L’industrie devient software, mais qui maintient le hardware qui fait tourner le logiciel ?

Les PME industrielles ont tendance à investir dans l’ERP, le MES ou encore l’IA prédictive et même les capteurs IoT. De plus, les budgets IT basculent massivement vers le logiciel, mais certaines couches reposent sur du matériel physique. C’est le cas pour les serveurs, les switches, les firewalls ou encore les postes en atelier.

Le décalage entre l’investissement et la réalité

Près de la moitié des PME fonctionnent avec des outils obsolètes ou mal sécurisés. En parallèle, les budgets IA des PME ont augmenté de 19 % en 2025, mais leur part dédiée au renouvellement du matériel reste faible.

De ce fait, le rôle d’un distributeur de solutions informatiques comme IP Systèmes est incontournable. Il peut vous épauler pour le choix du matériel adapté aux environnements industriels.

Le réseau est le maillon que personne ne voit

Les opérateurs en atelier utilisent des capteurs IoT sur les machines ou encore des caméras de contrôle qualité ainsi que des tablettes. Cette exploitation génère des volumes de données qui n’existaient pas il y a quelques années. De ce fait, un réseau dimensionné en 2018 pour 50 postes ne peut pas absorber le flux en 2026.

D’ailleurs, le marché le confirme pleinement puisque les offres d’emploi pour les techniciens de maintenance informatique ont bondi depuis l’année dernière. Les entreprises sont en quête de bras pour maintenir une infrastructure stable.

La directive européenne NIS2 a tendance à ajouter une pression supplémentaire. Elle impose aux entreprises des secteurs essentiels une véritable supervision des infrastructures.

Le cycle de vie du matériel

Généralement, un serveur industriel dure cinq à sept ans lors de conditions normales. Un poste de travail en atelier peut être exposé à la chaleur et à la poussière. La durée de vie sera alors de trois à cinq ans maximum. Personne n’a tendance à suivre ces durées de vie dans une PME qui n’a pas de DSI en interne.

Selon Deloitte, un plan de maintenance informatique représente entre 5 et 12 % du budget IT de l’année. En parallèle, une infrastructure correctement maintenue pourra réduire les pannes de 60 %. Vous l’avez compris, la prévention coûte moins cher que la panne.