantis ont été annoncés pour Ward County, au Texas, et Madison, en Caroline du Nord. Une ligne de crédit renouvelable de 900 millions de dollars, conclue en juillet, apporte une souplesse de liquidité. Ces montants réunissent capitaux apportés et crédits disponibles sous conditions ; leur addition ne donne pas la trésorerie de Nscale.

La place de Nvidia rapproche directement technologie et financement. Déjà investisseur dans Nscale, le fournisseur de puces pourrait renforcer son soutien si les discussions aboutissent. Les capitaux privés, les prêts et l’IPO envisagée constituent autant de moyens potentiels pour accompagner les investissements nécessaires à l’expansion de l’opérateur.

Le calendrier industriel devient une contrainte financière

Le partenariat avec Figure donne une mesure du calendrier à financer. Annoncé début septembre, il porte sur un engagement initial de 3,5 milliards de dollars de calcul, avec l’intention de dépasser 6 milliards. Les premiers déploiements sont visés au second semestre 2027, à Barstow, au Texas, dans un dispositif pouvant atteindre 100 000 GPU Nvidia.

Entre la signature et la livraison, les ressources doivent rester disponibles pour exécuter le projet. Selon les clauses contractuelles, un retard peut repousser les recettes alors que certaines dépenses sont déjà engagées. La durée des financements et leurs conditions comptent donc autant que les montants annoncés.

À Narvik, les financeurs européens soutiennent l’expansion

L’Europe participe déjà à cette construction financière. En mai, Nscale a annoncé 790 millions de dollars de financement engagé pour poursuivre le développement de son centre de données de Narvik, en Norvège. ABN AMRO, DNB, Nordea, SEB et Eksfin figurent dans le dispositif, qui prévoit également une extension possible de même montant, non engagée.

Le développement de Nscale montre que la concurrence dans le cloud IA dépend aussi des conditions auxquelles les opérateurs peuvent financer leurs engagements. La disponibilité des capitaux, leur coût et leur calendrier influencent les capacités qu’ils peuvent promettre à leurs clients. Pour les acteurs européens, réunir ces financements devient ainsi une condition du développement industriel : c’est aussi par là que passe leur capacité à répondre à la demande et à gagner des parts de marché.