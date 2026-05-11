LOVABLE recrute son premier Strategic Operations lead

TL;DR : un rôle de “force spéciale” interne, directement au service du CEO et du CFO, pour prendre en charge les sujets stratégiques les plus critiques de l’entreprise, puis construire les équipes ou processus capables de fonctionner sans vous.

Lovable poursuit la structuration accélérée de son organisation alors que sa plateforme de création logicielle par IA gagne rapidement du terrain auprès des développeurs, startups et grandes entreprises. La société affirme que les applications générées via sa technologie représentent désormais des centaines de millions de visites mensuelles.

Dans ce contexte, l’entreprise ouvre un poste de Strategic Operations avec une logique très différente d’un rôle ops classique.

Le principe : intervenir sur des zones critiques sans propriétaire clair :

expansion internationale;

structuration de nouveaux métiers;

partenariats stratégiques;

projets transverses;

nouveaux process internes;

initiatives opérationnelles complexes.

Le rôle consiste à prendre un sujet de zéro, le structurer, l’exécuter, recruter éventuellement le responsable pérenne… puis passer au chantier suivant.

Lovable décrit explicitement le poste comme celui d’un “problem solver” exécutif plutôt qu’un profil politique ou orienté gouvernance.

Le profil recherché :

plus de 10 ans d’expérience dans des environnements exigeants;

parcours transversal : stratégie, opérations, finance, GTM, partenariats;

forte capacité analytique et culture data;

maîtrise des outils IA et automatisation;

capacité à apprendre très vite et opérer dans des environnements peu structurés;

expérience en conseil en stratégie, banque, private equity ou hypercroissance appréciée mais non obligatoire.

L’entreprise cherche surtout des profils capables d’exécuter rapidement plutôt que produire des recommandations théoriques.

La mission à long terme :

créer progressivement une équipe Strategic Operations composée de généralistes seniors capables d’être déployés rapidement sur les priorités stratégiques de Lovable, avec un fonctionnement fortement automatisé et “AI-native”.

Le poste s’inscrit dans une tendance plus large observée chez les startups IA à très forte croissance : la création d’équipes internes ultra-flexibles, hybrides entre cabinet de conseil interne, task force opérationnelle et cellule de transformation continue.

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