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TALKSPIRIT recrute un(e) Growth Marketing Manager, AI-first.
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C’est typiquement le type de poste qui révèle à quel point le marketing B2B SaaS est en train de basculer d’une logique de production de contenus vers une logique d’ingénierie de la croissance.
👉 une base existante (SEO, contenu, LinkedIn)
👉 mais une mécanique à reconstruire (attribution, email, organic)
👉 et un go-to-market à exécuter rapidement
Talkspirit ne cherche pas un marketeur, mais un builder capable de :
- fiabiliser le tracking et l’attribution
- relancer les canaux clés
- construire des campagnes end-to-end
- connecter marketing et pipeline
Le rôle est simple sur le papier, beaucoup moins dans la réalité :
- corriger en marchant
- trancher vite
- tester, mesurer, scaler
La question est simple :
- Qui sait transformer du bruit marketing en pipeline mesurable ? pour consulter l’offre cliquer ici
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