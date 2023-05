Connaissez vous l’évènement Women In Tech Global Summit?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Le Sommet mondial Women in Tech est un événement qui se déroulera les 22 et 23 mai 2023 à Paris. Le thème « HERstory in the Making » célèbre les femmes du monde entier qui sont les créatrices, les innovatrices et les actrices du changement de notre nouvelle société et économie. Le sommet débutera à Paris le lundi 22 mai pour 2 jours de contenu. Son objectif est de connecter, inspirer et catalyser les efforts collectifs en faveur d’un écosystème STEAM plus inclusif, durable et innovant.

L’événement réunira plus de 400 délégués : des leaders d’opinion issus du monde des affaires, de la société civile, du gouvernement et des arts, venant du monde entier – les créateurs, les innovateurs et les acteurs d’une nouvelle ère, animés par le désir de changer le statu quo. Ce sont les HÉRoïnes qui façonnent l’avenir.

Cette année, l’accent est mis sur les thèmes de la Web 3, des technologies immersives, de la cybersécurité, de la durabilité, de l’inclusion financière et numérique, de l’éthique de l’IA et de l’activisme numérique.

Parmi les différents intervenants: