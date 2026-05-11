LOVABLE recrute des Design Engineers pour construire les expériences qui racontent l’avenir de l’IA

TL;DR : un rôle hybride entre design produit, frontend engineering et storytelling visuel, au sein d’une des startups IA européennes les plus observées du moment.

Lovable développe une plateforme permettant de créer des logiciels en langage naturel. Des millions d’utilisateurs, qu’ils soient freelance ou travaillant au sein de grandes entreprises, utilisent déjà ses outils pour transformer des idées en produits numériques. L’entreprise affirme que les applications créées via Lovable génèrent désormais des centaines de millions de visites mensuelles.

La société, basée à Stockholm, cherche des profils capables de concevoir et développer des landing pages et expériences web à très forte qualité d’exécution.

Le profil recherché :

plus de 10 ans d’expérience dans la création d’expériences web;

forte maîtrise frontend (React, TypeScript, Tailwind);

sens du design avancé, attention aux détails, à l’accessibilité et aux performances;

capacité à transformer des explorations visuelles rapides en expériences production-ready;

intérêt pour les interactions avancées, animations, micro-effets et éventuellement WebGL.

Lovable insiste sur la capacité à arbitrer entre vitesse et niveau de finition : savoir quand expédier rapidement et quand pousser le polish plus loin.

Le rôle :

construire les landing pages et expériences marketing de Lovable;

développer des interactions frontend complexes et performantes;

collaborer étroitement avec les équipes design et marketing;

créer des composants réutilisables pour accélérer la production;

expérimenter de nouveaux patterns d’interaction web.

Stack technique :

React, Tailwind, Golang, Rust, Cloudflare, GCP, AWS, Terraform, GitHub Actions, Grafana et différents fournisseurs de LLM.

Le recrutement privilégie Stockholm et Londres, avec ouverture au remote pour des profils jugés exceptionnels.

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