Comment l’enseigne i-Run optimise-t-elle l’expérience d’achat pour les passionnés de running ?

i-Run, l’expert de l’équipement running, n’est plus à présenter tant son expertise est reconnue. Si elle continue d’accompagner au mieux les sportifs en quête de performance, c’est également grâce à ses services qui ne cessent d’évoluer et à une relation client réussie. Décryptage.

Une forte expertise et des milliers de références

Fondé en 2007 à Toulouse, i-Run s’est rapidement imposé comme l’un des leaders français de la vente d’articles de running, de trail, de randonnée et de fitness. Si son expertise est particulièrement reconnue dans le monde du running, c’est d’ailleurs parce qu’i-Run sélectionne les meilleures marques du marché, ainsi que des produits de haute qualité.

Parmi les modèles les plus plébiscités par les coureurs exigeants figure la Hoka Mach 6, une chaussure pensée pour la performance. Ultra-légère, réactive et confortable, elle s’adresse aux runners qui recherchent vitesse et dynamisme sur route, notamment en compétition ou lors des entraînements intensifs.

Retrouvez les chaussures Hoka Mach 6, idéales pour la compétition sur i-Run, conçues pour les sportifs en quête de vitesse et de légèreté. i-Run et Hoka ont d’ailleurs déjà plusieurs collaborations à leur actif, telles que la Fly Station déployée en mars dernier à Paris, qui permettait de tester des modèles innovants, tout en offrant des expériences exclusives aux runners.

i-Run : bien plus qu’une simple vitrine

Si i-Run a su se démarquer, c’est aussi grâce à l’expérience unique que l’enseigne offre à ses clients. Elle les accompagne au mieux durant tout le processus d’achat, mais également en dehors de celui-ci, puisque des conseils en tout genre sont disponibles sur le site et des événements sont organisés avec des partenaires tout au long de l’année (podcast i-Run Café, Running Weeks, etc.).

Le site propose par ailleurs un outil qui permet de trouver sa paire de chaussures de running idéale en indiquant plusieurs informations, telles que le nombre de kilomètres parcourus par semaine ou le type de surface plébiscitée lors des séances. Mais au-delà de sa plateforme omnicanale, ce sont ses magasins phygitaux qui font la différence. Des équipes composées de spécialistes y sont présentes et plus que de simples vendeurs, ces derniers analysent les besoins de chaque client, qu’il soit débutant ou coureur de haut niveau pour leur offrir le meilleur.

La réinvention d’un commerce réfléchi

La spécificité de i-Run ? Ses 18 conseils stores présents en France ! Ces derniers ont été ouverts dans le but d’apporter des conseils personnalisés aux sportifs, ainsi que de créer une complémentarité entre le site internet et les magasins connectés. Les clients sont ainsi amenés à vivre une expérience d’achat unique en magasin, avec des conseillers prêts à les aider à atteindre leurs objectifs de performance et des bornes interactives qui proposent diverses animations et qui permettent de commander directement sur le site.

Les sportifs de tous niveaux ont également la possibilité de rejoindre la communauté i-Run Club pour tester des produits lors de journées dédiées et avoir accès à des sessions de coaching dirigées par des athlètes. L’application i-Run Club permet par ailleurs de programmer des entraînements et d’avoir accès à la liste des courses organisées prochainement afin de choisir la plus adaptée (un réel gain de temps !).

Bien plus qu’un simple vendeur, i-Run réinvente l’e-commerce dans le secteur du running. L’enseigne accompagne, en effet, ses clients pour trouver les chaussures et les accessoires les plus adaptés pour eux, ainsi que pour atteindre leurs objectifs de performance. Magasins connectés, événements tout au long de l’année, i-Run Club, etc. : l’enseigne ne finit pas d’offrir une expérience d’achat unique !