Max Junestrand, CEO de Legora
Max Junestrand, CEO de Legora
CFO WATCHFRANCEIN THE LOOPLEGALTECHLES LEVEES DE FONDS

LEGORA, le “Copilot” du droit lève 128 millions d’euros pour accélérer son développement international

📩 Pour nous contacter: redaction@fw.media

31/10/2025
1 minute de lecture

Dans les plus grands cabinets d’avocats, les plateformes d’IA deviennent des copilotes du raisonnement juridique. Parmi elles, Legora s’impose comme l’une des références de la nouvelle génération de solutions : des outils capables d’analyser des milliers de pages de contrats, de rédiger des clauses complexes et de fluidifier la collaboration entre juristes et entreprises.

Legora propose un environnement collaboratif où les équipes peuvent travailler avec l’IA sur des documents partagés, tout en préservant la confidentialité et la traçabilité des échanges. La startup revendique une approche “human-in-the-loop” où Le juriste orchestre la logique et la cohérence des réponses générées.

Une adoption rapide dans les grands cabinets

En quelques mois, Legora collabore déjà avec des firmes comme Linklaters, Cleary Gottlieb, Goodwin ou MinterEllison. Cette intégration directe dans les workflows des grands cabinets illustre un changement profond où le savoir juridique devient un système, et non plus un patrimoine individuel.

“Nous voyons une adoption sans précédent de l’IA dans le secteur juridique”, explique Max Junestrand, cofondateur et CEO. “Notre mission est de rendre cette collaboration homme-machine naturelle, sécurisée et créatrice de valeur.”

Un nouveau standard pour la LegalTech mondiale

Avec des bureaux à Stockholm, Londres, New York, Denver et Sydney, Legora compte déjà 200 collaborateurs  et prévoit de doubler ses effectifs d’ici un an. L’entreprise ambitionne de devenir le partenaire incontournable des cabinets d’avocats et des directions juridiques, à mesure que la pression sur la rentabilité et la rapidité des opérations s’intensifie.

Legora a levé 128 millions d’euros (150 millions de dollars) en Série C, portant sa valorisation à 1,53 milliard d’euros (1,8 milliard de dollars). Le tour a été mené par Bessemer Venture Partners, avec la participation d’ICONIQ, General Catalyst, Redpoint Ventures, Benchmark et Y Combinator. Ces capitaux permettront à la société d’accélérer son expansion internationale et de renforcer sa feuille de route produit, dans un secteur du droit désormais entré dans l’ère de l’IA collaborative.

Suivez nous:
Les derniers articles par LA REDACTION DE FRENCHWEB.FR (tout voir)
Tags
31/10/2025
1 minute de lecture
Attirez les meilleurs profils de la tech : publiez vos offres sur le jobboard de FRENCHWEB.FR
© Copyright 2008 / 2025, DECODE MEDIA, The Innovation Media Company. All Rights Reserved
Bouton retour en haut de la page
Max Junestrand, CEO de Legora
LEGORA, le “Copilot” du droit lève 128 millions d’euros pour accélérer son développement international
Fanny Sockeel Massart, CEO de PRIMAA
Comment l’intelligence artificielle transforme le diagnostic anatomopathologique
FAKTUS lève 56 millions d’euros pour aider les artisans et TPE du BTP à financer leur trésorerie
Matthew Nobbs, Managing Director Jobbuy UK
Connaissez vous JoyBuy, le nouveau bras armé de JD.com qui veut concurrencer Amazon en Europe?
Publicité sous algorithme : Meta rétrécit le champ d’action des annonceurs et le rôle des agences
Démocratiser la simulation numérique : OPRTRS Club et Aglaé Ventures investissent dans DOTBLOCKS
Roland Lescure Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Taxe Gafam : l’Assemblée vote le doublement du taux à 6%, Roland Lescure appelle à la prudence