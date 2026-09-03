Après BEEKEEPER, LUMAPPS déplace son centre de gravité aux États-Unis

Le fondateur de LUMAPP, Sébastien RICARD cédera le 1er décembre la direction opérationnelle de l’entreprise à Sébastien CANO, ancien président de GEMALTO North America et actuel dirigeant de la cybersécurité de THALES. Le nouveau CEO pilotera depuis Austin un groupe profondément transformé depuis l’arrivée de BRIDGEPOINT à son capital en 2024. Rapprochement avec BEEKEEPER, acquisition de COMEEN, extension aux salariés de terrain et accélération dans l’IA : LUMAPPS n’est plus seulement la scale-up française qui s’est imposée sur le marché de l’intranet. Avec plus de 2 000 clients et environ 150 millions de dollars de revenus récurrents, le groupe cherche désormais à faire des États-Unis l’un de ses principaux moteurs de croissance.

Après plus de dix ans à la tête de LUMAPPS, Sébastien RICARD commence à s’éloigner de sa direction opérationnelle. Si le cofondateur restera dans l’entreprise comme Executive Chairman, à compter du 1er décembre, les commandes seront confiées à Sébastien CANO, qui exercera ses fonctions depuis Austin, Texas.

La géographie compte presque autant que le changement de dirigeant.

Si LUMAPPS reste une entreprise d’origine française, dont le siège historique se trouve près de Lyon, depuis l’arrivée de BRIDGEPOINT à son capital en 2024, son développement prend une direction beaucoup plus nettement américaine. Le fonds avait alors annoncé la couleur : accélération internationale avec une priorité donnée aux États-Unis, développement de nouveaux produits autour de l’intelligence artificielle, cross-selling et poursuite des acquisitions. Deux ans plus tard, cette feuille de route est largement engagée.

Le changement de CEO apparaît ainsi moins comme une rupture que comme le passage à une deuxième étape. Après avoir élargi le périmètre de LUMAPPS et rassemblé plusieurs actifs, BRIDGEPOINT doit désormais transformer cet ensemble en une plateforme capable d’augmenter ses revenus par client, de gagner davantage de grands comptes américains et de faire fonctionner une organisation devenue beaucoup plus complexe.

En 2024, BRIDGEPOINT avait déjà fixé le cap

BRIDGEPOINT entre au capital de LUMAPPS en mai 2024 dans le cadre d’une transaction valorisant l’entreprise 650 millions de dollars. GOLDMAN SACHS ALTERNATIVES, EURAZEO, BPIFRANCE et IRIS cèdant alors leurs participations tandis que les fondateurs et l’équipe dirigeante restaient actionnaires. À cette date, LUMAPPS revendiquait environ 700 entreprises clientes et plus de cinq millions d’utilisateurs.

L’entreprise encore présentée essentiellement comme l’un des leaders du « packaged intranet », avait déjà commencé à élargir son offre, notamment à travers la vidéo, le mobile, le micro-learning ou l’intelligence artificielle, mais son cœur de métier demeure l’interface numérique utilisée par les salariés de bureau pour accéder aux communications, aux informations et aux applications de leur entreprise.

Pour BRIDGEPOINT, le potentiel se situe précisément au-delà de cette catégorie. Le fonds identifie alors plusieurs leviers pour continuer à faire croître LUMAPPS : accélérer son implantation internationale, « avec un focus sur les États-Unis », investir dans l’IA et le machine learning, vendre davantage de produits aux clients existants et poursuivre le M&A.

Une feuille de route qui a été exécuté dans les deux années qui vont suivre l’opération.

LUMAPPS avait déjà réalisé plusieurs acquisitions, avec NOVASTREAM en 2021, HEYAXEL et VIZIR en 2022 puis TEACH ON MARS en 2023. Ces opérations lui avaient permis d’enrichir progressivement son offre en ajoutant vidéo, automatisation conversationnelle ou formation, mais aucune n’avait encore profondément changé l’échelle du groupe. C’est BEEKEEPER qui va remplir cette fonction.

Avec BEEKEEPER, LUMAPPS change d’échelle

Le rapprochement annoncé en 2025 entre LUMAPPS et BEEKEEPER n’est pas une simple acquisition produit supplémentaire. La société suisse avait construit une plateforme mobile destinée aux salariés de terrain, notamment dans l’industrie, le retail ou l’hospitality. Elle revendiquait plus de 50 millions de dollars de revenus récurrents, environ 1 500 clients et avait atteint la rentabilité. BEEKEEPER pouvait ainsi représenter à lui seul près d’un tiers de l’activité récurrente du nouvel ensemble.

