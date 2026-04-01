TALKSPIRIT recrute un(e) Growth Marketing Manager, AI-first.

C’est typiquement le type de poste qui révèle à quel point le marketing B2B SaaS est en train de basculer d’une logique de production de contenus vers une logique d’ingénierie de la croissance.

👉 une base existante (SEO, contenu, LinkedIn)

👉 mais une mécanique à reconstruire (attribution, email, organic)

👉 et un go-to-market à exécuter rapidement

Talkspirit ne cherche pas un marketeur, mais un builder capable de :

fiabiliser le tracking et l’attribution

relancer les canaux clés

construire des campagnes end-to-end

connecter marketing et pipeline

Le rôle est simple sur le papier, beaucoup moins dans la réalité :

corriger en marchant

trancher vite

tester, mesurer, scaler

La question est simple :