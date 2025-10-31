LEGORA, le “Copilot” du droit lève 128 millions d’euros pour accélérer son développement international

Dans les plus grands cabinets d’avocats, les plateformes d’IA deviennent des copilotes du raisonnement juridique. Parmi elles, Legora s’impose comme l’une des références de la nouvelle génération de solutions : des outils capables d’analyser des milliers de pages de contrats, de rédiger des clauses complexes et de fluidifier la collaboration entre juristes et entreprises.

Legora propose un environnement collaboratif où les équipes peuvent travailler avec l’IA sur des documents partagés, tout en préservant la confidentialité et la traçabilité des échanges. La startup revendique une approche “human-in-the-loop” où Le juriste orchestre la logique et la cohérence des réponses générées.

Une adoption rapide dans les grands cabinets

En quelques mois, Legora collabore déjà avec des firmes comme Linklaters, Cleary Gottlieb, Goodwin ou MinterEllison. Cette intégration directe dans les workflows des grands cabinets illustre un changement profond où le savoir juridique devient un système, et non plus un patrimoine individuel.

“Nous voyons une adoption sans précédent de l’IA dans le secteur juridique”, explique Max Junestrand, cofondateur et CEO. “Notre mission est de rendre cette collaboration homme-machine naturelle, sécurisée et créatrice de valeur.”

Un nouveau standard pour la LegalTech mondiale

Avec des bureaux à Stockholm, Londres, New York, Denver et Sydney, Legora compte déjà 200 collaborateurs et prévoit de doubler ses effectifs d’ici un an. L’entreprise ambitionne de devenir le partenaire incontournable des cabinets d’avocats et des directions juridiques, à mesure que la pression sur la rentabilité et la rapidité des opérations s’intensifie.

Legora a levé 128 millions d’euros (150 millions de dollars) en Série C, portant sa valorisation à 1,53 milliard d’euros (1,8 milliard de dollars). Le tour a été mené par Bessemer Venture Partners, avec la participation d’ICONIQ, General Catalyst, Redpoint Ventures, Benchmark et Y Combinator. Ces capitaux permettront à la société d’accélérer son expansion internationale et de renforcer sa feuille de route produit, dans un secteur du droit désormais entré dans l’ère de l’IA collaborative.