Après l’opération, LUMAPPS et BEEKEEPER comptent plus de sept millions d’utilisateurs, plus de 2 000 entreprises clientes, environ 150 millions de dollars de revenus récurrents et plus de 600 salariés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

La logique industrielle est assez lisible, LUMAPPS s’est historiquement développé auprès des collaborateurs équipés d’un ordinateur et d’une identité numérique d’entreprise, quand BEEKEEPER cible au contraire les frontline workers : employés de magasins, d’hôtels, d’usines, d’entrepôts ou d’autres environnements dans lesquels l’accès aux outils corporate reste plus fragmenté.

Le rapprochement permet donc au groupe de couvrir les deux populations.

Mais sa logique commerciale est peut-être plus importante encore que sa complémentarité fonctionnelle. Avec plus de 2 000 relations clients, LUMAPPS dispose désormais d’un portefeuille sur lequel faire jouer le cross-selling prévu par BRIDGEPOINT. Les comptes historiques de LUMAPPS peuvent être équipés de BEEKEEPER pour leurs salariés de terrain, et les clients de BEEKEEPER deviennent réciproquement des prospects pour les outils de communication, de knowledge, de learning ou d’employee experience du groupe.

Si l’opération augmente le marché adressable de LUMAPPS, elle doit surtout augmenter la valeur économique de chaque grand compte. Cette logique apparaît explicitement dans la présentation qui a été faite lors du rapprochement, qui met en avant le cross-selling et la capacité à distribuer les produits des deux sociétés à plus grande échelle. Le groupe précise également que sa stratégie d’acquisitions doit rester « centrale » dans la consolidation du marché.

Pour un actionnaire de private equity, l’équation est assez familière, il ne s’agit plus uniquement de gagner de nouveaux clients, mais d’augmenter progressivement le nombre de produits utilisés par chacun d’entre eux.

Le marché américain devient le principal terrain d’accélération

BEEKEEPER modifie aussi la géographie du groupe. Bien que LUMAPPS soit déjà largement international avant l’arrivée de BRIDGEPOINT et disposait d’une implantation significative aux États-Unis, le rapprochement avec BEEKEEPER lui donne de nouveaux moyens pour l’exécuter. D’autant que le fonds en a fait une priorité explicite dès 2024.

Les secteurs adressés par BEEKEEPER (manufacturing, retail, hospitality et plus largement les activités reposant sur d’importantes populations de frontline workers) constituent un terrain de développement particulièrement important en Amérique du Nord. La plateforme permet en outre à LUMAPPS d’entrer dans les grands groupes par une autre porte que les directions de la communication, du digital workplace ou des systèmes d’information.

Cette nouvelle dynamique ne signifie pas que LUMAPPS abandonne ses racines européennes, mais correspond plutôt à un déplacement progressif de son centre de gravité.

Plusieurs décisions prises depuis le rapprochement illustrent cette évolution. Les annonces importantes du groupe sont de plus en plus souvent émises depuis Austin. L’acquisition de COMEEN, en avril dernier, y a ainsi été présentée, et surtout le futur CEO y sera désormais lui-même installé.

Le profil de Sébastien CANO correspond précisément à cette nouvelle phase. Précédement Senior Vice President Cyber Security Products chez THALES, il dirigait une activité servant plus de 35 000 organisations. Il a auparavant été président de GEMALTO North America et responsable de ses activités Enterprise & Cybersecurity. Il a également piloté l’acquisition d’IMPERVA par THALES.

Cette expérience est sensiblement différente de celle nécessaire pour construire une scale-up depuis ses premières années. L’enjeu n’est plus de créer le produit et de trouver son marché, mais de piloter une organisation internationale, de vendre à de très grands comptes, d’intégrer plusieurs acquisitions et de transformer cette consolidation en croissance rentable.

Le choix d’un dirigeant rompu aux grands groupes technologiques et à l’Amérique du Nord est donc moins anodin qu’une simple professionnalisation du management.

Sortir de l’intranet pour devenir l’interface du salarié

Le changement de dimension de LUMAPPS ne se joue toutefois pas uniquement dans sa géographie. Il concerne également la catégorie dans laquelle l’entreprise veut désormais évoluer.

