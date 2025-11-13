Les EdTech qui réinventent la préparation au code de la route en 2025

Des entraînements aux examens blancs en ligne, en passant par les sessions live sur les réseaux sociaux, l’apprentissage du code de la route a lui aussi été impacté par la transformation digitale. Voici les 5 EdTech qui ont su se démarquer dans le domaine.

Ornikar : la plateforme la plus complète et la plus pédagogique

Présenté par l’Argus comme le numéro 1 du secteur des auto-écoles en ligne, Ornikar est un acteur majeur de la formation au code de la route. Grâce aux fiches de cours et aux examens blancs (plus de 1 500 questions conformes à l’examen 2025 et 135 fiches de cours) accessibles en permanence sur le site ou l’application, il est possible de s’entraîner à n’importe quel moment et de n’importe où. Cette flexibilité n’est d’ailleurs pas synonyme d’accompagnement moindre, bien au contraire ! Des corrections détaillées sont disponibles avec les examens blancs et deux fois par semaine, Cassandra, enseignante référente certifiée de la conduite, anime des lives d’entraînement sur TikTok. L’occasion idéale pour poser des questions et bénéficier de conseils clés !

Côté réussite et satisfaction des élèves, les résultats sont là, puisqu’Ornikar est noté 4,3/5 sur Trustpilot et que son taux de réussite est supérieur à celui des auto-écoles traditionnelles. N’hésitez pas à découvrir la formation code de la route en ligne Ornikar dès maintenant !

lePERMISLIBRE : une alternative flexible

lePERMISLIBRE fait également partie des auto-écoles en ligne qui disposent d’une vaste implantation et qui proposent une formation flexible, que ce soit pour la conduite ou le code de la route. La plateforme propose, en effet, des entraînements illimités, ainsi que des cours en live avec des enseignants partenaires. De quoi progresser à son rythme !

Codeclic : que vaut l’entraînement gratuit ?

Créé en 2004, Codeclic séduit de nombreux candidats au code de la route grâce à son expertise, mais aussi à ses entraînements gratuits. Il est, en effet, possible d’effectuer gratuitement six séries de tests de 40 questions chacune, soit 240 questions au total. Une belle manière de démocratiser la formation au code de la route, mais qui n’est pas forcément exhaustive. Pour ceux qui souhaitent mieux s’entraîner, Codeclic propose des séries plus complètes (3 000 questions), accessibles via un abonnement annuel.

Prépacode : le choix des auto-écoles partenaires

Le concept de Prépacode ? Les candidats qui s’inscrivent dans un établissement de formation partenaire peuvent accéder aux sessions d’entraînement de Prépacode en ligne et suivre leurs progrès, mais ce n’est pas tout. Ils peuvent aussi s’entraîner avec leur formateur en présentiel pour un accompagnement plus efficace.

Pass Rousseau : la référence historique maintenant digitalisée

Codes Rousseau parle sans doute à tous les conducteurs, peu importe leur âge. En effet, qui n’a jamais connu ses fameux manuels du code de la route ? Eh bien, la société a désormais intégré les nouvelles technologies dans la formation avec le Pass Rousseau. Celui-ci permet d’accéder à 2 400 questions en ligne, ainsi qu’à des examens blancs. Son avantage ? L’examen du code de la route est réussi ou remboursé !

Les EdTech du secteur du code de la route offrent donc une flexibilité qui est devenue indispensable pour les élèves qui souhaitent progresser à leur rythme et avec plus de liberté. Ornikar est d’ailleurs un acteur qui se démarque grâce à ses nombreux outils en ligne et à l’accompagnement complet qu’il propose.