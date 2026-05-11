LOVABLE recrute un(e) Chief of Staff auprès de son fondateur-CEO.

Un rôle de très forte proximité, pensé pour quelqu’un qui a déjà connu l’hypercroissance et qui veut replonger dans ce qu’elle a de plus exigeant : la complexité, la vitesse, la pression, les arbitrages permanents.

Le poste n’est pas un rôle de coordination classique, mais de devenir le bras droit stratégique du CEO, à Stockholm, sans cadre préétabli ni management intermédiaire.

Ce que le rôle implique :

structurer les priorités du CEO dans un environnement où les idées arrivent plus vite que leur capacité d’exécution;

piloter le rythme opérationnel de l’entreprise : leadership meetings, offsites, all-hands, objectifs, accountability;

traduire la pensée du CEO en communications internes, notes investisseurs, briefs candidats, supports board;

faire le lien entre les dirigeants, arbitrer les tensions, maintenir l’alignement;

conduire des projets à fort enjeu : recrutement exécutif, intelligence concurrentielle, KPIs, planning effectifs;

bâtir des workflows IA pour augmenter l’Office of the CEO.

Lovable cherche un profil senior, avec plus de dix ans d’expérience, idéalement passé par le conseil en stratégie, la banque d’affaires, un rôle de founder, Chief of Staff, BizOps ou opérations dans une startup en très forte croissance.

La réalité du poste : amplifier l’efficacité du fondateur, rendre l’organisation plus lisible, et transformer la vitesse en exécution.

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