Lorsque BRIDGEPOINT investit en 2024, LUMAPPS est encore décrit comme un spécialiste de l’intranet de nouvelle génération. Deux ans plus tard, le groupe se présente comme un « AI Employee Hub ». Cette évolution sémantique traduit une extension réelle de son périmètre.

L’intranet et la communication interne constituent toujours le socle. TEACH ON MARS a ajouté la formation. BEEKEEPER étend la plateforme aux frontline workers et aux workflows opérationnels. COMEEN, dont LUMAPPS a annoncé l’acquisition en avril, apporte la gestion des espaces de travail, des salles, de l’affichage numérique et des visiteurs. L’objectif déclaré est désormais de réunir communication, connaissances, workflows et services liés au workplace physique dans une même interface.

L’intelligence artificielle doit assurer la cohérence de cet ensemble, avec pour pari de faire de LUMAPPS non plus seulement l’endroit où un salarié consulte les nouvelles de son entreprise, mais la couche à travers laquelle il accède à ses informations, applications, processus et, progressivement, agents. L’entreprise est déjà intégrée à des environnements comme MICROSOFT 365, GOOGLE WORKSPACE, WORKDAY, SERVICENOW, SALESFORCE ou SAP SUCCESSFACTORS. BRIDGEPOINT décrivait dès 2024 cette ambition comme celle d’une « digital front door » donnant accès aux applications et aux données de l’entreprise.

Si ce changement de catégorie augmente considérablement le potentiel de LUMAPPS, il en va de même de la difficulté de son positionnement. Plus l’entreprise veut devenir l’interface centrale du salarié, plus elle se rapproche des territoires contrôlés par les grands éditeurs du logiciel d’entreprise. MICROSOFT dispose de la suite de productivité et de Teams, SERVICENOW des workflows, WORKDAY des données RH, SAP d’une partie du système d’information et chacun développe désormais ses propres couches d’intelligence artificielle.

LUMAPPS doit donc démontrer qu’une couche indépendante peut s’imposer au-dessus de ces systèmes plutôt que d’être absorbée par eux.

Sa couverture des populations de terrain peut constituer ici un avantage. BEEKEEPER lui permet d’adresser des salariés souvent mal couverts par les architectures logicielles conçues autour du poste de travail et de l’adresse e-mail corporate.

Après l’intégration, vient l’industrialisation

Le groupe dispose maintenant de l’échelle, des produits et du portefeuille clients. Il faut transformer ces actifs en une organisation plus intégrée. Cela suppose d’unifier davantage les offres, d’industrialiser le cross-selling, d’augmenter le revenu par client et d’améliorer le levier opérationnel du modèle SaaS.

LUMAPPS doit également conserver une capacité d’acquisition. Le groupe indiquait encore lors du rapprochement avec BEEKEEPER que le M&A resterait au cœur de sa stratégie de consolidation. COMEEN a depuis confirmé cette orientation, d’autres opérations devraient suivre.

Dans cette configuration, le recrutement d’un dirigeant ayant déjà piloté des activités technologiques mondiales et participé à de grandes opérations de consolidation apparaît cohérent avec la logique de BRIDGEPOINT.

Sébastien RICARD conserve une position importante dans cette architecture, mais son passage à la présidence exécutive réduit mécaniquement la dépendance opérationnelle de LUMAPPS envers son fondateur. Après plus d’une décennie durant laquelle son histoire et celle de l’entreprise se sont largement confondues, le groupe doit désormais prouver qu’il peut fonctionner et continuer à croître avec un autre dirigeant aux commandes.

Un autre LUMAPPS pour la prochaine étape de BRIDGEPOINT

Il serait prématuré d’en déduire que BRIDGEPOINT prépare déjà une cession de LUMAPPS. Le fonds n’est entré au capital qu’en 2024 et aucun processus de sortie n’a été rendu public. Mais le profil de l’actif qu’il détient a déjà considérablement changé.

BRIDGEPOINT avait investi dans une entreprise valorisée 650 millions de dollars, comptant environ 700 clients et encore largement identifiée au marché de l’intranet. Deux ans plus tard, LUMAPPS contrôle un ensemble dépassant 2 000 clients et 150 millions de dollars de revenus récurrents, valorisé plus d’un milliard de dollars lors du rapprochement avec BEEKEEPER. Son périmètre couvre désormais les salariés de bureau, les populations de terrain, le learning et une partie du workplace physique.

Mais il est certain que la question capitalistique (nouvelle opération de private equity, cession industrielle ou une autre forme de liquidité) viendra en son temps.